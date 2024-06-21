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«Как в армии»: RAMZES666 — о тренировках состава Tundra Esports по Dota 2

Временный игрок третьей позиции состава Tundra Esports по Dota 2 Роман RAMZES666 Кушнарёв в интервью для студии Paragon Events поделился подробностями тренировок своего коллектива.

Роман признался, что смена игровой роли с первой позиции на третью связана с его желанием попробовать что-то новое:

Что-то новенькое всегда приятно в жизни. Почему нет? Я играл всю жизнь. Сидим, стараемся, практикуемся, играем много в матчмейкинге, очень много тренировочных матчей проводим. Хочу быть как Пашок (9Pasha, бывший тиммейт Романа. — Прим. «Чемпионата») в лучшие годы.

Также Рамзес рассказал о режиме, в котором тренируется его коллектив:

Мы уже 11 дней на буткемпе в Сербии. 11 дней подряд каждый день мы проводим очень много тренировочных матчей, а также играем минимум 10 игр в матчмейкинге, или у нас Ваня Pure (капитан Tundra Esports. — Прим. «Чемпионата») будет злой. Как в армии.

На данный момент Tundra Esports выступает в закрытых квалификациях Западной Европы к The International 2024 и находится в одном шаге от выхода на главный турнир года по Dota 2.