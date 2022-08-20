Джошуа ни за что не победит Усика. Британец слишком слаб духом

Осталось совсем чуть-чуть до главного боя года между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Уже сегодня в 23:30 по московскому времени они во второй раз сойдутся в ринге. Все мероприятия, кроме самого главного, уже позади. И можно сделать некоторые выводы. Джошуа ментально не готов к бою. Он проиграл ещё до выхода в ринг.

На дуэли взглядов после пресс-конференции Энтони сначала повернулся к фотографам, как ему указал Эдди Хирн, чтобы попозировать перед ними. Хотя Усик стоял боком к папарацци и был готов именно к встрече лицом к лицу. А Джошуа смотрел по всем сторонам, как потерянный. И только после сотен щелчков фотоаппаратов он встал напротив украинца. Британцу было максимально некомфортно во время этой процедуры. Александр стоял неподвижно, а Эй Джей дрогнул.

Второй эпизод случился на дуэли взглядов после взвешивания. Джошуа стоял в закрытой позе и несколько раз поворачивал голову, пока одетый в казацкий наряд Усик неподвижно поглощал его своим взглядом. После рукопожатия Александр повернулся к фотографам и органично позировал им, а Эй Джей потерянно оглядывался и только затем повернулся в нужном направлении. Очередной луз в копилке Джошуа.

Следующий кейс был в раздевалке, когда бойцы выбирали себе перчатки. Даже там нервозность не удалось скрыть. Эй Джей выбирал перчатки с такой же скоростью, с какой девушки выбирают себе платье. Хотя все перчатки марки Grant были одинаковыми. Ещё бы руки себе забинтовал, чтобы убедиться в правильности выбора.

А Усик потратил не больше минуты на выбор. Он даже отказался рассматривать другие аналоги, остановившись на первом образце. И это правильный подход, ибо ключевую роль играют не мелочи в виде зазора внутри перчаток, а то, что у тебя в голове. Тем более производители перчаток точно заботятся о своей репутации и не станут подставлять себя плохим качеством изготовления.

И эти жалобы со стороны команды британца, чтобы убрать украинского судью и при этом оставить своего британского бокового рефери, выглядят, скорее, не как способ оказать давление на украинца, а как самозащита от собственной неуверенности. Плюс у него нет большой поддержки со стороны команды. Очень наглядно это было продемонстрировано на последней дуэли взглядов. Просто посмотрите, сколько людей стоят вокруг Усика, а сколько – вокруг Эй Джея.

Александр Усик и Энтони Джошуа Фото: Khalid Alhaj/Getty Images

Даже экс-чемпион мира в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер не прошёл мимо ментального состояния Джошуа. Настолько явно это бросается в глаза коллегам по цеху.

«Сейчас Усик выглядит ещё более уверенным, чем когда-либо. И посмотрите на Энтони Джошуа, он выглядит другим человеком, он выглядит сломленным — даже больше, чем раньше», — заявил Уайлдер.

Безусловно, Энтони Джошуа — это суперзвезда, полноценный бренд, красавчик модельной внешности и человек, с которым все мечтают сотрудничать. Но он ведёт себя как примерный школьник, который пытается всем понравиться. Однако такой подход заведомо обречён на провал. В первую очередь именно такие персонажи ломаются перед важными экзаменами. А на Джошуа сейчас оказывается неимоверное давление со всех сторон, даже от Эдди Хирна. Очевидно, что он не вывозит. Мы не удивимся, если он потом признается, что плохо спал перед самым важным боем в карьере.

Конечно, Энтони — хороший боксёр с богатым бэкграундом и порядочный человек, от которого не дождёшься подлости. Но в нём нет ни харизмы, ни дьявольщины, которую искал в своих футболистах великий сэр Алекс Фергюсон. Поэтому его «Манчестер Юнайтед» сотворил историю. А Джошуа слаб духом. Есть противоположный пример в лице Тайсона Фьюри, который говорит о депрессии и наркотиках как о зле, но это не мешает ему уничтожать оппонентов в словесных и боксёрских перепалках.

Джошуа ни за что не наступит на свои принципы, чтобы вырвать победу, несмотря ни на что. Порядочность завела его в тупик. И теперь ему нужно отключить тумблер «паиньки» и включить режим «хулигана». Только так можно спастись от позорного имиджевого краха.

Энтони Джошуа Фото: Khalid Alhaj/Getty Images

На самом деле он закончился после победы над Кличко. В боях с Энди Руисом мы увидели совсем другого Джошуа — осторожного, прагматичного и не готового рисковать. Больше всего на свете он боится проиграть. В поединке с Усиком было то же самое: когда Эй Джей явно уступал украинцу, он не включил свои морально-волевые качества даже на 1%, когда ситуация требовала.

А фраза, что Эй Джей якобы вернул себе прежнюю агрессию, была сказана для красивого словца и поддержания интриги. Но дуэли взглядов расставили всё по своим местам. Он не готов к бою ментально, излишне напряжён и не справляется с этим давлением. В то время как Усик полностью раскован и расслаблен, словно на кону ничего не стоит. В этом и заключается разница между великими и обычными боксёрами.