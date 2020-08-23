«Мертвые насильники не заслуживают памяти». Коби оскверняют даже в день его рождения!

23 августа 2020 года пятикратный чемпион НБА, легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант мог бы отпразновить 42-й день рождения в кругу друзей и близких. К сожалению, этого не случится. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери Джианны на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они скончались.
В НБА началась неделя Мамбы в память о Брайанте. До сих сложно прийти в себя после этой трагедии. Не верится, что Коби больше нет с нами. Хочется навсегда запомнить его энергичным и жизнерадостным. Болельщики во всему миру отдадут дань увежения легендарному баскетболисту. К сожалению, некоторые надалёкие личности даже в такой день не стесняются лить грязь на Коби. Обо всех подробностях недели Мамбы расскажет «Чемпионат».
Точные обстоятельства гибели Коби Брайанта до сих пор неизвестны, но недавно была опубликована расшифровка разговоров представителей авиакомпании, которая прояснила некоторые моменты трагедии.
Конечно, безумцев меньшинство, но они выделяются из общей массы своей активностью. Многие люди в очередной раз вспомнят Коби, потерю которого ещё долго будет сложно принять.
Конечно же, «Лейкерс» не останутся в стороне от недели Мамбы. На следующий, четвёртый матч серии плей-офф НБА против «Портленд Трэйл Блэйзерс» игроки «Лос-Анджелеса» выйдут в специальной форме в честь Брайанта. Дизайн маек был разработан совместно с Коби в 2017 году. Форма выполнена в чёрном цвете с текстурой, напоминающей змеиную кожу.
Фото доступно на странице Ника Де Паулы в «Твиттере»
Еще одно «оригинальное» мнение.
«Меня до сих пор это беспокоит — все просто игнорируют, что Коби Брайант был насильником. Если бы это случилось 10-15 лет спустя, Коби опозорили бы и дисквалифицировали. Жертву запугивали и угрожали заставить замолчать. Но люди всё ещё смотрят на Брайанта, как на бога». — пишет один из пользователей.
Если отбросить неадекватность обвинений в адрес Брайанта, то в данном комментарии можно найти кое-что близкое к истине. В нынешних реалиях США за скандал с изнасилованием Коби действительно грозили бы серьёзные последствия. Дисквалификация из НБА — далеко не самое страшное из них.
Хейтеры в сети против скорби по Брайанту
Некоторые циничные личности взялись за старое в твиттере и в день рождения Коби:
"Коби Брайант был фантастическим игроком, но он также был насильником", «Мы живем в Америке, где люди сошли с ума. Когда умер насильник Коби Брайант, его почитали каждый день. Трудно найти нравственную чистоту в очень грязной культуре», «Мертвые насильники не заслуживают памяти», «Нужно знать информацию об изнасиловании, совершенного Коби Брайантом. Никто этого не забывает», «Коби Брайант был арестован за изнасилование. Но не осужден, как и Хиллари Клинтон, Дональд Трамп. У нас плохая правовая система».
«Коби Брайант был насильником и изменял жене с мужчинами (он гей)» — данный комментарий вообще за гранью.
Начнём с безумцев в сети. Как известно, Коби давным-давно обвиняли в изнасиловании. Предыстория: 30 июня 2003 года Брайант поселился в отеле «The Lodge and Spa at Cordiller» в Эдвардсе, штат Колорадо. 19-летняя сотрудница отеля позже обвинила Брайанта в изнасиловании. Она подала заявление в полицию. Коби признался в сексуальной близости с девушкой, но отрицал обвинение в изнасиловании, настаивая на том, что всё было по взаимному согласию. Позже девушка отказалась давать показания по делу, которое закрыли. Однако она подала против Коби отдельный гражданский иск, урегулированный вне суда. Брайант публично извинился перед девушкой, хотя и не признал своей вины.
Некоторые циничные личности упоминают об этом буквально при каждом случае, когда речь заходит о Коби. В день гибели Брайанта резко активизировались феминистки.
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