Боб Арум выступил с заявлением после победы Усика в реванше с Джошуа

Боб Арум, сопромоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, выступил с заявлением после победы обладателя титулов WBA Super, IBF и WBO Александра Усика в реванше с Энтони Джошуа, который состоялся на минувших выходных в Джедде (Саудовская Аравия).

«Top Rank и наш сопромоутер, компания Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions, надеемся, что у нас получится организовать крупнейший чемпионский поединок в супертяжёлом весе со времён боя Али и Фрейзера… Фьюри – Усик», – написал функционер в социальных сетях.

Напомним, после победы Усика над Джошуа Фьюри заявил, что не станет завершать карьеру, если сразится с победителем, а также раскритиковал украинца за выступление и назвал его «бомжом».