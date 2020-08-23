В НБА началась неделя Мамбы. Не всем это нравится.

«Мертвые насильники не заслуживают памяти». Коби оскверняют даже в день его рождения!

23 августа 2020 года пятикратный чемпион НБА, легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант мог бы отпразновить 42-й день рождения в кругу друзей и близких. К сожалению, этого не случится. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери Джианны на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они скончались.

В НБА началась неделя Мамбы в память о Брайанте. До сих сложно прийти в себя после этой трагедии. Не верится, что Коби больше нет с нами. Хочется навсегда запомнить его энергичным и жизнерадостным. Болельщики во всему миру отдадут дань увежения легендарному баскетболисту. К сожалению, некоторые надалёкие личности даже в такой день не стесняются лить грязь на Коби. Обо всех подробностях недели Мамбы расскажет «Чемпионат».