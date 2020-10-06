Роберт ушёл очень рано в чужой стране. Трэйлор не стал звездой НБА и не сумел завершить карьеру за границей.

Это был тот случай, когда прозвище идеально подходило к человеку и использовалось чаще, чем собственное имя. И никого не должно смущать, что этим прозвищем было — «Трактор». Потому что если вы хоть раз видели Роберта Трэйлора, то будете называть его именно так.

Трэйлор выделялся своими габаритами. К примеру, одним из главных гигантов в истории баскетбола Кевин Гарнетт, с которым они входили в число лучших школьников США, был выше всего на 5-6 сантиметров. Но в чём Роберту не было равных, так это в массе. Максимальный игровой вес Роберта за время выступления в НБА — 145 килограммов. А после он и переваливал за эту отметку.

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Огромная масса не помешала «Трактору» во время драфта. К нему присматривались и его хотели видеть у себя многие клубы. Он хорошо провёл несколько лет в колледже, показывая классную статистику в последнем сезоне. В результате на сильном драфте 1998 года его выбрал «Даллас Маверикс» под шестым номером. И сразу обменял в «Милуоки Бакс».

Этот обмен позже назовут одним из самых неудачных в истории. Справедливо, поскольку из «Милуоки» в «Даллас» проследовал великий немец Дирк Новицки, который не только проведёт 21 сезон в НБА (14 раз будет выбран на Матч звёзд), но и станет живым олицетворением франшизы «Маверикс», передав виртуальное знамя лишь пару лет назад Луке Дончичу.

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Трэйлор никак не мог освоиться в сильнейшей лиге мира. Его статистика в дебютном сезоне будет скромной: 5 очков и 4 подбора в среднем за матч. Однако и в следующих сезонах она не особо изменится. В итоге «Трактор» сыграет в НБА 438 матчей, а самым ярким получится игра за «Кливленд Кавальерс», в которой он 19 апреля 2005 года поможет молодому Леброну Джеймсу одержать победу над «Бостон Селтикс». Роберт тогда выйдет со скамейки и меньше чем за 20 минут игрового времени наберёт 22 очка и 10 подборов при эффективности «+21».

В «Кливленде» рядом с юным Леброном он будет выглядеть наиболее эффективно. Казалось, что 27 лет — это его возраст. «Трактор» получал больше игрового времени, начал набирать больше и казалось, что он не сказал последнего слова в НБА.

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После удачного сезона спортсмену пришлось решать вопросы со здоровьем. Операция на аорте прошла успешно и «Трактор» был готов завести свой двигатель на поляне «Нью-Джерси Нетс». В 2006 он подписывает с ними контракт, но не проходит медицинский осмотр. Дверь в НБА закрывается, однако баскетбольные команды из Европы и других континентов очень заинтересованы в подписании столь опытного центрового.

Звезда зажглась, но так и не засияла. Трагическая история олимпийского чемпиона Гоборова Валерий ушёл всего в 23 года. Огромному потенциалу молодого парня так и не было суждено реализоваться.

Уже в 2006 он уезжает в Галисию, где дебютирует в испанском чемпионате за «Виго». После «Трактор» меняет клубы каждый сезон, словно изучая географию: Пуэрто-Рико, Турция, Италия, Мексика.

11 мая 2011 года Роберт сидел в своей квартире в Пуэрто-Рико и разговаривал с женой по телефону. Во время разговора он почувствовал недомогание и потерял сознание. Жена сразу оповестила сотрудников клуба. Но было уже поздно. Приехавшие врачи констатировали смерть от сердечного приступа. Ему было 34 года. Роберт уже 5 лет как сделал операцию по лечению сердечно-сосудистой системы, но напасть дала о себе знать в самый неожиданный момент.

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Свой последний матч «Трактор» провёл за две недели до смерти — 26 апреля в составе пуэрто-риканского клуба «Вакуэрос». В той игре он не набрал очков и провёл всего пять минут на площадке. Но даже несмотря не столь скоротечную карьеру, он точно оставил след. Помимо того, что все партнёры отзываются о нём как о добром и отзывчивом парне, Роберт эффектно сломал несколько щитов, раскрошив их с помощью самого обычного броска сверху.

«R.I.P, Трактор. Ещё один из моих бывших товарищей по команде ушел слишком рано в таком молодом возрасте. Глубоко опечален», — написал Леброн Джеймс в память о бывшем одноклубнике на своей странице в «Твиттере».

«Печальный день. Только что узнал, что Трактор умер. Отличный товарищ по команде. Пожалуйста, отправьте свои молитвы его семье», — отметил одноклубник Трэйлора по «Нью-Орлеан / Шарлотт Хорнетс» Бэрон Дэвис.

Без него не было бы трёх секунд. Трагическая история героя «Движения вверх» Саканделидзе Именно Зураб сделал возможной победу в Мюнхене, хотя это упускается из виду. Ушёл недооценённый триумфатор слишком рано.

«Вне площадки Роберт — нежный великан, который всегда улыбался и заботился об окружающих. Особенно много внимания он уделял молодым людям, которые хотели заниматься спортом», — говорится в заявлении «Милуоки Бакс».