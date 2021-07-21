Новая PES будет бесплатной и выйдет даже на смартфонах

Konami сделала кардинальное изменение. Компания переименовала серию Pro Evolution Soccer. Теперь она называется eFootball. Новая игра серии будет полностью бесплатной — разработчики планируют распространять футбольный симулятор по F2P-модели. В будущем Konami добавит платные режимы.
Новая игра серии будет работать на движке Unreal Engine 4. Футбольный симулятор выйдет в начале осени на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S и Xbox Series X. Позже игра будет доступна на iOS и Android.
Также стало известно, что в начале осени игра получит локальные матчи с девятью клубами и матчи между двумя поколениями консолей. В середине осени в игру добавят онлайн-лигу, режим создания команды, кроссплей между ПК и консолями, а также Match Pass. Зимой разработчики планируют добавить турниры и кроссплей между всеми платформами — игрокам на смартфонах и планшетах потребуется геймпад.
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