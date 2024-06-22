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Мэттью Льюис сыграет в сериале по «Гарри Поттеру» только при одном условии

Мэттью Льюис сыграет в сериале по «Гарри Поттеру» только при одном условии
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На этой неделе Мэттью Льюис, исполнивший роль Невилла Долгопупса в фильмах франшизы «Гарри Поттер», дал новое интервью журналистам. В ходе разговора актёр заявил, что готов будет сыграть в сериале по вселенной, только если его пригласят.

Причина, по которой я вообще начал сниматься в кино, заключалась в том, что я не могу долго на чём-то концентрироваться. Я очень, очень плохо умею концентрироваться на чём-то в течение длительного времени. За эти годы у меня было много-много хобби и увлечений. Ни одним из них я больше не занимаюсь.

Из подробностей пока известно, что сериал заново расскажет историю Гарри Поттера. Создатели постараются перенести в него каждую мелкую деталь из оригинальных произведений, которых с каждым фильмом киносаги становилось всё меньше.

Премьера сериала «Гарри Поттер» состоится в 2026 году в стриминговом сервисе HBO Max.

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