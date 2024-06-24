Полине Гагариной предлагали полететь в космос, но она отказалась

В недавнем интервью «Однажды», на которое обратило внимание издание «Газета.Ru», певица и актриса Полина Гагарина рассказала, что ей поступало предложение о полёте в космос.

По её словам, это был некий проект, действие которого бы развернулось в космосе. Гагариной пришлось отказаться от участия в нём. Она отметила, что «в жизни бы не выдержала центрифугу».

При всей видимости того, что делаю на сцене и что я сильна, это не так. Я в жизни бы не выдержала центрифугу. На первом повороте меня бы уже вынесло. Извините, это не ко мне.

В актёрской карьере Гагариной числятся «Одной левой», «Хоккейные папы», «Летучий корабль» и несколько сериалов. Среди них популярное шоу «Бывшие», в котором артистка тоже снялась.