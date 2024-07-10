ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёр мультфильма «Гадкий я 4» намекнул на выход пятой части серии

Режиссёр мультфильма «Гадкий я 4» намекнул на выход пятой части серии
Комментарии

Режиссёр мультфильма «Гадкий я 4» Крис Рено дал небольшое интервью изданию Variety. В разговоре с журналистами постановщик заявил, что серия не завершится на четвёртой части и обязательно вернётся в будущем.

Вопрос здесь лишь в достойной рассказа истории, которая смогла бы убедить студию Illumination поработать над продолжением.

Если мы придумаем хорошую историю и почувствуем, что можем рассказать нечто новое в «Гадком я 5», тогда всё возможно.

Премьера мультфильма «Гадкий я 4» состоялась 3 июля в кинотеатрах по всему миру. Лента рассказывает о том, как главный герой вынужден столкнуться с новыми врагами, угрожающими всему человечеству. До России лента также доберётся неофициальными способами уже 13-го числа.

Материалы по теме
Мультфильм «Гадкий я 4» всё-таки выйдет в России 13 июля
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android