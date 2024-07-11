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Райан Рейнольдс рассказал, как долго он планирует играть Дэдпула

Райан Рейнольдс рассказал, как долго он планирует играть Дэдпула
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Во время недавнего интервью с Variety Райан Рейнольдс поговорил про Дэдпула и про то, как долго он планирует играть персонажа. Чёткого ответа на вопрос у актёра нет, хотя какие-то примерные планы он озвучил.

По словам Рейнольдса, ситуация может сложиться разными путями. К примеру, Дэдпул получит ещё один сольный фильм или станет появляться в составе каких-то команд.

Я не знаю. Я вижу несколько вариантов развития событий. Я вижу как сольные фильмы, так и появления героя в составе команды. Также не исключаю, что наш фильм станет для Дэдпула последним.

В «Дэдпуле 3», к примеру, персонаж будет работать плечом к плечу с Росомахой в исполнении Хью Джекмана. Увидеть дуэт в действии можно будет с 26 июля — в этот день состоится мировая премьера.

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