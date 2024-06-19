В Мексике выпустили свою версию российского сериала «Физрук» с Нагиевым

В июле на мексиканском телевидении состоялась премьера сериала «Учитель под прикрытием» — адаптации известного российского проекта «Физрук» с Дмитрием Нагиевым в главной роли.

Новая версия немного отличается от оригинала: если в «Физруке» главный персонаж хочет вернуться к криминалу, зарубежный учитель использует свою работу для прикрытия, сотрудничая с полицией.

Видео доступно на YouTube-канале ViX. Права на видео принадлежат Vix.

Главную роль в мексиканском «Физруке» сыграл Гильермо Вильегас, исполнивший одну из ролей в сериале «Нарко: Мексика».

Ранее в Турции решили адаптировать успешный российский фильм «Холоп». Роль избалованного мажора, который попадает в ужасное «прошлое», досталась звезде сериала «Постучись в мою дверь» Керему Бюрсину.