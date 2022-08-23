Боб Арум выступил с заявлением после победы Усика в реванше с Джошуа
Поделиться
Боб Арум, сопромоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, выступил с заявлением после победы обладателя титулов WBA Super, IBF и WBO Александра Усика в реванше с Энтони Джошуа, который состоялся на минувших выходных в Джедде (Саудовская Аравия).
«Top Rank и наш сопромоутер, компания Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions, надеемся, что у нас получится организовать крупнейший чемпионский поединок в супертяжёлом весе со времён боя Али и Фрейзера… Фьюри – Усик», – написал функционер в социальных сетях.
Напомним, после победы Усика над Джошуа Фьюри заявил, что не станет завершать карьеру, если сразится с победителем, а также раскритиковал украинца за выступление и назвал его «бомжом».
Комментарии
- 23 августа 2022
-
20:59
-
20:36
-
20:22
-
20:06
-
20:01
-
19:10
-
19:03
-
18:48
-
18:36
-
18:13
-
18:13
-
17:33
-
17:21
-
16:06
-
15:38
-
14:37
-
14:00
-
12:29
-
11:43
-
10:59
-
10:41
-
10:26
-
10:18
-
09:47
-
09:06
-
01:10
-
00:58
-
00:04
- 22 августа 2022
-
23:47
-
23:28
-
23:15
-
22:03
-
21:50
-
21:44
-
21:04
Партнерский контент