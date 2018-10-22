Лопетеги — аут? Кажется, в «Реале» уже нашли ему замену

В Испании назвали фаворита на пост наставника «Реала» в случае ухода Лопетеги

Бывший футболист «Реала» Сантьяго Солари является фаворитом среди кандидатов на пост наставника мадридской команды в том случае, если будет уволен нынешний главный тренер Хулен Лопетеги, сообщает Marca.

По информации издания, Лопетеги может быть уволен ещё до матча группового этапа Лиги чемпионов с «Викторией Пльзень», который состоится во вторник, 23 октября. О назначении на пост главного тренера «Реала» Солари может быть объявлено уже в ближайшее время. Отмечается, что если это произойдёт, то Сантьяго, скорее всего, подпишет соглашение до конца этого сезона.



В настоящий момент Солари является главным тренером резервной команды «галактикос», «Реал Мадрид Кастилья». 42-летний специалист возглавил команду в 2016 году, придя на смену Зинедину Зидану. Напомним, что Зидан тогда пошёл на повышение, став главным тренером основной команды «Реала», с которой он в дальнейшем три раза подряд выиграл Лигу чемпионов.



Лопетеги возглавил «Реал» летом после того, как оставил пост главного тренера сборной Испании перед началом чемпионата мира 2018 года. Хулен сменил на посту наставника «сливочных» Зидана.

«Реал» жалок. Он опять проиграл и обновил клубный антирекорд Серия поражений началась с ЦСКА.

«Интер» вырвал победу в дерби с «Миланом», забив гол в компенсированное время

В матче 9-го тура чемпионата Италии «Интер» принимал на своём поле «Милан». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счёт записал аргентинский нападающий Мауро Икарди, который отличился на второй компенсированной минуте второго тайма после результативной передачи от полузащитника Матиаса Весино. Таким образом, «Интер» продлил до пяти матчей победную серию в чемпионате, а «Милан» прервал серию без поражений из шести встреч (три победы, три ничьи).

Дубль Зе Луиша не спас «Спартак» от поражения в матче с тульским «Арсеналом»

В составе тульской команды забитые мячи на свой счёт записали Огнен Ожегович, Даниил Лесовой и Резиуан Мирзов. За красно-белых дважды отличился Зе Луиш. Таким образом, «Арсенал» прервал серию из трёх матчей без побед в РПЛ (две ничьи и поражение).



«Спартак» (18 очков) располагается на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, «Арсенал» (13) находится на девятой строчке. В следующем туре туляки примут на своём поле «Оренбург» (27 октября), а красно-белые на выезде встретятся с «Рубином» (29 октября).

Федун требовал победы. «Спартак» ослушался и проиграл Красно-белые аж дважды забили с игры, но этого оказалось мало.

Источник: руководство «Спартака» приняло принципиальное решение уволить Карреру

В ближайшее время главный тренер «Спартака» Массимо Каррера с высокой долей вероятности покинет свой пост, сообщает «Спорт-экспресс».



По информации источника, высшее руководство красно-белых приняло принципиальное решение, и остаётся только обсудить детали. Отмечается, что в случае увольнения Карреры обязанности главного тренера будет исполнять его нынешний ассистент Рауль Рианчо. В качестве преемника Массимо «Спартак» рассматривает Леонарду Жардима, который недавно был уволен из французского «Монако». Также рассматривается ещё ряд кандидатов, в числе которых есть и российский специалист.



Напомним, поражение в сегодняшнем матче с тульским «Арсеналом» стало для «Спартака» третьим домашним подряд в Российской Премьер-Лиге. Ранее московская команда проиграла «Ростову» (0:1) и «Ахмату» (1:2). На данный момент красно-белые занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков.



Каррера стал главным тренером «Спартака» в августе 2016 года. Вместе с командой в 2017 году он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. По итогам чемпионского сезона-2016/17 54-летний итальянец был признан лучшим тренером РПЛ.

Каррера: сегодня я провалился Главный тренер «Спартака» признался: он не знает, почему его команда играет так плохо.

Кто может заменить Карреру в «Спартаке» Если его действительно уволят.

Роджерс – кандидат на пост главного тренера «Спартака» в случае ухода Карреры

Как стало известно «Чемпионату», в случае ухода Массимо Карреры с поста главного тренера «Спартака» одним из кандидатов на освободившийся пост будет наставник шотландского «Селтика» Брендан Роджерс.



45-летний североирландский специалист возглавляет «кельтов» с 2016 года. Ранее он работал в английских клубах «Ливерпуль», «Суонси Сити», «Рединг» и «Уотфорд». Роджерс два раза приводил «Селтик» к победе в чемпионате Шотландии, а также по два раза выигрывал Кубок страны и Кубок шотландской лиги.



Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» приняло принципиальное решение об увольнении Карреры. В качестве преемника Массимо «Спартак» рассматривает несколько кандидатов, в числе которых экс-наставник «Монако» Леонарду Жардим и российский специалист.

Карреру уволят. Но в «Спартаке» Федуна ничего не изменится Какой народ, такая и команда.

«Краснодар» на своём поле проиграл «Ахмату», потерпев второе подряд поражение

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал на своём поле «Ахмат». Встреча проходила на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



В составе грозненской команды гол на свой счёт записал бразильский полузащитник Исмаэл, который отличился на 60-й минуте после результативной передачи от хавбека Михаила Гащенкова. Таким образом, «Краснодар» потерпел второе подряд поражение в РПЛ, а грозненская команда прервала серию из трёх матчей без побед (две ничьи и поражение).



«Краснодар» (19 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (15) находится на девятой строчке.

Гол Черных принёс «Динамо» победу над «Зенитом»

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» принимало петербургский «Зенит». Встреча состоялась на подмосковном стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



На 37-й минуте встречи нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси получил две жёлтые карточки за неспортивное поведение и был вынужден покинуть поле. На 75-й минуте полузащитник «Динамо» Фёдор Черных забил единственный гол в матче с передачи защитника Константина Рауша. Таким образом, московское «Динамо» прервало серию из четырёх матчей без побед в чемпионате России.



«Динамо» набрало 13 очков и поднялось на 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (25) возглавляет таблицу.

Ой! «Динамо» победило «Зенит» Очень неожиданный результат в Химках.

«Валенсия»: у Черышева ушиб камбаловидной мышцы

«Валенсия» на официальном сайте клуба сообщила подробности травмы российского полузащитника Дениса Черышева.

«Черышев вернулся из сборной России с небольшим дискомфортом в левой ноге. Через 11 минут после начала матча с „Леганесом“ Карлос Солер начал разминаться, а ещё через пять минут Черышев был заменён. Ему сделали ледяной компресс, а также провели медицинский осмотр прямо на стадионе. У него диагностирован ушиб камбаловидной мышцы. В это же место Черышев получил удар, когда находился в расположении национальной команды», — говорится в заявлении клуба.



При этом сроки восстановления игрока не разглашаются.



Напомним, 27-летний Черышев перешёл в «Валенсию» минувшим летом из «Вильярреала» на правах аренды. В нынешнем сезоне он провёл за валенсийский клуб девять матчей во всех турнирах, стал автором одного гола, а также отдал одну результативную передачу.