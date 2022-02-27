Elden Ring вернула доверие: рейтинг в Steam после патча стал положительным

Рейтинг Elden Ring в Steam после релиза начал расти. Из-за технических проблем экшен получил на старте «смешанные» отзывы с 60% рекомендаций. Теперь этот показатель вырос до 70%, а обзоры стали «в основном положительными».
После релиза разработчики выпустили патч для ПК, который улучшил ситуацию с вылетами из-за античита и исправил поведение мыши. Положительных обзоров в Steam стало больше, но игроки всё ещё сообщают о проблемах с оптимизацией, подтормаживаниях и случайных вращениях камеры на геймпаде DualSense.
Несмотря на не самые высокие оценки в Steam, экшен установил новый рекорд по онлайну. Вчера в Elden Ring играли почти 862 тыс. человек одновременно, а в день выхода их было около 765 тыс.
Elden Ring вышла 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Экшен получил 96 баллов из 100 на агрегаторе OpenCritic, но на всех платформах заметны проблемы с оптимизацией.
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