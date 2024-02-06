Выпускаем кракенов! Юниоры Тутберидзе бьются за золотые медали первенства России — LIVE

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«Выпускаем кракенов!» — такой цитатой Дмитрий Козловский на чемпионате России по прыжкам анонсировал появление в одном из раундов мегаталантливых юниоров: Маргариты Базылюк и Льва Лазарева. Без сомнения, этой фразой можно описать и их принципиальных соперников — Арсения Федотова и Алису Двоеглазову. 6 февраля они вступают в борьбу за медали первенства России.

Первыми на лёд выйдут юноши. Ученик Этери Тутберидзе Федотов будет защищать прошлогодний титул, а Лазарев и остальные — Николай Угожаев, Эдуард Карартынян, Николай Колесников, Никита Сарновский и не только — попытаются ему помешать. Именно Федотов против Лазарева — главная юниорская дуэль, и в сезоне-2023/2024 счёт пока в пользу Льва.

У девушек в прошлом году победила Алина Горбачёва, которая уже вышла во взрослые, поэтому титул вакантен. Разумеется, главным фаворитом является Рита Базылюк из «Хрустального», но конкуренток тоже хватает: во-первых, это её одногруппница Алиса Двоеглазова, пропустившая прыжковый турнир из-за травмы, а также другие талантливые спортсменки: Алёна Принёва, София Дзепка, Агата Петрова, Надежда Понтелеенко, Милана Лебедева, Мария Мазур, Кира Трофимова и другие. Елена Костылева не проходит на турнир по возрасту, так как родилась во второй половине года.

Соревновательный день завершат выступления танцевальных дуэтов.

Первенство России по фигурному катанию в полном объёме будут транслировать онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала.