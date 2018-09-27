Это какая-то мистика: Месси сбрил бороду, «Барселона» перестала выигрывать

Проиграла даже аутсайдеру. Сенсация в Примере, триумф РПЛ в Кубке России — это и другие события в дайджесте футбольных событий среды.

«Барселона» проиграла аутсайдеру Примеры «Леганесу»

В матче шестого тура испанской Примеры «Леганес» принимал «Барселону». Встреча состоялась на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.



На 12-й минуте матча счёт открыл полузащитник каталонской команды Филиппе Коутиньо, забивший с подачи форварда Лионеля Месси. Хавбек «Леганеса» Набиль Эль-Зхар забил ответный гол в ворота Марка-Андре тер Штегена. Через минуту полузащитник хозяев Оскар Арнаис вывел свою команду вперёд в счёте.

«Леганес» набрал четыре очка и поднялся на 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона» (13) располагается на первой строчке.



В параллельном матче тура «Вильярреал» на выезде разгромил «Атлетик». Встреча прошла в Бильбао и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

«Локомотив» в дополнительное время обыграл «Балтику» в Кубке России

«Локомотив» одержал победу над «Балтикой» в матче 1/16 финала Кубка России. Встреча прошла в Калининграде на одноимённом стадионе, основное время завершилось вничью — 2:2, в дополнительное время гости забили победный гол.



На 28-й минуте Владимир Дядюн вошёл в штрафную площадь и оставил мяч Алану Касаеву, который обыграл Соломона Кверквелию и с угла вратарской перебросил Антона Коченкова. На 37-й минуте Фёдор Смолов в штрафной получил мяч, обыграл защитника у лицевой линии и прострелил во вратарскую, где Алексей Миранчук коленом вогнал мяч в сетку ворот.

В середине второго тайма Евгений Помазан ввёл мяч в игру на правый фланг, где Руслан Магаль прошёл в штрафную и пробил из-под защитника точно в ближний угол. Мяч задел штангу и закатился в ворота. В конце основного времени Тарас Михалик отдал передачу к линии штрафной на Антонио Эдера, который поднял мяч и ударом через себя поразил дальний угол ворот.



На 105-й минуте Помазан отбил мяч к углу вратарской, откуда его переправили одинокому Антону Миранчуку, и тот метров с шести пробил мимо вратаря.



В 1/8 финала Кубка России «Локомотив» сыграет с «Енисеем».

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Сёмин был очень близок к провалу. Самое сочное из 11 кубковых матчей среды В этом году клубы РПЛ не стали забивать на Кубок России.

«Динамо» обыграло «Торпедо» и вышло в 1/8 финала Кубка России

«Динамо» одержало победу над «Торпедо» в матче 1/16 финала Кубка России. Встреча прошла в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова и завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых.



На 33-й минуте судья Алексей Еськов поставил пенальти в ворота хозяев — Артём Самсонов задел ногу Евгения Маркова, тот рухнул на газон. Марков сам подошёл к «точке» и пробил точно по центру ворот, а Пётр Устинов завалился в правый угол.



«Динамо» вышло в 1/8 финала Кубка России, где встретится с «Рубином», который прошёл «Химки» (1:0 ДВ).



Ранее в следующую стадию турнира вышли ещё девять клубов Российской Премьер-Лиги — «Оренбург», «Урал», «Арсенал», «Ахмат», «Ростов», «Зенит», «Анжи», «Спартак» и «Енисей».

«Спартак» с минимальным счётом обыграл «Черноморец» в Кубке России

Московский «Спартак» одержал победу над новороссийским «Черноморцем» в матче 1/16 финала Кубка России. Встреча прошла в Новороссийске на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Единственный гол в матче был забит на 28-й минуте — Софьян Ханни развернулся и из центрального круга сделал заброс к штрафной, Зе Луиш открылся на грани офсайда, выскочил один на один и пробил точно в угол ворота соперника.



«Спартак» вышел в 1/8 финала Кубка России, где встретится с победителем пары «Чайка» — «Анжи» (1:1, идёт второй тайм). «Черноморец» покидает турнир, новороссийская команда начала свой путь с 1/128 финала и на предыдущих стадиях одолела «Кубань Холдинг» (2:0), «Дружбу» (1:0) и «Сочи» (2:1).

«Спартак» идёт дальше в Кубке. Но это было непросто Массимо Каррера выставил в Новороссийске второй состав.

«Футболист — это не машина, в которую заливаешь бензин, и она едет» Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера — о победе в Новороссийске.

Гол Кокорина помог «Зениту» обыграть «Волгарь» в матче 1/16 финала Кубка России

«Зенит» одержал уверенную победу над «Волгарём» в матче 1/16 финала Кубка России. Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Астрахани и завершилась со счётом 4:0 в пользу петербургской команды.



Защитник «Зенита» Александр Анюков открыл счёт, забив на 8-й минуте матча. На 35-й минуте встречи полузащитник петербургской команды Роберт Мак отправил в ворота «Волгаря» второй мяч. Нападающий гостей Антон Заболотный забил третий гол в середине второго тайма. Конечный счёт встречи установил форвард «Зенита» Александр Кокорин, вышедший на замену на 64-й минуте.



Таким образом, «Зенит» вышел в 1/8 финала Кубка России. Ранее в следующую стадию турнира прошли ещё шесть клубов Российской Премьер-Лиги, среди которых «Оренбург», «Урал», тульский «Арсенал», грозненский «Ахмат», «Ростов» и «Енисей».

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«Енисею» разрешат принять «Спартак» в Красноярске, решение объявят 27 сентября

По информации «Чемпионата», матч 10-го тура российской Премьер-Лиги «Енисей» — «Спартак», намеченный на 7 октября, должен состояться в Красноярске. Официально об этом будет объявлено в четверг, 27 сентября.



«Енисею» разрешили провести матч 8-го тура с «Уралом» (1:2) на его домашней арене в виде исключения, а после игры красноярцам был представлен список замечаний по стадиону, на котором в числе прочего отсутствует система контроля и управления доступом объекта (СКУД). Место проведения следующего домашнего матча команды Дмитрия Аленичева было под вопросом.

Накануне «Спартак» официально объявил, что клуб известил РПЛ о желании провести поединок с «Енисеем» в Москве. Тем не менее уже принято принципиальное решение не переносить эту игру из Красноярска.

СМИ: несколько ведущих игроков «Манчестер Юнайтед» разозлены поведением Моуринью

Несколько ведущих игроков «Манчестер Юнайтед» разозлены и разочарованы поведением главного тренера Жозе Моуринью в отношении футболистов команды в этом сезоне, пишет ESPN со ссылкой на источники, близкие к клубу.



Сообщается, что португальского специалиста поддерживает лишь малая часть игроков «МЮ». Последнее, что не понравилось многим футболистам, — слова Моуринью после матча Кубка лиги с «Дерби Каунти» о том, что «после шестого или седьмого пенальти я понял, что у нас будут проблемы из-за Фила Джонса и Эрика Бейи».



При этом вице-президент «МЮ» Эд Вудворд дал понять представителям игроков, что на 100% поддерживают Моуринью.



Ранее сообщалось, что Моуринью лишил полузащитника Поля Погба звания вице-капитана из-за желания того покинуть «МЮ».

Рыболовлев не собирается продавать «Монако»

Дмитрий Чечкин, официальный представитель владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева, опроверг появившуюся ранее информацию, согласно которой российский миллиардер намерен продать свою долю во французском клубе.



«Слухи о якобы ведущихся акционером ФК «Монако» Дмитрием Рыболовлевым переговорах о продаже его доли в монегасском клубе и о возможных планах по покупке футбольного клуба в английской Премьер-лиге не соответствуют действительности. Дмитрий Рыболовлев не планирует продавать свою долю в ФК «Монако», считает этот проект важным и успешным и уверен в его дальнейших перспективах», — сказал Чечкин «Чемпионату».