Доктор Стрэндж вернётся в «Мстителях 5» — съёмки пройдут в 2025 году

Недавно британский актёр Бенедикт Камбербэтч появился в новом ролике на одном из каналов Netflix. В ролике знаменитость рассказала о своих самых культовых ролях. Также звезда заявила, что сыграет Доктора Стрэнджа в «Мстителях 5».

Съёмки картины стартуют в 2025 году, однако конкретные сроки пока не раскрываются.

Видео доступно на YouTube-канале Still Watching Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Детали сюжета не раскрываются, как и личность главного злодея. Планировалось, что следующей масштабной угрозой станет Канг Завоеватель. Однако с игравшим его Джонатаном Мейджорсом расторгли контракт после того, как его признали виновным в деле о домашнем насилии.

Дата премьеры «Мстителей 5» пока неизвестна.