Минеев нокаутировал Карвальо, «Бавария» и «Байер» разошлись миром. Главное к утру

Российский боец Владимир Минеев нокаутировал бразильца Рафаэля Карвальо, «Бавария» и «Байер» сыграли вничью со счётом 2:2, футболистка сборной Испании Атенеа дель Кастильо не подписала коллективное письмо-ультиматум с требованием структурных изменений в федерации футбола страны. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Владимир Минеев нокаутировал Рафаэля Карвальо во втором раунде.
2. «Бавария» и «Байер» не выявили сильнейшего в матче 4-го тура Бундеслиги.
3. Одна из футболисток сборной Испании отказалась подписывать письмо-ультиматум.
4. Василий Уткин: Станислав Черчесов — это худший вариант для «Спартака».
5. Константин Генич рассказал о нецензурном оскорблении со стороны Артёма Дзюбы.
6. The Hockey News назвал возможных конкурентов Овечкина в снайперской гонке НХЛ.
7. Дмитрий Губерниев раскритиковал Леонида Слуцкого за оскорбление журналиста.
8. Зиньковский, Чалов, Миранчук, Сергеев — среди претендентов на награду «Джентльмен года».
9. «Аль-Хиляль» разгромил «Эр-Рияд», Неймар отметил дебют голевой на Малкома.
10. Руне проиграл седьмой матч подряд.
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