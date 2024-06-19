Райан Рейнольдс сообщил, что фильм «Дэдпул и Росомаха» полностью готов

Продюсер и исполнитель главной роли в фильме «Дэдпул и Росомаха» Райан Рейнольдс в своих соцсетях сообщил, что работа над супергеройским боевиком официально закончена.

Несмотря на то что досъёмки «Дэдпула 3» велись ещё в середине весны, автор фильма утверждает, что постпродакшн, в том числе работы с графикой и монтаж, уже завершены.

Напомним, премьера супергеройского фильма с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в кинотеатрах мира состоится 26 июля. В России ленту будут показывать неофициально.

Картина «Дэдпул и Росомаха» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой.