Бетербиев нокаутировал Джо Смита, «Тампу» разгромили со счётом 7:0. Главное к утру
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37-летний непобеждённый российский боксёр Артур Бетербиев провёл яркий объединительный поединок, на кону которого стояло три титула, российский хоккеист Валерий Ничушкин стал одним из главных героев встречи финала Кубка Стэнли, а Макс Ферстаппен победил в квалификации Гран-при Канады в Формуле-1.
- Бетербиев нокаутировал Джо Смита-младшего во втором раунде в бою за титулы WBC, IBF и WBO.
- Дубль Ничушкина помог «Колорадо» разгромить «Тампу» со счётом 7:0.
- Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Канады, Алонсо — второй, Хэмилтон — четвёртый.
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