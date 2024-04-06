ИРИ вложила 1,5 млрд рублей в разработку 40 отечественных игр

Генеральный директор ИРИ Андрей Воронков рассказал, что с 2021 года организация выделила 1,5 млрд рублей на разработку около 40 игровых проектов. По словам руководителя, теперь российские игры будут выходить гораздо чаще, а «Смута» — только начало.

Мы суммарно за прошедшие три года профинансировали около 40 игровых проектов, но время производства — оно достаточно велико, и поэтому игры с учётом времени производства будут появляться теперь чаще и чаще.

Следующими в очереди на пути к релизу станут «Передний край» и «Спарта». Первая представляет собой стратегию в «сеттинге современной войны», а вторая — тактический экшен про частную военную компанию, наёмники которой воюют в интересах России. Выход обоих проектов ожидается до конца 2024 года.

Официальный релиз «Смуты» состоялся 4 апреля на ПК.