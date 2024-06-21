Режиссёр «Крёстного отца» потратит $ 15 млн на рекламу «Мегалополиса» из своего кармана

По данным издания The Hollywood Reporter, кинокомпания Lionsgate не будет оплачивать маркетинговые расходы на продвижение фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис».

Этим займётся сам режиссёр. В THR сообщили, что он выделит личные $ 15 млн или $ 20 млн. Помимо расходов на маркетинг, Коппола уже выделил на фильм $ 120 млн из своего бюджета.

Сюжет фильма перенесёт зрителей в будущее, где гениальный архитектор хочет перестроить Нью-Йорк и «превратить его в столицу мира», но сталкивается с сопротивлением алчного мэра. Идея фильма пришла к Копполе после выхода «Апокалипсис сегодня» в начале 1980-х.

Премьера ленты состоится 27 сентября во всех кинотеатрах мира. В актёрский состав картины вошли Адам Драйвер, Шайа Лабаф, Лоуренс Фишбёрн, Обри Плаза, Форест Уитакер и другие.