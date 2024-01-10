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Российский аналог «Википедии» — «Рувики» — выйдет в полной версии уже 15 января

Российский аналог «Википедии» — «Рувики» — выйдет в полной версии уже 15 января
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Российская виртуальная энциклопедия «Рувики», аналог знаменитой «Википедии», выйдет из бета-тестирования 15 января. Об этом изданию ТАСС сообщили в пресс-службе энциклопедии, отметив, что полная версия с технологическими обновлениями заработает в течение 2024 года.

15 января площадка выйдет из бета-тестирования, а в течение 2024 года «Рувики» закончит бета-тестирование и представит технологические обновления.

Так, в полной версии «Рувики» появятся некая персонализация контента, тематические подборки, аудиопересказ полной и краткой версий статьи, обновлённый личный кабинет пользователя, видео и подкасты.

«Рувики» — уже третий российский аналог «Википедии», представленный за последнее время. Ранее в стране запустился сайт «Руниверсалис» с «уважением к традиционным ценностям» и были анонсированы «Знания» — портал должен был заработать в первом квартале 2023 года.

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