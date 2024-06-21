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Для Elden Ring вышло крупное дополнение Shadow of the Erdtree

Для Elden Ring вышло крупное дополнение Shadow of the Erdtree
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21 июня для Elden Ring вышло крупное дополнение Shadow of the Erdtree. Аддон уже доступен всем покупателям на ПК, PlayStation и Xbox — расширение переведено на русский язык с помощью субтитров.

Видео доступно на YouTube-канале BANDAI NAMCO Europe. Права на видео принадлежат Bandai Namco.

Shadow of the Erdtree — первое и единственное дополнение для культовой Elden Ring от авторов Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice. Его действие развернётся в Стране теней, наполненной тайнами, опасными подземельями и новыми врагами, оружием и снаряжением. На полное прохождение дополнения уйдёт около 30 часов.

Вместе с выходом DLC для игры также вышел крупный патч со множеством изменений. О нём мы рассказывали в отдельном материале.

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