«Испытание для абсолютной королевы». Каким был решающий сезон в карьере Евгении Медведевой

Сейчас большой спорт поставили на паузу. Когда возобновятся международные турниры и привычные для атлетов тренировки, никто не знает, а опытные эксперты лишь строят предположения. Поэтому в столь нелёгкое время нам важно вспоминать яркие моменты из истории состязаний, чтобы подогревать собственный интерес к этой борьбе.

С послезней зимней Олимпиады в Пхенчхане прошло два года, а на женском фигурном катании всё ещё остался отпечаток тех дней. Поклонники продолжают следить за противостоянием Евгении Медведевой и Алины Загитовой, хоть уже и не надеятся на блистательный триумф первой. Сезон-2017/2018 стал переломным в карьере спортсменки: именно после него она покинула группу Этери Тутберидзе и постаралась начать всё с чистого листа в Канаде, под руководством Брайана Орсера. Однако нам со зрительской стороны виден лишь конечный результат в виде выступлений, а что на самом деле творилось с Женей на протяжении нескольких месяцев перед Играми, представить сложно.



В 2018 году на японском спутниковом телевидении WOWOW вышел документальный фильм «Евгения Медведева. Зимнее испытание для абсолютной королевы», который рассказывает о всех пережитых ею трудностях. Так каким же был решающий сезон в карьере перспективной спортсменки?

Травмы, для которых не существует подходящего момента

Как сказала сама Медведева, травмы никогда не случаются в подходящий момент. За пару дней до московского этапа Гран-при, в октябре 2017 года, у Жени разболелась правая нога. Врачи обнаружили трещину в плюсневой кости стопы. Вопреки диагнозу, фигуристка приняла участие в состязаниях, а потом отправилась лечиться в Германию, сократив нагрузки. Тогда самочувствие улучшилось, но травма до конца не залечилась — на восстановление отводился слишком короткий срок, ведь этап Гран-при в Японии не мог ждать.



После короткой программы на турнире Женя почувствовала себя хуже, а произвольную вовсе катала на обезболивающих. По возвращении в Россию ей наложили гипс, а японские газеты писали о травме Медведевой на первой полосе.



Некоторые ортопеды утверждают, что в их сфере не существует понятия «трещина». Обычно так называют неполный или стрессовый перелом — травму, которая происходит из-за повторяющихся нагрузок. У большинства фигуристок правая нога — опорная, на неё приземляются с прыжков. В такие моменты идёт колоссальная нагрузка на голеностоп. Энергию от ударов об лёд обычно поглощают кости и мышцы, но мышцы голени могут утомляться, терять эластичность и способность гасить энергию ударов. Вероятно, именно это и случилась с Медведевой.

В сумме на восстановление требовалось около двух месяцев, но в олимпийский сезон продолжительное отсутствие на международной арене становится критичным. Хоть наши девушки выбили максимальную квоту для женского одиночного катания, каждая из них хотела занять одно из трёх вакантных мест в сборной. Важен был каждый старт, и большая ответственность возлагалась на чемпионат России, который прошёл 21 декабря.



Медведева пропустила первенство, на нём выиграла Загитова. А вот на чемпионат Европы в январе Женя поехала, да к тому же показала лучший прокат за сезон. Она получила фантастические баллы и… проиграла Алине. Отрыв от первого места равнялся шести баллам: 238 против 232. Причём, для сравнения, Каролина Костнер, взявшая бронзу, отставала от серебра на целых 28 баллов.



Европейский турнир показал, насколько Женя борец. После чистого выступления Загитовой, когда весь зал стоял, у Медведевой не было права на ошибку. Даже трибуны затихли в ожидании и раздался лишь один мужской крик: «Женя, давай!». Этери Тутберидзе рассказала журналистам, что после того старта её ученица стала другой. Как ни крути, теперь она занимала догоняющую позицию и ясно понимала это.

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Образ Анны Карениной и три платья на программу

Во время восстановления Женя приходила на тренировки с фиксатором ноги, а прежде чем надевать конёк, заклеивала её специальными пластырями. И Медведева, и тренерский штаб понимали, что прыжки пока придётся отложить, поэтому на льду оттачивали артистизм и актёрское мастерство. Тем более образ Анны Карениной, выбранный для произвольной программы, многогранен и сложен.



Интересно, что сначала произвольная программа задумывалась совершенно иная, а Каренину хотели поставить на показательные выступления. Но мнение Тутберидзе изменилось сразу же, как только она увидела чистый прокат Жени. По словам тренера, фигуристка впервые стремилась по-взрослому выражать чувства на льду.



Оттачивание взрослых эмоций велось серьёзное. Тутберидзе буквально учила Медведеву искать глазами Вронского на ледовой арене, наиграно расстраиваться, подавать руку для поцелуя, показывать красоту героини и её достоинство. Отдельное внимание уделялось взгляду: Женя одним только им должна была заставить зрителей поверить, что она и в правду Анна Каренина.

Для Медведевой образ из романа Льва Толстого стал воплощением женской натуры, в которой таится буря эмоций. Несмотря на то, что героиню уже воплощали в фигурном катании раньше, хореограф Даниил Глейхенгауз уверен, что никто не передавал историю настолько правдоподобно. Тутберидзе видит в этом ту самую уникальную силу Медведевой. По мнению тренера, она умеет не просто исполнять технические и хореографические элементы, но и, что ещё важнее, рассказывать историю на льду.



Образ Карениной получился разнообразен не только чувствами, но и платьями. Первое из них, бордовое, дизайнер Ольга Рябенко сшила после срочного звонка за одну ночь: по старому лекалу, без единой примерки. Следующим было чёрное, которое у Медведевой и Этери Георгиевны стало ассоциироваться только с травмой. Поэтому внезапное «Жень, давай-ка сошьём новое платье?» во время тренировки мало кого удивило.



Для финального костюма был выбран бордово-коричневый цвет и, на наш взгляд, самый удачный. Хоть многие критиковали платье за обилие кружева и других деталей, именно в нём Женя врезалась в память зрителю. Да и сама спортсменка призналась, что смена костюма дала ей другое внутреннее восприятие программы — возможно, более глубокое.

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Внутренняя борьба на грани истерики

Кроме артистизма и чувств, нужно было в срочном порядке улучшать технические элементы. По словам Тутберидзе, на полноценную подготовку к крупному старту в среднем уходит два месяца, а тогда их команда была ограничена лишь одним. Это сказывалось на работе: появился страх проиграть, иногда доходило до истерики. Но тренер прекрасно понимала природу срывов: «А как в 24 часа можно засунуть 48?» Вдобавок на психику давил перфикционизм, ведь Женя ещё ни разу не терпела поражений на взрослом уровне.



Эмоции угнетали. Медведева плакала на тренировках, подъезжала к бортику и от отчаяния билась об него головой. А Тутберидзе называла это одним из кругов ада, который её подопечная должна пройти с помощью безостановочного труда и неимоверного терпения.

Вся команда выкладывалась по полной и уходила с катка, только когда на улице темнело, а сил больше не оставалось. Жене было вдвойне трудно тренироваться: к обычной подготовке добавилась ещё одна задача — снова научиться чисто прыгать. Из-за травмы Медведева падала в несвойственных для себя местах: при заходе на вращение, при скольжении. Это выводило её из себя. Более того, спортсменка видела, что её главная конкурентка наращивает силу.

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Судьба сборной России на Олимпиаде

Казалось, перелом перед главным стартом в карьере — худшее, что могло случиться. Но в декабре стало известно, что российскую сборную отстранили от участия на Олимпиаде. Ещё в 2014 году начал зарождаться допинговый скандал, который в конце 2017-го вылился в неутешительное решение. В тот момент исход конфликта был неясен: поедут ли российские атлеты хотя бы под нейтральным флагом или нет? А если и поедут, то в каком составе?

Для Медведевой это стало ударом и дополнительным стрессовым фактором. В декабре она выступила от лица национальной команды на заседании исполкома МОК в Лозанне. Фигуристка призналась, что не ожидала того, что санкции коснуться чистых спортсменов. Девушка подметила, в 2014 году ей было всего 14 лет и она была ещё юниоркой. «Лично для меня Пхенчхан должен стать первым шансом окунуться в уникальную атмосферу Олимпийских игр. Я не понимаю, почему я и мои товарищи по сборной России могут этого шанса лишиться,» — с досадой говорила Женя.



В тот момент спортсмены настаивали на важности участия под российским флагом, поэтому идея выступления в нейтральной команде понравилась далеко не всем. Но в то же время атлеты понимали, что грядущая Олимпиада может стать уникальным шансом в карьере многих из них. Ехать в Корею было нужно любой ценой.

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Переломный момент

Прилетев в Пхенчхан, Медведева, казалось бы, обрела завидное самообладание. Её прокаты были чистыми и даже слишком уж аккуратными. Было заметно, что фигуристка контролирует абсолютно каждое движение. Результатом всех стараний стал новый мировой рекорд в короткой программе, но по иронии судьбы через 15 минут его обновила Алина Загитова. Женя отставала на один балл.



Решающим моментом стал прокат произвольной программы — вместе с Медведевой нервничала вся страна. Даже комментирующая соревнования Татьяна Тарасова не скрывала, что всей душой сопереживает именно Жене. Её победа могла быть логическим завершением этой трудной истории: несколько чистых сезонов подряд, победы на всех крупных состязаниях, перелом и длительное восстановление… Не хватало лишь главной награды — олимпийского золота.

Права на видео принадлежат интернет-телевизионной службе Olympic Channel. Видео можно посмотреть на канале Olympic в YouTube.

Во время эфира прямого Татьяна Анатольевна не сдержалась и в слезах выпалила, что в спорте не нужно искать справедливости. Произвольная программа была исполнена безошибочно, впервые на льду плакала и сама Медведева. Женя подъехала к бортику и упала в объятья тренера, а через пару минут увидела выставленные баллы — серебро.

В конце произвольной программы, в финальной позе, я почувствовала, что у меня внутри вообще ничего не осталось. Было полное понимание, что я полностью выложилась. Но после произвольной программы я просто потеряла контроль: это был выплеск эмоций, которых не осталось.

В конце произвольной программы, в финальной позе, я почувствовала, что у меня внутри вообще ничего не осталось. Было полное понимание, что я полностью выложилась. Но после произвольной программы я просто потеряла контроль: это был выплеск эмоций, которых не осталось.

Финал соревнований действительно был похож на отчаяние. И в его порыве Женя произнесла перед тренером фразу, которую потом ей любили припоминать недоброжелатели: лучше бы Загитову подержали ещё сезон в резерве.

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Через полтора месяца после Игр Медведева перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру. С тех пор фигуристка не показывала настолько высоких результатов, как бывало раньше. Олимпийский сезон оставил в её жизни неизгладимый след, после которого пришлось с нуля восполнять все резервы.



К сожалению, хорошие взаимоотношения Жени с бывшим тренером тоже были разрушены. Но давайте вернёмся к фильму, который сняли японцы? В его финальной сцене журналист спросил Медведеву, что для не значит фигурное катание. «Жизнь,» — без промедления сказала спортсменка. Тот же ответ, не задумываясь ни на секунду, дала и Этери Тутберидзе.