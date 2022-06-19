Бетербиев нокаутировал Джо Смита, «Тампу» разгромили со счётом 7:0. Главное к утру

37-летний непобеждённый российский боксёр Артур Бетербиев провёл яркий объединительный поединок, на кону которого стояло три титула, российский хоккеист Валерий Ничушкин стал одним из главных героев встречи финала Кубка Стэнли, а Макс Ферстаппен победил в квалификации Гран-при Канады в Формуле-1.