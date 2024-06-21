ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вуди Харрельсон объяснил, почему с ним невозможно связаться

Вуди Харрельсон объяснил, почему с ним невозможно связаться
Аудио-версия:
Комментарии

Недавно актёр Вуди Харрельсон («Иллюзия обмана», «Добро пожаловать в Зомбилэнд») принял участие в новом выпуске подкаста на канале Team Coco. В ходе разговора с ведущими он объяснил, почему с ним никому невозможно связаться.

По словам актёра, причина этого заключается в том, что у него нет телефона. Харрельсон отказался от использования смартфона три с половиной года назад. Также актёр отметил, что девайс служил ему для отправки текстовых сообщений, а не для телефонных звонков.

Видео доступно на YouTube-канале Team Coco. Права на видео принадлежат Team Coco.

Понимаете, мне просто не нравится быть легкодоступным для любого человека в любое время.

Последним фильмом с участием Вуди Харрельсона стала драма «Солнечный берег». Премьера ленты состоялась в феврале этого года.

Материалы по теме
Видео
Вышел трейлер комедии «Говорит Земля!» с Антоном Филипенко — премьера 3 октября
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android