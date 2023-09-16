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Минеев нокаутировал Карвальо, «Бавария» и «Байер» разошлись миром. Главное к утру

Российский боец Владимир Минеев нокаутировал бразильца Рафаэля Карвальо, «Бавария» и «Байер» сыграли вничью со счётом 2:2, футболистка сборной Испании Атенеа дель Кастильо не подписала коллективное письмо-ультиматум с требованием структурных изменений в федерации футбола страны. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Владимир Минеев нокаутировал Рафаэля Карвальо во втором раунде.

2. «Бавария» и «Байер» не выявили сильнейшего в матче 4-го тура Бундеслиги.

3. Одна из футболисток сборной Испании отказалась подписывать письмо-ультиматум.

4. Василий Уткин: Станислав Черчесов — это худший вариант для «Спартака».

5. Константин Генич рассказал о нецензурном оскорблении со стороны Артёма Дзюбы.

6. The Hockey News назвал возможных конкурентов Овечкина в снайперской гонке НХЛ.

7. Дмитрий Губерниев раскритиковал Леонида Слуцкого за оскорбление журналиста.

8. Зиньковский, Чалов, Миранчук, Сергеев — среди претендентов на награду «Джентльмен года».

9. «Аль-Хиляль» разгромил «Эр-Рияд», Неймар отметил дебют голевой на Малкома.

10. Руне проиграл седьмой матч подряд.