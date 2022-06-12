Дана Уайт «прогулял» крутейший турнир года. Насколько уважительной была причина?

Сегодня утром прошёл самый крутой турнир года UFC 275. Хотя мало кто мог ожидать, что участники основного карда организуют настолько драматичный сценарий, который захочется стереть из головы, чтобы пересмотреть вновь. Живущие в одном часовом поясе с Москвой не прогадали, если решили встать в пять утра в воскресенье.

Посудите сами, какой-то австралийский фрешмен нокаутировал нашего Горца Рамазана Эмеева, который не проигрывал досрочно с 2014 года. Вернувшийся после длительного перерыва Джейк Мэттьюс эффектно нокаутировал Андре Фиальо. А Вейли Чжан отправила легендарную Йоанну Енджейчик на пенсию бэкфистом. Так китаянка стала первой женщиной, одержавшей победу нокаутом таким ударом.

Безупречная до сегодняшнего дня Валентина Шевченко выдала бой ниже своих стандартов, и за это её едва не ограбили судьи. Интересно, что главной темой того поединка стал не перформанс Валентины, а счёт 49-46, из-за которого многие бойцы начали подбрасывать дрова в костёр хейта в адрес третьего судьи.

И всё закончилось драмой года. Большинство экспертов отдавали победу Прохазке, считая, что он вынесет возрастного чемпиона Тейшейру в одну калитку. Но в итоге полутяжи закатили рубку с невероятными поворотами сюжета. Кто мог ожидать, что опытный грэпплер Гловер отдаст бой бывшему кикбоксёру Прохазке в партере? Да ещё и за полминуты до конца поединка, который должен был забрать Тейшейра согласно судейским запискам.

Гловер Тейшейра и Иржи Прохазка Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

И вот это пиршество посмел пропустить глава UFC Дана Уайт. Если бы Дана был в госучреждении, то в его объяснительной записке значились бы семейные обстоятельства. Дело в том, что в эти выходные его сыну исполнился 21 год. И по этому поводу любящий отец повёз совершеннолетнего именинника в Майами знакомить со взрослой жизнью за столами казино.

Интересно, вот после увиденного в Сингапуре жалеет ли Дана, что променял вышеупомянутые флешбэки с героическими подвигами Гловера Тейшейры на азартные игры? Это номерной турнир, который является главным по определению. Обычно под такие ивенты подгоняются крупные поединки с громким статусом. В этот раз хедлайнеры турнира полностью оправдали возлагаемые на них ярлыки и показали лучшее, на что они способны. Глава UFC назвал мартовский турнир в Лондоне лучшим на своей памяти, что было закономерно. Но, судя по тому, что выдали хедлайнеры сингапурского шоу, английский ивент можно отодвинуть на второе место.

Дана Уайт смотрит бой между Дмитрием Биволом и Канело Альваресом Фото: «Чемпионат»

Когда Дана смотрел бои Канело Альвареса во время выступлений Роуз Намаюнас, хейтеры и там находились. Но что бы вы сами выбрали для просмотра — скучный 25-минутный перформанс в исполнении чемпионки или выступление одного из лучших боксёров современности? Ответ очевиден. И за такую здравую логику стоит отдать главе UFC должное.

Тем не менее трудно оправдать пропуск UFC 275, где выступали бойцы, к которым он очень тепло относится. Вот кто защитил бы Шевченко от наездов со стороны коллег по цеху, раскритиковавших счёт 49:46? Что бы он сказал про карьеру Йоанны Енджейчик?

Есть предположение, что Хабиб не простил бы Дане, если бы босс пропустил последний бой Орла из-за поездки в казино. Йоанна не Хабиб, но также легенда и одна из пионеров женского ММА, заслуживающая внимания и оваций со стороны своего босса.

А также что будет дальше в полутяжёлом весе? Получит ли Гловер реванш? И зачем Ян Блахович приезжал в Сингапур, если его даже не пустили в клетку для дуэли взглядов с новоиспечённым чемпионом? В итоге эти вопросы повисли в воздухе из-за родительских обязанностей большого босса. Мы понимаем, что день рождения только раз в году, но празднование, тем более в казино, можно затянуть на несколько дней. Вот этот нюанс глава UFC не учёл.