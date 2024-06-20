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Владимир Торсуев сыграл в короткометражной ленте в Бурятии

Владимир Торсуев сыграл в короткометражной ленте в Бурятии
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По данным СМИ, Владимир Торсуев, известный по роли Электроника в «Приключениях Электроника», снялся в новом фильме, для съёмок которого артист прибыл в Бурятию.

По словам актёра, зрителей ждёт «отличный фильм».

Здесь у вас великолепно, это сказка вокруг. Хорошие люди, мои замечательные друзья. Будет отличный фильм.

Картина будет называться «Аба и Сон», а её режиссером выступит Батор Доржиев. Торсуев сообщил, что прибыл в село Ацагат в Республике Бурятия вместе со съёмочной группой. Сюжет расскажет про взаимоотношения отца и сына. Отмечается, что производство проходило на на Байкале, в Ацагате, в дацанах и других красочных местах Бурятии.

Дату выхода картины пока не называют, однако авторы планируют сделать это уже скоро.

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