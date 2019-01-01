Красота дня. Лучшее за 2018 год

Вы ждали эту подборку! Самые читаемые статьи из рубрики «Красота дня» за 2018 год.

10. Красота дня. Кто вдохновил «Локомотив» на чемпионство

Красота дня. Кто вдохновил «Локомотив» на чемпионство Красавицы, ради которых «железнодорожники» ударно потрудились в уходящем сезоне.

Открывает наш хит-парад заметка про жён и подруг футболистов «Локомотива», которые выиграли в минувшем году заветное чемпионство.

«Локомотив» в третий раз в истории стал чемпионом России. Ждать победы пришлось долго – целых 14 лет. В такой ситуации даже самые оптимистично настроенные болельщики могут разувериться в любимой команде. Чтобы у футболистов не опускались руки, важна поддержка самых близких людей. Кто же вдохновлял футболистов «Локомотива» бороться до конца и выиграть чемпионский трофей? Смотрите.

9. Красота дня. Новая любовь главного тренера «Шахтёра»

Красота дня. Новая любовь главного тренера «Шахтёра» Возлюбленная Паулу Фонсеки, которая может задержать португальца в «Шахтёре» ещё на очень долгое время.

На девятом месте по читаемости — заметка про возлюбленную тренера «Шахтёра» Паулу Фонсеки, Катерину Остроушко.



Паулу Фонсека приехал в «Шахтёр» женатым человеком. Со своей женой Сандрой он состоял в браке 20 лет. Однако на Украине сердце тренера пленила новая пассия – пресс-секретарь владельца клуба Рината Ахметова Катерина Остроушко. Служебный роман зашёл так далеко, что стал достоянием прессы и причиной развода Фонсеки с теперь уже бывшей супругой. Источники в «Шахтёре» не стали отрицать факт отношений 45-летнего португальца и 27-летней украинки.

8. Икарди хорошо и без чемпионата мира. Доказательства — здесь

Икарди хорошо и без чемпионата мира. Доказательства — здесь Он не едет в Россию, но хочет, чтобы ему всё равно завидовали.

Следом идёт жена Мауро Икарди – Ванда. Она является, пожалуй, самым горячим футбольным агентом.

Нападающий Мауро Икарди пролетел мимо заявки сборной Аргентины на чемпионат мира – 2018, несмотря на то что стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в сезоне-2017/18. Супруга Мауро была основным источником позитивных эмоций для игрока в эти непростые дни.

7. Красота дня. Невеста Антона Шунина

Красота дня. Невеста Антона Шунина Антон Шунин и Екатерина Григорьева объявили о помолвке. Знакомимся с невестой вратаря «Динамо».

На седьмую позицию взобралась теперь уже жена вратаря «Динамо» Антона Шунина – Катя Григорьева. В апреле Шунин объявил о помолвке с топ-моделью.

6. Украинка, француженка и россиянка — за сборную Польши

Украинка, француженка и россиянка — за сборную Польши Красотки со всего мира болеют за поляков.

Неожиданно следом идут жёны и подруги футболистов сборной Польши, которые поддерживали своих мужчин на чемпионате мира в России.



Что объединяет французскую модель, украинскую певицу и красавицу из Северной Осетии? Они все будут болели за сборную Польши на чемпионате мира. Жаль только, что поддержка не помогла сборной Польши даже выйти из группы.

5. Красота дня. Девушка, сделавшая Месси многодетным отцом

Красота дня. Девушка, сделавшая Месси многодетным отцом Главная женщина в жизни футбольного гения из Росарио — Антонелла Рокуццо.

Открывает пятёрку самых читаемых текстов из рубрики «Красота дня» материал про жену Месси – Антонеллу.



10 марта один из лучших футболистов планеты Лионель Месси стал отцом в третий раз. О радостном событии нападающий «Барселоны» сообщил на своей странице в «Инстаграме». Новорождённого назвали Чиро. Помимо Чиро пара воспитывает пятилетнего Тьяго и двухлетнего Матео. История любви Лионеля и Антонеллы известна всему миру. Влюблённые вместе с детства. В честь пополнения в прекрасной семье рассказ о девушке, которая вдохновляет и делает счастливым гения мирового футбола.

4. Главные красавицы чемпионата мира — 2018. Фото

Главные красавицы чемпионата мира-2018. Фото Они станут самым ярким украшением турнира.

На четвёртом месте текст про главных девушек чемпионата мира в России. В подборку вошли все красивые девушки, которые так или иначе были связаны с этим прекрасным футбольным праздником.

3. Самая решительная девушка Аргентины

Самая решительная девушка Аргентины После поражения от Хорватии она нападает на тренерский штаб аргентинцев!

Обратила на себя внимание и ещё одна представительница семьи Икарди. На этот раз его сестра — Ивана. Главный скандал в сборной Аргентины случился на стадии оглашения заявки для участия в ЧМ-2018. Тренерский штаб не вызвал форварда «Интера» Мауро Икарди, и это решение обсуждала вся страна. Многие уверены, что Икарди отсутствует не по футбольным причинам, а из-за негативного отношения к нему со стороны Лео Месси. Форвард живёт с бывшей женой Макси Лопеса, которого считают одним из лучших друзей Месси.



С началом чемпионата мира тема вроде угасла, но после поражения Аргентины от Хорватии разговоры вспыхли вновь. Сестра Икарди написала в «Твиттере», что, если бы Мауро играл, всё было бы совсем иначе.

2. На неё подписаны Роналду и Неймар, но она поддерживает сборную России

На неё подписаны Роналду и Неймар, но она поддерживает сборную России Алессандра Амбросио – бразильская супермодель, которая несколько дней назад прилетела в Россию.

На серебряной позиции – бразильская супермодель Аллесандра Амбросио. Во время чемпионата мира она стала известна тем, что провела откровенную фотосессию в форме российской сборной. Как оказалось – не зря.

1. Супермодель пообещала порадовать болельщиков, если Россия победит Уругвай. Фото

Супермодель пообещала порадовать болельщиков, если Россия победит Уругвай. Фото Модель с дипломом архитектора переключилась на футбол.

Наибольшее внимание привлекла российская супермодель Мария Лиман.



Мария, как и все преданные болельщики сборной, была счастлива после крупных побед над Саудовской Аравией и Египтом и на гребне успеха задалась вопросом: «Если сборная выиграет в матче Россия — Уругвай, чем вас порадовать?» Родилась Мария в Ростове-на-Дону и уже в студенчестве стала небезуспешно участвовать в различных конкурсах красоты. Победа на крупном конкурсе в 2015 году подтолкнула её к продолжению деятельности.



Помимо того что Мария известная модель и телеведущая, она имеет диплом архитектора. Спроектирует ли она когда-нибудь победу для нашей сборной?