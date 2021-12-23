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Фигурное катание, чемпионат России — 2022, короткая программа — онлайн-трансляция 23 декабря

Чемпионат России по фигурному катанию — 2022. Битва за Олимпиаду начинается. LIVE
Яна Левхина
Михаил Коляда на Гран-при в Сочи
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Мужчины бьются за путёвки в Пекин. Лучшие фото и видео, а также оперативные результаты — в режиме онлайн-трансляции.

В четверг, 23 декабря, мужчины, танцевальные дуэты и спортивные пары вступают в борьбу за Олимпиаду. Чемпионат России — 2022 станет судьбоносным для фигуристов. Напряжённая борьба ожидается в соревнованиях мужчин — у каждого из 18 участников есть шансы попасть на пьедестал. Ожесточённая битва развернётся между танцорами и парниками. Турнир в Санкт-Петербурге решит для фигуристов всё.

Чемпионат России — 2022 по фигурному катанию стартует в 13:15 с коротких программ одиночников.

Все главные события дня — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Расписание чемпионата России — 2022 по фигурному катанию
Прямая трансляция чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге Полное расписание чемпионата России — 2022 по фигурному катанию
09:26 Яна Левхина

Вчера в Санкт-Петербурге прошла жеребьёвка соревнований на чемпионате России по фигурному катанию.

Фигуристки устроили из официального мероприятия настоящий показ мод! Самые яркие образы — в нашей подборке.

Неземная красота. Фигуристки ослепительно хороши на жеребьёвке чемпионата России Неземная красота. Фигуристки ослепительно хороши на жеребьёвке чемпионата России
09:21 Яна Левхина

Предолимпийский чемпионат России по фигурному катанию — один из важнейших стартов этого сезона. Именно по его результатам будет определяться состав сборной для поездки в Пекин. У спортсменов просто нет права на ошибку, ведь для кого-то это последняя попытка отобраться на Олимпиаду.

Рассказываем, кто претендует на поездку на Олимпиаду, где смотреть трансляции и почему чемпионат России ни в коем случае нельзя пропустить.

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09:16 Яна Левхина

Прямая трансляция чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

Все виды программы чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге транслируются на сайте Первого канала, а также на канале Первого канала в YouTube с комментариями канадского журналиста Теда Бартона на английском языке.

09:11 Яна Левхина

Полное расписание чемпионата России — 2022 по фигурному катанию

Расписание чемпионата России — 2022 по фигурному катанию в Санкт-Петербурге (время московское)

23 декабря
13:15 — мужчины, короткая программа.
16:05 — танцевальные пары, ритм-танец.
19:05 — спортивные пары, короткая программа.

24 декабря
12:45 — танцевальные пары, произвольный танец.
15:15 — мужчины, произвольная программа.
18:20 — женщины, короткая программа.

25 декабря
15:30 — спортивные пары, произвольная программа.
18:00 — женщины, произвольная программа.

26 декабря
14:00 — показательные выступления.

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Новости. Фигурное катание
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