В России снимут масштабный сериал по «Войне и миру» Льва Толстого

Телеканал «Россия» совместно с «Кинопоиском» и онлайн-кинотеатром START начали работу над многосерийным фильмом «Война и мир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала. Производством занимается кинокомпания «Москино».

В этот раз за экранизацию культового романа Льва Толстого возьмётся Сергей Урсуляк, который работал над другими масштабными адаптациями: «Жизнь и судьба», «Тихий Дон» и «Ненастье». У проекта пока нет даже примерной даты выхода — релиз состоится не раньше 2025 года.

Экранизации романа «Война и мир» начали появляться ещё в эпоху немого кино. Последней на данный момент крупной адаптацией стал шестисерийный проект британского режиссёра Тома Харпера, вышедший в 2016 году.