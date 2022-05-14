Источники: Gotham Knights на PS4 и Xbox One портировала студия из России

Авторы Gotham Knights отказались выпускать экшен на PS4 и Xbox One. Решение они обосновали желанием предоставить лучший игровой опыт, но у канала IXBT Games появилась другая версия. По информации их источников, портированием могла заниматься студия из России.

Ранее WarnerMedia прекратила работу в России, после чего игры вроде Batman: Arkham Knight и Middle-earth: Shadow of Mordor стали недоступны в стране. Компания также могла разорвать отношения с российскими студиями, но официальной информации об этом не было.

Подобная ситуация случилась и с «Ведьмаком 3» для PS5 и Xbox Series. По информации IXBT Games, компания CD Projekt заморозила некстген-версию, над которой трудилась Saber Interactive, основной офис которой находится в России.

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Gotham Knight выйдет 25 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Недавно авторы показали почти 15 минут геймплея экшена.

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