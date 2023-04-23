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Дэвис нокаутировал Гарсию, возможный трансфер Месси в «Аль-Хиляль». Главное к утру

Американский боксёр Джервонта Дэвис одолел соотечественника Райана Гарсию на боксёрском вечере от PBC, аргентинский футболист Лионель Месси 1 мая проведёт переговоры о переходе в «Аль-Хиляль», российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович нокаутировал американца Кёртиса Блэйдса на UFC Fight Night 222. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Джервонта Дэвис нокаутировал Райана Гарсию в седьмом раунде.

2. Месси в ближайшее время встретится с представителями «Аль-Хиляля» и обсудит переход в клуб.

3. Павлович нокаутировал Блэйдса в главном бою турнира UFC.

4. «Реал» обыграл «Сельту» в матче Ла Лиги.

5. 26 сейвов Шестёркина не помогли «Рейнджерс» удержать победу в матче с «Нью-Джерси».

6. «Зенит» уверенно обыграл московское «Динамо».

7. Лукаку простили дисквалификацию в Кубке Италии в качестве меры по борьбе с расизмом.

8. «Боруссия» Д разгромила «Айнтрахт» и возглавила таблицу Бундеслиги.

9. «Манчестер Сити» разгромил «Шеффилд Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии.

10. «Этого разгильдяя в команде не будет». Евсеев отстранил игрока «Шинника» за ошибку.