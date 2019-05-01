Мечта Смолова близка к исполнению. Им заинтересовались в Бундеслиге

«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов



В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» принимал амстердамский «Аякс». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек, который отправил мяч в ворота «Тоттенхэма» с подачи хавбека амстердамцев Хакима Зиеша на 15-й минуте.



Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм» состоится 8 мая на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Напомним, победитель этого противостояния сыграет в финале турнира с победителем пары «Барселона» — «Ливерпуль».

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Источник: Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль



Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрёл автомобиль Bugatti. Об этом сообщает Mundo Deportivo.



По данным источника, автомобиль модели La Voiture Noire обошёлся футболисту в € 11 млн. Мощность двигателя авто составляет 1500 лошадиных сил. Машина может развивать скорость до 420 км/ч.

Впрочем, проехаться на новом автомобиле португальский форвард сможет не раньше 2021 года, так как до этого срока инженеры будут заниматься его наладкой.



34-летний Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. Зарплата игрока, по некоторым данным, составляет € 30 млн.

«Фортуна» может взять Смолова в аренду



«Фортуна» из Дюссельдорфа проявляет интерес к нападающему московского «Локомотива» Фёдору Смолову. Об этом сообщает Express.



По данным источника, немецкий клуб хочет арендовать футболиста в летнее трансферное окно. Ранее форвард не раз заявлял о желании выступать в одном из ведущих европейских чемпионатов. «Локомотив» может согласиться на трансфер и готов компенсировать игроку три четверти зарплаты.



29-летний Смолов перешёл в «Локомотив» летом 2018 года из «Краснодара». Сумма трансфера составила € 9 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, стал автором шести забитых мячей, а также трёх результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

Месси получит крест Святого Георгия



Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получит крест Святого Георгия. Эта награда является одной из самых престижных в Каталонии. С 1981 года в Каталонии она каждый год вручается людям, которые своими усилиями помогли сообществу Испании.



«Месси получил признание за невероятную спортивную карьеру, благодаря которой он был признан лучшим футболистом всех времён. Он приехал из Аргентины в Каталонию в самом раннем возрасте. В массовом спорте, таком как футбол, Месси воплощает в себе такие социальные атрибуты, как смирение, честность, обучение, креативность, командный дух и уважение», — говорится на официальном сайте клуба.



В нынешнем сезоне Месси сыграл в общей сложности 45 матчей за «Барселону», забил 46 голов и сделал 22 голевые передачи.

«ПСЖ» проиграл «Монпелье» в гостевом матче Лиги 1



В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча состоялась на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.



На 12-й минуте мяч в собственные ворота отправил защитник «Монпелье» Амбруаз Ойонго. Через 9 минут защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе также забил в свои ворота и сравнял счёт. Во втором тайме, на 62-й минуте, полузащитник парижан Анхель Ди Мария вывел гостей вперёд. Нападающий «Монпелье» Анди Делорт снова сравнял счёт на 80-й минуте. Через 5 минут форвард Сулейман Камара забил победный гол хозяев.



«Монпелье» набрал 54 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

ВТБ завершил сделку по покупке «Динамо»



Банк ВТБ завершил сделку по покупке контрольного пакета акций московского футбольного клуба «Динамо» за 1 рубль.



«Одновременно завершён вопрос реструктуризации долга ФК «Динамо» перед обществом «Динамо» на сумму 5,3 млрд рублей. Согласно утверждённому графику долг будет погашен в течение восьми лет равными платежами без начисления процентов.



Как уже озвучивалось ранее, внутри футбольного клуба произойдут кадровые перестановки: в частности, совет директоров клуба возглавит Юрий Соловьёв, первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ, а генеральным директором будет назначен Юрий Белкин, ныне занимающий пост члена совета директоров клуба и советника генерального директора», — сообщили в пресс-службе ВТБ.



В январе текущего года «Чемпионат» сообщал, что банк ВТБ вновь станет основным владельцем «Динамо», а руководить клубом будет Белкин.

Банк ВТБ купил футбольный клуб «Динамо». Что ждёт бело-голубых Легендарный московский клуб официально вернулся под крыло банка ВТБ. Вспоминаем, как это было.

«Милан» рассматривает четырёх специалистов на замену Гаттузо



Руководство «Милана» составило список из специалистов, способных заменить Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера команды по окончании сезона.



Как сообщает La Gazzetta dello Sport, двумя главными кандидатами на пост стали экс-наставник «Ромы» Эусебио Ди Франческо и Джан Пьеро Гасперини, ныне возглавляющий «Аталанту». В «Милане» ценят умение специалистов работать с молодыми футболистами, а также их игровой стиль.



В расширенном списке присутствуют ещё два тренера – Леонарду Жардим («Монако») и Марко Джампаоло («Сампдория»), однако их приглашение не является приоритетным.



Ранее сообщалось, что «Милан» хочет уволить Гаттузо и пригласить главного тренера «Челси» Маурицио Сарри, однако позднее появилась информация, что итальянец не намерен покидать лондонский клуб и уведомил об этом россонери.