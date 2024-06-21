Вуди Харрельсон объяснил, почему с ним невозможно связаться

Недавно актёр Вуди Харрельсон («Иллюзия обмана», «Добро пожаловать в Зомбилэнд») принял участие в новом выпуске подкаста на канале Team Coco. В ходе разговора с ведущими он объяснил, почему с ним никому невозможно связаться.

По словам актёра, причина этого заключается в том, что у него нет телефона. Харрельсон отказался от использования смартфона три с половиной года назад. Также актёр отметил, что девайс служил ему для отправки текстовых сообщений, а не для телефонных звонков.

Видео доступно на YouTube-канале Team Coco. Права на видео принадлежат Team Coco.

Понимаете, мне просто не нравится быть легкодоступным для любого человека в любое время.

Последним фильмом с участием Вуди Харрельсона стала драма «Солнечный берег». Премьера ленты состоялась в феврале этого года.