Неисправимо беспорядочная организация. «Барселона» попала в новый громкий скандал

В каталонском клубе решили, что можно спокойно попирать все нормы приличия в отношении игроков.

«Барселона» последние пять лет представляет собой беспорядочную организацию. Застой, постоянные скандалы, нулевые успехи в Евролиге и чемпионате Испании. И это всё с одним из самых высоких бюджетов в Европе. В конечном счёте «Реал» сформировался как доминирующая сила на Пиренейском полуострове. Все проблемы «Барселоны» проистекают из крайне непродуманного менеджмента.



«Барселона» не выходила в «Финал четырёх» Евролиги и не выигрывала чемпионат Испании с 2014 года. Это настоящая катастрофа для каталонского клуба, который вкладывает огромные средства в баскетбольное подразделение. В 2016 году «Барселона» уволила главного тренера Хавьера Паскуаля. Посчитали, что он исчерпал себя на этой должности. Однако в итоге ситуация стала ещё хуже. «Барселона» несколько лет не могла выйти даже в плей-офф Евролиги, затесавшись в компанию к аутсайдерам. Атмосфера внутри организации стала токсичной. Легенда клуба Хуан Карлос Наварро «слил» неугодного ему тренера Георгиоса Барцокаса. Аналогичная участь постигла его сменщика Сито Алонсо.

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Чуть позже руководство «Барселоны» решило, что проблема в самом Наварро. 38-летнего ветерана заставили (Ла Бомба не раз заявлял, что хочет продолжать играть) завершить карьеру в 2018 году, переведя на административную должность в молодёжной команде. При этом оставили в клубе его главного сторонника Анте Томича, который тоже явно пересидел в столице Каталонии. Успеха на площадке не было, что требовало решительных мер от руководства.

В межсезонье-2019 клуб масштабно потратился на рынке, подписав испанских игроков НБА Николу Миротича и Алекса Абринеса, чемпионата Евролиги в составе ЦСКА Кори Хиггинса и ещё ряд качественных исполнителей. Всё это происходило уже при главном тренере Светиславе Пешиче. Сербский специалист выиграл Евролигу с «Барсой» в 2003 году, но его методика по современным меркам является устаревшей. 71-летнего Пешича уволили в межсезонье-2020 после того, как он не удосужился выиграть чемпионат Испании в финальном матче с явным андердогом «Басконией».

Никола Миротич Фото: instagram.com/nikolamirotic33

Казалось, что каталонцы наконец-то готовы выйти из стагнации после назначения Шарунаса Ясикявичюса на пост главного тренера прошлым летом. Литовец выигрывал Евролигу в составе «Барсы» в качестве игрока Томича наконец-то «попросили» из команды. Команда усилилась точечно, подписав на позицию разыгрывающего лучшего плеймейкера Евролиги Ника Калатеса из «Панатинаикоса». Миротич, Хиггинс, Брэндон Дэвис и другие звёзды остались на месте. Логично, поскольку с талантом игроков проблем у «Барсы» не было. Команда нуждалась в новом рулевом, и 44-летния Ясикявичюс однозначно выглядел очень сильным вариантом.

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Сезон-2020/2021 «Барселона» начала не блестяще — 12-3 в чемпионате Испании (третье место после «Реала» и «Тенерифе») и 11-5 в Евролиге (второе место после ЦСКА). Однако и провалом это не назовёшь. Всё-таки Ясикявичюсу нужно какое-то время, чтобы привить подопечным свою философию. Вот только теперь возникает большой вопрос в способности команды добиться успеха. «Барселона» попала в новый громкий скандал, который вызвал резонанс во всей Европе. Команда не пустила в самолёт разыгрывающего Томаса Эртеля после выездного матча Евролиги с «Анадолу Эфесом» (79:86). Игрока просто бросили в аэропорту Стамбула и не позволили вернуться в Барселону вместе с одноклубниками.

Причина? Эртель поехал с командой в Турцию, где должен был согласовать переход в «Фенербахче». Однако оказалось, что игрок и его агент Мишко Ражнатович тайно вели переговоры с «Реалом», а «Фенер» Томас вообще не интересует. Конечно, идеализировать Эртеля в данной ситуации тоже не стоит, но его можно понять. Всё-таки Ясикявичюс вывел разыгрывающего из состава, намеренно не предоставляя игровой практики. Стороны были близки к соглашению о расторжении контракта, но затем случился инцидент в Стамбуле.

К слову, во всей этой ситуации также пострадал совершенно посторонний человек — разыгрывающий Лео Вестерманн. «Барса» обещала подписать его на замену Эртелю. «Фенербахче» отчислил Вестерманна, который остался без клуба посреди сезона. «Барселона» просто передумала брать его в состав после скандала с Эртелем. Шарунас Ясикявичюс некрасиво поступил со своим бывшим подопечным по «Жальгирису».

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Критика в адрес «Барселоны» полилась со всех сторон. Защитник ЦСКА Майк Джеймс одним из первых выразил возмущение действиями «Барселоны».

«Не понимаю, как они могли не позволить ему сесть в самолет. Всегда считал «Барсу» одним из золотых стандартов Евролиги, но если все было именно так, как кажется, и звучит, то это действительно позор.

Вы не имеете права указывать игроку, где ему выступать, если он вам не нужен. Это бессмысленно. А что, если теперь он заразится коронавирусом, серьезно заболеет и не сможет вернуться к семье в течение трех недель? Нельзя бросать игрока в другой стране из-за того, что он оскорбил ваши чувства. Особенно при том, что происходит в мире с коронавирусом», – написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».

Майк Джеймс Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Экс-игрок «Барселоны» Кевин Серафен поддержал Джеймса. Центровой намекнул, что «Барселона» и «золотой стандарт Евролиги» — несовместимые понятия. Во время выступления в «Барселоне» Серафен страдал от травмы колена. Особой поддержки он от клуба не получал и просто числился в команде.

«Ну что ж. Измени своё мнение о «Барсе». Я не удивлён её поступком. Болельщики потрясающие, но руководители бездумные. Я подарю им мозг на Рождество», – написал француз.

Ещё один бывший баскетболист «Барселоны» Тайриз Райс хочет, чтобы Эртель в конечном счёте оказался в «Реале».

«Не пустили в самолёт? Хотите сказать, что ему нельзя домой? У человека есть семья и все такое. Ничего себе. Надеюсь, что он действительно перейдет в «Реал», если это возможно. Потому что, клянусь богом, если бы у меня была такая возможность, я бы перешёл в «Реал», – написал Райс в «Твиттере».

Форвард клуба НБА «Орландо Мэджик» и сборной Франции Эван Фурнье лаконично, но жёстко высказался о том, что «Барселона» оставила его товарища по национальной команде в аэропорту.

«Убогая, неадекватная организация», — написал Фурнье в своём «твиттере».

«Нереально», — отметил на своей странице в соцсети защитник «Црвены Звезды» Джордан Лойд.

Жесты доброй воли «Барселоне» не помогли. «Зенит» умело разобрал суперзвёздных «блауграна» Численные изменения в составе принесли плоды. Сине-бело-голубые уже не безнадёжный аутсайдер Евролиги.

Президент профсоюза игроков Испании Альфонсо Рейес считает, что «Барселона» недопустимо повела себя по отношению к Эртелю.

«Барса» оставила Эртеля совсем одного в Стамбуле. К счастью, нашёлся бывший одноклубник (Родриг Бобуа. — Прим. «Чемпионата»), который смог подобрать его и отвезти в отель», – заявил Рейес.

Клубу пришлось делать официальное заявление в сложившейся ситуации. Резюме пресс-релиза: Эртеля не бросали на произвол судьбы в Стамбуле, предоставили гостиницу, билет и документы для возвращения в Барселону на следующий день. Но, как ни крути, «Барселона» попирала элементарными стандартами этики. Игрок на контракте собирался сесть в самолёт, но его попросту не пустили. И ведение переговоров с «Реалом» здесь оправданием не является, при всей принципиальности противостояния каталонцев с мадридским клубом.

Общая позиция «Барселоны» по отношению к Эртелю остаётся жёсткой. Клуб хочет договориться о расторжении контракта с условием запрета последующего перехода в другой испанский клуб. Если игрок против такого сценария — ссылка в молодёжную команду клуба без предоставления игровой практики до конца сезона.

ЦСКА снова есть в топ-10 крупнейших контрактов Европы. «Реалу» и «Барсе» не позавидуешь «Армейцы» после годичного отсутствия вернулись в рейтинг. Алексей Швед держит марку и остаётся в пятёрке по зарплате на континенте.

Интересно, что линию поведения «Барселоны» не одобряют и игроки команды. Руководство клуба провело опрос среди игроков основной команды, чтобы определить, стоит ли оставлять Эртеля в составе. Все 13 баскетболистов проголосовали за сохранение Томаса. Полная солидарность.

При этом генеральный менеджер «Барселоны» Начо Родригес и главный тренер Шарунас Ясикявичюс не желают видеть Эртеля в команде. Томас Эртель входит в топ-5 Евролиги по общему количеству передач и занимает второе место по среднему количеству ассистов за всю историю турнира. Элитный плеймейкер, от услуг которого «Барселона» отказывается.

Действия клуба не одобряют не только игроки, но и болельщики. 25 декабря «Барселона» в соцсетях поздравила всех с католическим Рождеством. Комментарии нетипичны для такого рода постов. Поклонники массово критикуют клуб и выражают поддержку Эртелю с помощью эмоджи в виде сердца.

«Барселона» действительно беспорядочная организация. Управленец Начо Родригес — один из тех, кто прямо причастен к провалам «Барсы» в последние годы. Оставшийся в клубе «пережиток прошлого». Похоже, он заразил своей идеологией Ясикявичюса, но не игроков. В ситуации с Эртелем должен быть найден какой-то выход. Стороны обязаны найти приемлемый формат расставания. Иначе придётся разбираться в суде. Со стороны лагеря игрока уже высказывались намёки о готовности пойти на это.

«Барселона» серьёзно обновилась. Но это не конец смутной эпохи Президент Хосеп Мария Бартомеу уверяет в светлом будущем, хотя верится с трудом. Главный конкурент ЦСКА в Евролиге совсем не впечатляет.

Чем бы ни завершилось дело Эртеля, микроклимат в команде рискует быть основательно разрушенным. «Барселона» после начала конфликта с разыгрывающим сенсационно проиграла андердогам АСВЕЛу, «Олимпиакосу» и «Маккаби» (двум последним дома), отпустив лидирующий ЦСКА на расстояние двух побед. Дальнейшее падение вполне реально. Вряд ли игроки сейчас горят желанием сражаться за Ясикявичюса, который так относится к своим подопечным. На месте Эртеля может оказаться любой баскетболист «Барселоны».