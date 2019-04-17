Зидан решил избавиться от пяти игроков «Реала». Среди них – Гарет Бэйл

«Аякс» обыграл «Ювентус» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов



В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Аякс» победил «Ювентус» со счётом 2:1 и завоевал путёвку в полуфинал. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц». Обслуживал матч арбитр Клеман Турпен.



Счет был открыт на 28-й минуте. Криштиану Роналду замкнул подачу с углового, которую выполнил Миралем Пьянич. Через несколько минут равновесие восстановил Донни ван де Бек. Результативной передачей в этом эпизоде отметился Хаким Зиеш. Победу «Аяксу» принёс Матейс де Лигт, отличившийся после навеса с углового в исполнении Лассе Шоне.



Напомним, в первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1.



В полуфинале «Аякс» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» (первый матч — 0:1).

Вот это сенсация! «Аякс» выбил Роналду из Лиги чемпионов Слёз будет много.

«Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов



В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» принимала «Манчестер Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 3:0 в пользу каталонской команды.



На 16-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Через четыре минуты аргентинский форвард оформил дубль и укрепил преимущество каталонцев в счёте. Третий мяч «Барселона» забила на 61-й минуте, его автором стал полузащитник Филиппе Коутиньо.



Первая встреча «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» завершилась со счётом 1:0 в пользу каталонской команды. Таким образом, «Барселона» вышла в 1/2 финала Лиги чемпионов, а «Манчестер Юнайтед» завершил выступление в турнире. Соперником каталонцев в следующей стадии соревнований станет победитель противостояния «Ливерпуль» — «Порту».

Месси как всегда сыграл прекрасно. Из-за него де Хеа пропустил позорный гол «Манчестер Юнайтед» хватило только на 10 минут. «Барселона» – не «ПСЖ».

Источник: Зидан принял решение избавиться от пяти игроков «Реала»



Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан определился со списком игроков, с которыми не собирается работать в следующем сезоне. Об этом сообщает AS.



По данным источника, в чёрный список французского специалиста вошли: полузащитники Даниэль Себальос, Маркос Льоренте и Браим Диас, а также нападающие Мариано Диас и Гарет Бэйл.



Кроме того уверенными в своём будущем на «Сантьяго Бернабеу» не могут быть защитник Марсело и полузащитники Тони Кроос и Иско. Решение по ним будет принято в зависимости от ситуации на трансферном рынке.

«Интер» сделал «Лиллю» стартовое предложение по Пепе в размере € 60 млн



Миланский «Интер» включился в борьбу за нападающего «Лилля» Николя Пепе, на которого претендует сразу несколько европейских топ-клубов.



Как сообщает France Football, «нерадзурри» уже успели сделать французскому клубу стартовое предложение по ивуарийскому футболисту в размере € 60 млн.



Ранее сообщалось, что в услугах Пепе также заинтересованы такие клубы, как «Бавария», «Барселона», «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал». При этом, по информации СМИ, фаворитом в борьбе за футболиста являются мюнхенцы, сделавшие его одной из приоритетных целей на летнее трансферное окно.



В нынешнем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 32 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 19 голов (8 из них – с пенальти) и 11 результативных передач.

Пеле рассказал о состоянии здоровья после операции



Легендарный бразильский футболист Пеле рассказал о состоянии здоровья после операции.



«Мои дорогие друзья! Я счастлив, что могу снова написать, чтобы сообщить, что со мной всё в порядке. Хотел бы поблагодарить медицинский персонал больницы имени Альберта Эйнштейна и особенно вас за молитвы и позитивную энергию. Я снова в строю, жажду достижения новых жизненных целей», — написал Пеле на странице в «Твиттере».



По возвращении на родину трёхкратный чемпион мира был госпитализирован в одну из клиник Сан-Паулу, где было проведено медицинское обследование. Оно подтвердило наличие инфекции мочевыводящих путей, после чего врачи решили провести операцию. Сегодня, 16 апреля, стало известно, что Пеле выписан из больницы.

Супербомбардиры прошлого. Все голы Пеле на ЧМ в одном видео Вы видели, как забивал Король Футбола?

Источник: Гулиев заплатил 155 тыс. рублей избитому американцу



Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев заплатил 155 тыс. рублей американцу Майклу Коулу, которого избил. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.



По данным источника, такую сумму футболист выплатил пострадавшему за отказ от претензий. Впрочем, теперь американец собирается пройти освидетельствование в больнице, чтобы потребовать с игрока большую сумму.

Напомним, 11 апреля стало известно, что Гулиев, пытаясь на своём «Мерседесе» проехать на красный свет светофора, задел на пешеходном переходе мужчину, которым оказался американец. После этого игрок «Спартака» выбежал из машины, догнал пешехода и нанёс ему удар. Затем Гулиев вернулся в автомобиль, но потом снова побежал вслед за американцем, догнал его и начал избивать. В результате второй атаки футболист сломал ему нос.

Булатов может быть уволен из «Спартака-2», главный кандидат на пост — Шалимов



Как стало известно «Чемпионату», руководство «Спартака» в ближайшее время может отправить в отставку главного тренера «Спартака-2» Виктора Булатова. Команду в этом случае должен возглавить Игорь Шалимов.



Булатов возглавил «Спартак-2» в мае прошлого года. После 31 тура нынешнего розыгрыша ФНЛ команда занимает 14-е место в турнирной таблице с 38 очками в активе, находясь в трёх очках от зоны вылета.



В свою очередь Шалимов до недавнего времени занимал пост главного тренера «Химок», однако покинул клуб на прошлой неделе. После зимнего перерыва команда под его руководством в шести турах набрала всего пять очков. После 31 тура подмосковный клуб занимает 12-е место в таблице ФНЛ, находясь в четырёх очках от зоны вылета.