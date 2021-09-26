ЦСКА перестал быть гегемоном, «Реал» жаждет реванша. Расклады на сезон Евролиги

30 сентября стартует регулярный чемпионат Евролиги сезона-2021/2022. Уже в первый игровой день любителей баскетбола ждут суперматчи «Милан» — ЦСКА и «Реал» — «Анадолу Эфес». Будет интересно, хотя отдельно взятые игры влияния на весь чемпионат не окажут. Предлагаем оценить общий расклад сил на предстоящий сезон.

ЦСКА, «Барселона», «Реал», «Анадолу Эфес», «Милан» — претенденты на титул

На победу в турнире объективно могут рассчитывать всего 5 клубов. Главными фаворитами будут считаться финалисты прошлого сезона «Барселона» и «Анадолу Эфес». У «Барселоны» по-прежнему самый именитый состав на бумаге. Никола Миротич, Ник Калатес, Кори Хиггинс, Брэндон Дэвис остались в столице Каталонии. Каких-то громких подписаний команда Шарунаса Ясикявичюса не делала. Сертач Шанлы, Найджел Хэйс, Рокас Йокубайтис — неплохие исполнители по меркам Евролиги, но не более того. Разыгрывающий Николас Лапровиттола перешёл из «Реала». Создаётся впечатление, что трансфер осуществлён не из-за реальной потребности «Барсы», а по причине желания ответить «Реалу» на подписания Адама Ханги и Томаса Эртеля, которые ещё в прошлом сезоне представляли «блауграну».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нельзя сказать, что «Барса» стала сильнее. Одни лишь звёзды в составе титул не принесут. Внутри организации наблюдаются очевидные проблемы. Миротича попросили урезать зарплату на 25%, что не понравилось игроку. В принципиальном противостоянии с «Реалом» (83:88) за Суперкубок Испании команда Ясикявичюса растеряла 19 очков преимущества по ходу матча. На чистом классе «Барса», скорее всего, выйдет в «Финал четырёх». Вот только в решающий момент вероятен очередной провал. Победная культура в «блаугране» по-прежнему не выстроена.

«Анадолу Эфес» сохранил всех ключевых игроков чемпионского состава, за исключением Шанлы. Турецкого центрового заменил MVP прошлого сезона Адриатической лиги Филип Петрушев. 21-летний центровой был выбран под 50-м пиком последнего драфта НБА клубом «Филадельфия Сиксерс». Молодой серб продолжит набираться опыта в Европе, прежде чем попытается показать себя в лучшей лиге мира. Главный итог межсезонья — «Эфес» удержал от перехода в НБА Шейна Ларкина и Василие Мицича. Последний был особенно близок к переезду за океан и даже предварительно договорился о контракте с «Оклахома-Сити Тандер».

Ходили слухи, что «Анадолу» выдал разыгрывающему один из крупнейших контрактов в истории Евролиги — € 16,65 млн за три года. Авторитетный портал Eurohoops опроверг эту информацию. Ларкин ($ 3,7 млн) и Мицич ($ 3 млн) занимают второе и третье места в рейтинге самых дорогих баскетболистов Европы, всё ещё заметно уступая Николе Миротичу ($ 4,5 млн).

На днях главный тренер «Эфеса» Эргин Атаман заявил, что бюджет клуба составляет € 30 млн. Турецкий специалист традиционно посетовал, что у ЦСКА, «Барселоны» и других финансовые возможности выше. Жаловаться на всех вокруг и превозносить свою команду — характерная черта Атамана, к которой все уже привыкли. Особых причин прибедняться у Эргина нет. «Анадолу» является чуть ли не самым сыгранным клубом Евролиги с сильнейшей задней линией. Вероятно, «Эфес» снова выйдет в «Финал четырёх». Удастся ли защитить титул? Возможно, но давать прогнозы на Ф4 — дело неблагодарное.

Фото: Tolga Adanali/Getty Images

ЦСКА год назад считался главной доминирующей силой Евролиги наряду с «Барселоной». Неудивительно, ведь в составе армейцев были собраны 3 из 6 самых эффективных игроков позапрошлого сезона — Майк Джеймс, Торнике Шенгелия и Никола Милутинов. Ситуация с Джеймсом всем хорошо известна. Американец был отстранён от матчей в концовке сезона из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. В начале сентября армейцы отчислили игрока за два года до истечения контракта. Майк «перевёз свои таланты» на Лазурный берег и будет защищать цвета новичка Евролиги «Монако», Шенгелия моментами смотрелся солидно, но всё-таки не был столь доминирующим, как в «Басконии». Возможно, второй год в Москве окажется для грузина более ударным, чем первый. Милутинов пропустил вторую часть сезона из-за травмы спины. Сейчас Серб восстановился и готов играть на полную мощность.

Летом в ЦСКА перешли лучший скорер и ассистент Евролиги Алексей Швед, а также атакующий защитник «Жальгириса» Марюс Григонис. Швед способен выдать продуктивность на уровне Джеймса. Кроме того, Алексей больше нацелен на плеймейкинг. Это особенно важно, учитывая тот факт, что ЦСКА не подписал столь необходимого команде звёздного классического разыгрывающего. Григонис — не суперзвезда Евролиги, но при этом очень сильная атакующая опция. Не будем забывать и про MVP «Финала четырёх» Евролиги-2019 Уилла Клайберна, который уже давно отошёл от последствий травмы «крестов» и готов доминировать на площадке. Никита Курбанов, Йоханнес Фойгтман, Дэниел Хэкетт, Габриэль Лундберг остались в команде. ЦСКА. безусловно, должен снова выйти в «Финал четырёх».

Тем не менее подопечных Димитриса Итудиса перестали считать бесспорным гегемоном, как годом ранее. Скандал с Джеймсом ударил репутационно. Хотя всё это, может быть, даже к лучшему. Меньше шумихи по поводу статуса неоспоримой доминирующей силы — меньше давления на команду. Пусть «Анадолу Эфес» и «Барселона» купаются в комплиментах СМИ. ЦСКА в конечном счёте может спокойно сделать свою работу и вернуть титул сильнейшей команды континента во время «Финала четырёх» в Берлине. Этот город счастливый для армейцев. В 2016-м команда Итудиса выиграла Евролигу в столице Германии, вырвав победу в финальном матче-триллере с «Фенербахче».

Фото: Mikhail Serbin/Getty Images

«Реал» в новом сезоне жаждет реванша. Подопечные Пабло Ласо не вышли в «Финал четырёх» в кампании-2020/2021, после чего перекроили состав. Глобальное омоложение ростера не произошло, хотя напрашивалось. Из ветеранов завершил карьеру только 41-летний Фелипе Рейес. Руди Фернандес, Джейси Кэрролл, Серхио Льюль, Фабьен Козёр, Джеффри Тэйлор остались в Мадриде. Хотя подбор исполнителей стал лучше по сравнению с прошлым годом. Найджел Уильям-Госс, Томас Эртель, Адам Ханга, Венсан Пуарье и Гершон Ябуселе немного снизили средний возраст команды. По именам «Реал» слабее «Барселоны», «Эфеса» и ЦСКА, но Ласо работает в Мадриде уже 10 лет и знает, как побеждать. Юль, Фернандес и Кэрролл миновали пик карьеры, однако опыта им не занимать. «Реал» — теневой претендент на титул.

«Милан» в прошлом сезоне вышел в «Финал четырёх». 4-кратному чемпиону Евролиги Этторе Мессине потребовалось два года, чтобы разобраться с бардаком в итальянском клубе. Летом команду покинули два самых полезных игрока. Зак Ледей и Кевин Пантер достаточно неожиданно решили присоединиться к «Партизану». Их сумели достойно заменить. Трой Дэниелс, Джериан Грант и Николо Мелли поиграли в НБА. Мелли имеет солидный опыт и в Евролиге. Трансфер итальянского тяжёлого форварда капитаны команд Евролиги признали лучшим за межсезонье-2021. Также следует выделить подписание лидера «Панатинаикоса» Константиноса Митоглу.

Остались в «Милане» возрастные Серхио Родригес, Кайл Хайнс, Луиджи Датоме, Малкольм Дилэйни. Феерии на площадке от них вряд ли стоит ожидать, но ветераны с образцовой трудовой этикой не помешают ни одному претенденту на титул. Конечно, «Милан» может и не добраться до «Финала четырёх». Всё-таки есть определённый перебор с возрастными игроками, глубина состава не самая впечатляющая, конкуренты смотрятся немного сильнее. Но если команда Мессины попадёт в решающую стадию, то однозначно будет претендовать на титул.

«Зенит», «Маккаби», «Олимпиакос», «Бавария», «Фенербахче», «Баскония» — кандидаты на выход в плей-офф

«Зенит» в прошлом сезоне неожиданно для многих вышел в плей-офф и довёл серию с «Барселоной» до максимально возможных пяти матчей. За межсезонье команда Хавьера Паскуаля стала сильнее. Джордан Лойд, Миндаугас Кузминскас, Коннер Фрэнкамп, Джордан Мики — качественные новички-легионеры, на российском рынке подписаны одни из лучших возможных опций Сергей Карасёв и Дмитрий Кулагин.

Фото: vtb-league.com

Остались ключевые исполнители прошлогоднего состава Матеуш Понитка, Билли Бэрон, Алекс Пойтресс, Артурас Гудайтис. «Зенит» всерьёз настроен снова выйти в плей-офф Евролиги и прервать гегемонию ЦСКА в Единой лиге ВТБ. Проблемой на старте сезона может стать потеря из-за травмы голеностопа Напьера, который пропустит как минимум месяц. Да, неприятно, но отсутствие Шабазза не является приговором для сезонных амбиций сине-бело-голубых.

«Маккаби» и «Олимпиакос» — некогда гранды Евролиги, которые переживают застой в последние годы. «Маккаби» провалил прошлый сезон, хотя в прерванной из-за пандемии коронавируса кампании-2019/2020 подопечные Янниса Сферопулоса смотрелись очень уверенно. Летом в Тель-Авив приехали Деррик Уильямс, Джеймс Наннэлли и Джален Рейнольдс, которые вместе со Скотти Уилбекином постараются вернуться на арену «Менора Мивтачим» плей-офф Евролиги.

«Олимпиакосу» придётся привыкать играть без легендарного Вассилиса Спанулиса, который летом завершил карьеру. Томас Уолкап, Костас Слукас, Александр Везенков, Мустафа Фалль, Тайлер Дорси — лица нового «Олимпиакоса». Не стоит забывать про всё ещё достаточно полезных ветеранов Костаса Папаниколау и Георгиоса Принтезиса. Потенциал побороться за топ-8 у команды Георгиоса Барцокаса однозначно есть.

«Бавария» приятно удивила, пробившись в плей-офф сезона-2020/2021. Всех лидеров удержать не удалось. Уэйд Болдуин продолжит карьеру в «Басконии», Джален Рейнольдс перешёл в «Маккаби». Главный тренер Андреа Тринкьери остался на своём месте, как и ведущие игроки Владимир Лучич и Нихад Джедович. Подписаны Дэрран Хиллиард, Отелло Хантер, Дешон Томас и Кори Уолден. Состав в распоряжении Тринкьери более чем приличный, чтобы ещё раз пошуметь на евроарене.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Фенербахче» летом расстался с главным тренером Игором Кокошковым, который вернулся к хорошо знакомой роли ассистента в НБА. Новым рулевым «Фенера» стал бывший главный тренер сборной Сербии и «Виртуса Александр Джорджевич. Нандо Де Коло и Ян Веселы продолжат играть в Стамбуле. Ачилле Полонара, Девин Букер, Пиеррия Хенри — хорошие подписания. «Фенербахче» — вероятный участник плей-офф, но вряд ли команда способна замахнуться на нечто большее. Джорджевич не Желько Обрадович, отработавший в «Фенере» 7 лет и выигравший Евролигу-2017. Да и состав стал заметно менее звёздным после урезания бюджета в связи с пандемией.



«Баскония» потеряла Пиеррию Хенри и Ачилле Полонару, но приобрела Уэйда Болдуина. Мэтта Костелло, Ландри Нноко, Симоне Фонтеккио и Ваню Маринковича. Баскский клуб привык к численным кадровым перестановкам перед каждым сезоном. При этом команда сохраняет конкурентоспособность. Подопечные Душко Ивановича — крепкий середняк, который при удачном стечении обстоятельств способен попасть в топ-8.

УНИКС, «Монако», «Жальгирис», «Панатинаикос» могут удивить

Данные клубы считаются маловероятными претендентами на плей-офф, однако в Евролиге почти каждый сезон есть место для сенсаций. «Зенит» и «Бавария» минувшей весной это доказали. УНИКС летом классно закупился. Лоренцо Браун, Джаррелл Брэнтли, О Джей Мэйо, Марио Хезонья поиграли в НБА, двое последних считались игроками со звёздным потенциалом и были выбраны под лотерейными пиками драфта. Тони Джекири, Андрей Воронцевич, Айзея Канаан — далеко не последние исполнители по европейским меркам. Новый главный тренер Велимир Перасович располагает глубоким и качественным составом, но всё-таки УНИКС — новичок Евролиги. Команда не сыграна. Очень редко кому-то удаётся с ходу выстрелить и залететь в топ-8. Будем надеяться, что УНИКС преподнесёт приятный сюрприз.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Монако» недавно подписал Майка Джеймса, что уже само по себе поднимает статус дебютанта сильнейшего турнира континента. Однако Джеймс в одиночку монегасков в плей-офф Евролиги не затащит. В этом ему постараются помочь Лео Вестерманн, Донатас Мотеюнас и Уилл Томас. Вряд ли мы увидим команду Звездана Митровича в топ-8, но кто знает… На 100% списывать «Монако» со счетов нельзя.

«Жальгирис» при минимальном бюджете выходил в плей-офф в 2018 и 2019 годах. В первом случае литовцы даже добрались до «Финала четырёх», где заняли третье место. В межсезонье-2020 главный тренер Шарунас Ясикявичюс пошёл на повышение и возглавил «Барселону». Его сменщик Мартин Шиллер сколотил боеспособный коллектив. «Жальгирис» боролся за плей-офф до последних туров прошлого регулярного чемпионата. В межсезонье литовцы потеряли Марюса Григониса, но приобрели Мантаса Калниетиса, Яниса Стрелниекса и Эммануэля Мудиая. «Жальгирис» наверняка останется неуступчивым соперником, который при провале кого-то из фаворитов вполне может прорваться в восьмёрку сильнейших.



От «Панатинаикоса» осталось только имя. Некогда суперкоманда Европы последние пару лет влачила достаточно жалкое существование. Скандальный владелец Димитрис Яннакопулос не перевёл команду в турнир ФИБА, хотя очень долго этим грозился. Зато урезал финансирование после пандемии коронавируса. «Пао» ежегодно теряет лидеров, происходит частая смена главных тренеров. В 2020-м Ник Калатес ушёл в «Барселону», минувшим летом Константинос Митоглу перебрался в «Милан». Пока верным клубу остаётся лишь Иоаннис Папапетру. Вряд ли он вместе с Кендриком Перри, Ховардом Сент-Росом, Джереми Эвансом и другими выведет «Панатинаикос» в плей-офф. Тем не менее на руку команде Димириса Прифтиса играет безумная поддержка арены ОАКА. Пандемия немного пошла на спад, зрителей пускают на трибуны. На своей площадке «Пао» способен зацепить какие-то неожиданные победы и теоретически может держаться близко к топ-8 или даже залетит туда, если конкуренты окажутся совсем невнятными.

АСВЕЛ, «Альба», «Црвена Звезда» — безнадёжные аутсайдеры

Французам, немцам и сербам ничего не светит. Слишком слабые составы. 17-летний топ-проспект АСВЕЛа Виктор Вембаньяма ещё не готов быть лидером клуба Евролиги. Джеймс Гист, Антуан Дьо, Рэймар Морган обладают приличным опытом, но таланта им не хватает. Команду возглавляет Ти Джей Паркер, брат легендарного владельца Тони Паркера. Ти Джей к элите европейского тренерского цеха не относится, так что вряд ли прыгнет выше головы со своими подопечными.

«Альбу» летом покинул самый возрастной главный тренер Евролиги 74-летний Айто Гарсия Ренесес. Заменил его Исраэль Гонсалес, ранее работавший на должности помощника. Состав в его распоряжении будет таким же слабым, как у Ренесеса. Подбор исполнителей в «Альбе» просто не соответствует уровню плей-офф Евролиги. Максимум — единичные апсеты расслабившихся топ-клубов.



«Црвена Звезда» в межсезонье подписала Остина Холлинса, Николу Калинича и Аарона Уайта. Этого слишком мало, чтобы команда Деяна Радонича боролась за плей-офф. В ближайшие годы «Звезду» ждут непростые времена. Уже со следующего сезона Сербию в Евролиге наверняка будет представлять «Партизан», который после назначения Желько Обрадовича собрал очень сильный состав. На родной арене в Белграде «Звезда», скорее всего, огорчит некоторых фаворитов, но каких-то свершений от этой команды ждать не стоит.