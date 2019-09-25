Гэтжи — новая угроза для Хабиба. Этот американец не боится чемпионской борьбы

Если думаете, что Фергюсон самый опасный соперник для Нурмагомедова, то посмотрите последние победы Джастина и подумайте ещё раз.

Хабиб Нурмагомедов несколько недель назад успешно провёл вторую защиту пояса неоспоримого чемпиона UFC в лёгком весе, «задушив» во втором раунде до сдачи обладателя временного титула Дастина Порье из США. И с тех пор общественность спорит — с кем теперь драться Хабибу? Вроде бы, есть очевидный претендент №1 — Тони Фергюсон. Его победная серия в UFC летом дошла до 12 побед (столько же у Хабиба), а некоторые фанаты всерьёз думают, что Нурмагомедов избегает опасного боя с Эль-Кукуем.

Теперь Хабибу нужен настоящий бой. Соперник – Фергюсон Хабиб должен драться с Тони. Без вариантов. Иначе его не поймут.

Также на горизонте мегаприбыльный реванш с Конором Макгрегором и встреча мечты — с Жоржем Сен-Пьером в октагоне. Вариантов хватает, но у каждого имеются как плюсы, так и минусы. А кроме них — явные препятствия в организации. Например, Сен-Пьер с осени 2017-го на пенсии, с Макгрегором не хочет драться сам Орёл, а Фергюсон… Бой Хабиба с ним должен был состояться четырежды, но каждый раз срывался. Кажется, это проклятое противостояние, и несмотря на все очевидные причины его устроить, прежде всего организаторы должны обезопасить себя планом «Б».

Поединок Фергюсон – Нурмагомедов сорвался в четвёртый раз. Как это возможно? Если это не затянувшаяся первоапрельская шутка, то бой проклят.

А есть ли ещё достойные люди в дивизионе Хабиба? С кем драться российскому чемпиону, если не с Фергюсоном?

Хайлайт. Начало

Джастин Гэтжи — один из немногих, кого Хабиб Нурмагомедов едва ли удивил бы, рассказав свою историю становления. Российский чемпион часто упоминает, что отец впервые привёл его на борцовский ковёр в четыре года, и так начался тренировочный лагерь длинною в жизнь. У Гэтжи похожая судьба — он тоже начал заниматься борьбой в четыре. Так же, как и Орёл, он осваивал древнее искусство на протяжении всей молодости, а переход в ММА стал лишь следствием этих занятий. Пока Джастин выигрывал всевозможные соревнования, своим чередом шла учёба. В США неслабо «тянут» студентов-спортсменов, а Гэтжи в борьбе был весьма успешен, ещё в школе он дважды выигрывал чемпионат штата Аризона.

Карьера Гэтжи в ММА стартанула в 2008 году пятью досрочными победами кряду. Дальше было одно раздельное решение, а затем снова нокаут. После этого американец ушёл в профессионалы и уже там продолжил разбираться с соперниками, не дожидаясь финального гонга. С 2011 года (когда и начался путь профессионального бойца ММА Джастина Гэтжи) аризонец «прикончил» 12 человек подряд, и лишь в 2014-м ему достался тогда ещё крепкий ветеран UFC Мелвин Гиллард, с которым пришлось возиться до решения судей. С ним Гэтжи дрался уже в статусе непобеждённого чемпиона довольно престижной на тот момент организации WSOF. В этом же статусе (только с ещё четырьмя победами сверху) и с рекордом 17-0 Джастин перешёл в UFC чуть больше двух назад.

Самые сложные бои Хабиба и моменты, когда он был ближе всего к поражению Все опасные удары и попытки соперников придушить Нурмагомедова, которые обернулись для них катастрофой.

«Хочу, чтобы соперники думали, что дерутся с тупицей»

Гэтжи не был стандартным «трансфером» для компании Дэна Уайта — его сразу подписывали для самых крупных шоу. Хайлайт (видеонарезка лучших моментов в переводе с английского — такое прозвище Гэтжи заработал за свой яркий стиль ведения боя) был призван выполнять весьма специфическую миссию бойца-аттракциона и начал оправдывать ставки на себя с первого боя.

Гэтжи был непривычно зол на свою первую жертву в UFC Майкла Джонсона, поскольку тот явно переборщил с трештоком до поединка — задевал родителей и сомневался в психическом здоровье Джастина. Накопленная ярость вылилась в сумбурное начало схватки, и в какой-то момент Хайлайт рисковал проиграть, потому что слишком рано лишился сил. Во втором раунде Гэтжи удалось восстановиться и раздавить Джонсона прямо перед перерывом. Казалось бы, можно было поздравлять Джастина с красивым дебютом, который в UFC оценили бонусом за лучшее выступление вечера, а позже признали лучшим камбэком года. Однако дальше начались проблемы.

Гэтжи залетел в топ-10 лучших легковесов планеты и продолжил драться на этом уровне всё в том же безрассудном стиле. Стоило Джастину попасть на первого же воина, побывавшего в самых разных бойнях, как тут же пропал волшебный нолик из графы «поражения». Эдди Альварес большую часть своей карьеры бился в клетке с самыми разными психопатами, его жёсткостью было не удивить. Гэтжи как всегда летел на соперника с градом ударов (довольно однообразно — лоу-кики, апперкоты и хуки с ближней дистанции), не особо вспоминая про оборону, тактику и грамотный расход сил. В тот раз одной лишь его мощи не хватило — Альварес одержал досрочную победу в третьем раунде, хорошенько пробив Гэтжи коленом в голову.

«Что ж ты делаешь, мальчишка? Ты же сейчас умрёшь!». Тактаров — о бое Хабиба Олег Тактаров вспоминает бой года и предсказывает «просчёт» Нурмагомедова.

«Рад, что меня нокаутировали, — это лучше, чем проиграть решением. Доволен своей работой и чувствую себя победителем, потому что отдал все силы. Подготовка была хороша, я вышел и сделал всё, что собирался: развлёк публику и развлёкся сам", — признался Джастин после первого поражения и дал понять, что меняться не собирается.

Правда, вскоре ему всё же пришлось пересмотреть своё отношение к боям. Через четыре месяца случилось второе поражение подряд — на этот раз грамотнее и расчётливее Гэтжи оказался Дастин Порье. Всё было похоже на провал в поединке с Альваресом: бешеное начало, перекрёстный огонь, постоянный прессинг от Джастина без оглядки на защиту, тайминг и функционалку, а в итоге — досрочное поражение. Гэтжи срочно следовало взяться за ум, и он сделал это.

«Я хочу, чтобы мои оппоненты как можно дольше считали, что они дерутся с тупицей. Но сейчас мой тайминг стал другим. Я уменьшил количество выбрасываемых ударов процентов на 85. Мой тренер мне всегда говорил: “У тебя будет получаться лучше, если ты будешь стараться немного меньше”. Это как гольф. Чем больше стараешься, тем хуже получается», — рассказал Джастин до своего последнего боя.

Браво, Хабиб! Великий чемпион задушил Порье и снова выпрыгнул из клетки Нурмагомедов мог улететь в нокаут и попасть на удушение, но забрал потрясающую победу! 28-0!

«Ты не удержишь меня в партере»

Сегодня Джастин Гэтжи новый, и у него серия из трёх шикарных побед нокаутом в первом раунде. По порядку были «сложены» Джеймс Вик, Эдсон Барбоза и Дональд Серроне. Последний ещё недавно шёл в первых претендентах на пояс в лёгком весе и всерьёз рассчитывал на скорую встречу с Нурмагомедовым, пока не проиграл Тони Фергюсону в июне этого года.

Фергюсон победил Серроне. Бой остановил врач. Как это было Дико…

Что изменилось в Гэтжи? Он стал гораздо расчётливее, спокойнее и профессиональнее. Теперь Джастин не летит на соперника сломя голову, а выжидает удобный момент для удара. И пока выходит недурно — Вик и Барбоза вырублены чисто, с одного попадания. Никуда не делась сильная борьба, и в наборе с нокаутирующей мощью и прокачанной не так давно дисциплиной она делает Джастина Гэтжи третьим самым крутым легковесом планеты с претензией на вторую строчку. Фергюсон крут, но в феврале ему исполнится уже 36 лет, так что лучшую форму, скорее всего, ему уже не набрать. Да уже сейчас большой вопрос — кто выйдет победителем из очной встречи Гэтжи и Фергюсона. А что касается угрозы для Хабиба, то Джастин видит это так.

«Каждый раз, когда он будет пытаться валить меня в партер, я буду перекатываться так, как он никогда не видел за всю свою жизнь. Он всегда боролся с вольниками, которые не отдавали спину, потому что этого нельзя делать без потери очков. Но у нас в США иные правила борьбы, у нас фолк-стайл, я в основном по этим правилам боролся, а не по правилам вольной борьбы. Ты меня не удержишь в партере, я поднимусь на ноги. Я буду уходить из партера так, как он никогда не видел. Я дважды боролся с Джорданом Барроузом. И я сумел остановить 12 его проходов. Давить на соперника с той же силой — вот как надо останавливать тейкдауны".

Американцы дерутся за право встретиться с Хабибом. А ведь Серроне и Гэтжи звёзды Ковбой Серроне должен был трижды драться с Нурмагомедовым, и он всё ещё верит, что получит новый шанс.

Джордан Барроуз — олимпийский чемпион по вольной борьбе 2012 года, а это максимально высокий уровень, чтобы вы понимали, что такого важного было в этой отсылке Джастина. Да, на недавно прошедшем в Нур-Султане чемпионате мира американец стал лишь третьим, однако это не говорит о его плохой форме и не стирает громадную разницу в уровне именно одного аспекта между борцами из UFC и борцами олимпийского уровня. Несколько месяцев назад Барроуз в товарищеской встрече просто размазал полусредневеса UFC Бена Аскрена, который по меркам смешанных единоборств считается феноменальным грепплером. Так что 12 отражённых тейкдаунов от такого мастера — показатель солидного класса.

Единственным слабым местом Гэтжи можно было бы назвать всё ещё не идеальную защиту в стойке — Джастин продолжает много пропускать с рук. Но бокс точно не самая сильная часть боевого арсенала Нурмагомедова, потому и с Хайлайтом он наверняка будет бороться. Всё это делает потенциальный матч Хабиб — Гэтжи чуть ли не самым интересным и интригующим на сегодня. Плюс есть и ещё один расклад мечты: если Нурмагомедов решит сделать паузу или всё-таки согласится (непонятно, под каким предлогом) дать реванш Макгрегору, мы можем получить претендентский бой Фергюсон — Гэтжи, а такая афиша способна затмить любой денежный мегафайт.