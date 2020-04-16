Красотки из Канады против дерзких американок. Баттл чирлидерш «Торонто» и «Миннесоты»

Турнир «Чемпионата» по определению лучшей группы поддержки НБА продолжается. В двух первых парах чирлидерши «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс» обошли «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» соответственно. Сейчас настал черёд выявить сильнейшего в противостоянии «Торонто Рэпторс» и «Миннесоты Тимбервулвз».

Стартует масштабный баттл чирлидерш НБА. Первая пара плей-офф «Милуоки» — «Голден Стэйт» США — родина чирлидинга, поэтому уровень девушек здесь соответствующий. Выбираем лучших среди красавиц из Висконсина и Калифорнии!

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«Торонто» является действующим чемпионом НБА. Летом команду покинул суперзвёздный форвард Кавай Леонард. «Рэпторс» это не сломило. Канадский клуб сумел избежать перестройки. До приостановки сезона из-за пандемии коронавируса подопечные Ника Нерса шли на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. Самый прогрессирующий игрок лиги прошлого сезона Паскаль Сиакам сделал ещё один шаг вперёд и отлично справился с ролью лидера. Кайл Лоури, Серж Ибака, Фред Ванвлит уверенно его поддерживали. «Рэпторс» могли реально замахнуться на защиту титула, хотя перед стартом сезона команде пророчили неутешительную участь. Главный фанат «Торонто» рэпер Дрейк должен быть доволен.

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«Миннесота» — одно из крупнейших разочарований нынешнего сезона. «Тимбервулвз» даже близко не включились в гонку плей-офф. Команда Райана Сондерса — предпоследняя в Западной конференции. Хуже только «сливающие» в этом сезоне «Уорриорз», Состав «Тимбервулвз» претерпел существенные изменения перед дедлайном. Эндрю Уиггинса обменяли в «Голден Стэйт» на Д’Анджело Расселла, Роберта Ковингтона отправили в «Хьюстон» в масштабной четырёхсторонней сделке. Франчайз-игрок «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс очень хотел играть вместе с Расселлом. Серьёзность амбиций связки Таунс-Расселл доведётся увидеть только в следующем сезоне. Кампанию-2019/20 команда Сондерса уже никак не спасёт, даже если «регулярку» возобновят.

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«Торонто» — единственная неамериканская команда НБА. Канада не имеет столь богатых и давних традиций чирлидинга, как США. Однако канадцы и канадки быстро учатся. Чемпионство «Рэпторс» в прошлом сезоне тому доказательство. Выбираем чья группа поддержки лучше — «Торонто» или «Миннесоты».



Вашему вниманию чирлидерши «Торонто Рэпторс»

И девушки из группы поддержки «Миннесоты Тимбервулвз»

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