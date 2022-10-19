Не Яном единым. За славой в ОАЭ рванули Шахтёр с Донбасса и российский армянин!

22 октября на Бойцовском острове состоится долгожданный турнир UFC 280, который возглавит чемпионский бой в лёгком весе между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым. Ранее мы рассказывали о вкладе Хабиба Нурмагомедова в становлении Бойцовского острова как родного места для российских бойцов. Но в прошлом материале упоминались только выходцы с Кавказа.

Помимо них, в Абу-Даби успешно выступали ещё и Пётр Ян с Александром Волковым. Они ни разу не проигрывали в ОАЭ. Но, кроме Яна, на Бойцовском острове выступят ещё несколько россиян немусульманского происхождения, которым предстоит выбивать своё место под солнцем. И для них турнир в ОАЭ может сыграть важную роль в векторе развития карьеры.

Пётр Ян

Пётр Ян и Кори Сэндхаген Фото: Chris Unger/Getty Images

Для Петра Яна Бойцовский остров должен считаться любимым местом. Именно там россиянин стал чемпионом UFC, одолев самого Жозе Альдо. А в прошлом году Ян взял пояс временного чемпиона в легчайшем весе, устроив эталонный разбор Кори Сэндхагена. Тогда мы впервые узнали про гениальный тренерский дуэт Нурмаганбетов-Октябринский. К сожалению, им не дали визу в США, и они пропустили оба боя против Алджэмейна Стерлинга.



Кто знает, что было бы, если они тогда оказались в углу у Петра? Но даже без них Ян не должен испытать особых трудностей с Шоном О’Мэлли. Ну и поддержка будет на стороне российского бойца даже без многочисленного десанта команды «Архангел Михаил», который был на Бойцовском острове в прошлом году. И если Пётр побьёт О’Мэлли, тогда очередной тайтл-шот ему гарантирован. Пока всё идёт к этому.

Никита Крылов

Никита Крылов Фото: Chris Unger/Getty Images

Выступающий под украинским флагом уроженец Луганской области Никита Крылов впервые выступит на Бойцовском острове. В этом году Шахтёр выступал только в Лондоне. Сначала он сенсационно уступил шотландцу Полу Крэйгу — попался в треугольник. А прошлым летом Крылов за одну минуту разбил легендарного Александра Густафссона. Так Никита оказался в топ-10 полутяжёлого веса.

После боя с Густафссоном Шахтёр вызвал на бой № 8 рейтинга дивизиона Волкана Оздемира. Между прочим, в этом году швейцарский боец одолел обидчика Крылова Пола Крэйга. А в октябре прошлого года Волкан дал достойный бой Магомеду Анкалаеву на Бойцовском острове. И UFC удовлетворил просьбу Крылова, дав ему Волкана. Его ждёт опасный поединок против тяжёлого соперника. И если Никита сможет сломить сопротивление Оздемира, тогда он войдёт в список претендентов на титульник.

Армен Петросян

Армен Петросян Фото: Chris Unger/Getty Images

Экс-чемпион AMC Fight Nights в полутяжёлом весе Армен Петросян начал свои выступления в UFC в феврале этого года. На тот момент его рекорд составлял 6–1. И в дебюте уроженец города Красноярска, выступающий под флагом Армении, одолел раздельным решением бразильца Грегори Родригеса. Но в июле он не смог ничего противопоставить вышеупомянутому Кайо Борральо, который, между прочим, тоже выступит на Бойцовском острове. Для Петросяна предстоящий поединок против Эй Джея Добсона будет первым на Бойцовском острове. Прошлые схватки проходили исключительно на территории США.



Что касается его оппонента, то у него всего лишь один поединок в UFC. И то он его проиграл. Это единственное поражение в карьере Добсона, на счету которого семь боёв. Поэтому у Армена неплохие шансы реанимировать карьеру в элитном промоушене и наконец-то заявить о себе в среднем весе. Однако дорога до топ-15 вряд ли будет короткой.