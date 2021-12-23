Чемпионат России по фигурному катанию — 2022. Битва за Олимпиаду начинается. LIVE

Мужчины бьются за путёвки в Пекин. Лучшие фото и видео, а также оперативные результаты — в режиме онлайн-трансляции.

В четверг, 23 декабря, мужчины, танцевальные дуэты и спортивные пары вступают в борьбу за Олимпиаду. Чемпионат России — 2022 станет судьбоносным для фигуристов. Напряжённая борьба ожидается в соревнованиях мужчин — у каждого из 18 участников есть шансы попасть на пьедестал. Ожесточённая битва развернётся между танцорами и парниками. Турнир в Санкт-Петербурге решит для фигуристов всё.

Чемпионат России — 2022 по фигурному катанию стартует в 13:15 с коротких программ одиночников.

Все главные события дня — в онлайн-трансляции «Чемпионата».