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Пом Клементьефф с радостью вернётся к роли Мантис в фильмах Marvel

Пом Клементьефф с радостью вернётся к роли Мантис в фильмах Marvel
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Пом Клементьефф — актриса, сыгравшая в киновселенной Marvel роль Мантис. Персонаж дебютировал в киновселенной в «Стражах Галактики 2», а затем также появился в «Войне бесконечности», «Финале» и «Стражах Галактики 3».

По словам Пом, она с радостью вернётся к своей героини, но только если в этом будет смысл. Более того, важную роль также сыграет проект, в котором появится персонаж.

Я всегда открыта для этого, мне нравится этот персонаж. Я уверена, что фанаты были бы рады увидеть Мантис снова. Но ещё нужно помнить, что всё зависит от проекта.

В последний раз Мантис появлялась в «Стражах Галактики 3». После того, как Стражи Галактики в своём текущем виде прекращают существовать, Мантис отправляется на поиски себя в компании абилисков.

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