Чемпионат России по фигурному катанию — 2022. Битва за Олимпиаду начинается. LIVE

В четверг, 23 декабря, мужчины, танцевальные дуэты и спортивные пары вступают в борьбу за Олимпиаду. Чемпионат России — 2022 станет судьбоносным для фигуристов. Напряжённая борьба ожидается в соревнованиях мужчин — у каждого из 18 участников есть шансы попасть на пьедестал. Ожесточённая битва развернётся между танцорами и парниками. Турнир в Санкт-Петербурге решит для фигуристов всё.
Чемпионат России — 2022 по фигурному катанию стартует в 13:15 с коротких программ одиночников.
Все главные события дня — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Вчера в Санкт-Петербурге прошла жеребьёвка соревнований на чемпионате России по фигурному катанию.
Фигуристки устроили из официального мероприятия настоящий показ мод! Самые яркие образы — в нашей подборке.
Предолимпийский чемпионат России по фигурному катанию — один из важнейших стартов этого сезона. Именно по его результатам будет определяться состав сборной для поездки в Пекин. У спортсменов просто нет права на ошибку, ведь для кого-то это последняя попытка отобраться на Олимпиаду.
Рассказываем, кто претендует на поездку на Олимпиаду, где смотреть трансляции и почему чемпионат России ни в коем случае нельзя пропустить.
Прямая трансляция чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
Все виды программы чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге транслируются на сайте Первого канала, а также на канале Первого канала в YouTube с комментариями канадского журналиста Теда Бартона на английском языке.
Полное расписание чемпионата России — 2022 по фигурному катанию
Расписание чемпионата России — 2022 по фигурному катанию в Санкт-Петербурге (время московское)
23 декабря
13:15 — мужчины, короткая программа.
16:05 — танцевальные пары, ритм-танец.
19:05 — спортивные пары, короткая программа.
24 декабря
12:45 — танцевальные пары, произвольный танец.
15:15 — мужчины, произвольная программа.
18:20 — женщины, короткая программа.
25 декабря
15:30 — спортивные пары, произвольная программа.
18:00 — женщины, произвольная программа.
26 декабря
14:00 — показательные выступления.
- 23 декабря 2021
-
09:32
-
09:18
-
09:13
-
09:09
-
09:01
-
09:00
-
08:55
-
00:02
- 22 декабря 2021
-
23:45
-
23:23
-
21:38
-
21:32
-
21:25
-
21:18
-
20:50
-
19:35
-
19:23
-
19:19
-
18:39
-
18:08
-
18:02
-
17:44
-
17:35
-
17:25
-
17:18
-
16:20
-
16:09
-
15:56
-
15:54
-
15:49
-
15:44
-
15:36
-
15:30
-
15:23
-
15:17