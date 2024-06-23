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iPhone 15 Plus подешевел в России на 40% — СМИ

iPhone 15 Plus подешевел в России на 40% — СМИ
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Редакция портала Hi-Tech Mail.ru сообщила, что смартфон iPhone 15 Plus подешевел в России. Если на старте устройство продавалось по цене от 140 тыс. рублей, то сейчас его стоимость снизилась до рекордно низких 82 тыс. рублей.

Такую сумму просят за версию смартфона со 128 ГБ памяти. До этого рекордное уменьшение стоимости наблюдалось и в случае с другими устройствами Apple. Так, на прошлой неделе цена iPhone 15 Pro Max в России упала до 115 тыс. рублей.

Напомним, iPhone 15 Plus предлагает своим покупателям 6,7-дюймовый OLED Super Retina XDR-дисплей с частотой обновления 60 Гц и максимальной яркостью 2000 нит. Девайс работает на процессоре Apple A16 Bionic и оснащён батареей на 4912 мА/ч.

Ожидается, что линейка iPhone 16 выйдет уже в сентябре.

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