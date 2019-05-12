Чемпионский гол в АПЛ забил игрок, из-за которого «Сити» вылетел из ЛЧ

До чего же прекрасный это был сезон. Кроме множества рекордов (97 очков не хватило до чемпионства – как это вообще возможно?), он подарил множество сюжетов, идей и смыслов. Не футбольных, а тех, которые напоминают, что футбол – нечто большее, чем вид спорта.

Этот сезон показал, что в самой богатой лиге мира можно не потратить на трансферы вообще ничего – и выйти в финал Лиги чемпионов, попутно выбив чемпиона своей самой богатой лиги. Показал, что не существует такого преимущества, которое нельзя потерять за один-единственный матч. Разве это про футбол? То есть да, конечно, но ведь не только. Это истории, которые напрашиваются на экранизацию в Голливуде – столько в них драматических обстоятельств.

Чемпионская гонка в Англии: «Сити» празднует победу. LIVE! Развязка невероятного сезона!

Этот сезон показал, что даже Хосеп Гвардиола, символ атакующего футбола, может испугаться. Сыграть осторожно, попытаться минимизировать риск и ради этого даже отказаться от сильных сторон своей команды. И он тут же был наказан за это.

Вылет Гвардиолы из Лиги чемпионов – история про справедливость Это не про карму и Эвребё. Всё сложнее.

И не только он: в этом сезоне любая команда проигрывала ровно в тот момент, когда сосредотачивалась исключительно на защите преимущества, забыв об атаке. За это были наказаны настолько разные клубы, как «Атлетико» и «Барселона». Огромное количество камбэков девальвировало понятие чуда, чудес стало слишком много – а потом стало ясно, что это не чудеса, просто футбол изменился.

Этот сезон изменил футбол. Победа «Ливерпуля» — последнее доказательство Как-то многовато чудес в Лиге чемпионов, вам не кажется?

Ещё этот сезон подарил множество историй. Не только в Англии: в Италии Фабио Квальярелла, карьеру которого испортил маньяк (в буквальном смысле), сбросив психологический груз, уничтожил Серию А 26 голами, и опережает в гонке бомбардиров Криштиану Роналду. В Голландии руководство «Аякса» внезапно решило не устраивать летом дежурную распродажу – команда ответила на это полуфиналом Лиги чемпионов. Есть множество локальных историй, вроде волшебной материализации Дивока Ориги в тот самый момент, когда он больше всего нужен, или эффекта суперзапасного от Пако Алькасера, или выдающегося триумфа Пепе Бордаласа, который за два матча до конца чемпионата держит «Хетафе» в зоне Лиги чемпионов.

Главная сенсация года Испании. Команда, которую чуть не продали фальшивому шейху Команда без денег и болельщиков идёт в зоне Лиги чемпионов.

Но всё-таки сезон прошёл под знаком Англии. Из топ-6 АПЛ два клуба в финале Лиги Европы, два клуба в финале Лиги чемпионов, ещё один – чемпион Англии. А ещё один в последнем туре дома проиграл уже вылетевшему «Кардиффу»: согласитесь, тоже неожиданно.

Англия – главный поставщик эмоций в сезоне 2018/19.

Один из самых эмоциональных моментов сезона: две фотографии Гвардиолы из ответного матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», между которыми всего 30 секунд. После пятого гола и после сигнала VAR.

Эти фото разделяет 30 секунд. И в них трагедия великого тренера Гвардиолы Его команда снова вылетела задолго до финала.

А может, для вас ещё эмоциональнее другой момент: угловой в исполнении Трента Александера-Арнолда, который уничтожил «Барселону».

Это был невероятный угловой! Как такое вообще возможно в полуфинале ЛЧ!? Учитывая важность матча, это один из самых идиотских голов в истории Лиги чемпионов.

А может, вы вообще болеете за «Тоттенхэм», и самый эмоциональный момент сезона для вас в любом случае ещё впереди.

Локальных эмоциональных историй так много, что они вытесняют друг друга и теряются в этой толпе эмоций. Поэтому я хотел бы кое-что напомнить. Победные голы в двух последних матчах «Сити» принесли центральные защитники.

С «Лестером» — Венсан Компани, который неожиданно ударил издали. И это невероятно, потому что Компани – легенда, символ и так далее – не вписывается в футбол Гвардиолы и скорее всего уйдёт летом. И он не просто редко забивает издали, он годами не мог попасть в створ из-за пределов штрафной. Когда он замахивался, партнёры по команде кричали ему: «Не бей». Он ударил им назло.

Эгоизм как путь к величию. Компани ударил назло одноклубникам Он шесть лет не попадал в створ из-за штрафной.

Победный гол в последнем туре с «Брайтоном», гол, который сделал «Сити» чемпионом Англии, принёс Эмерик Лапорт. Он заслуженно считается самым совершенным центральным защитником в команде: позиционно играет, как Компани, пасует как Стоунс, снимает верх, как Отаменди. И ещё и не привозит, в отличие от остальных. Но однажды он привёз.

В ответном матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» Гвардиола уже не пытался играть осторожно. «Сити» вышел уничтожать, и практически сразу отыгрался. Но умница Лапорт, который никогда не ошибается, привёз два гола в свои ворота за три минуты. В первом голе он просто отдал голевой пас на Сона, а во втором – подарил сопернику предголевой пас.

Лапорт – Сон: идеальная связка. Один привозит, другой забивает Маленькие эпизоды великого матча!

Формально, футбол — коллективная игра, но кому какое до этого дело после двух результативных ошибок Лапорта за три минуты? А через месяц он сделал свою команду чемпионом. За месяц он прожил такие американские горки, какие и представить трудно. Наверное, этот гол и должен был забить именно Лапорт. В этом сезоне каждый матч состоит из вот таких историй. В развязке такого сезона чемпион просто не мог определиться как-то иначе. Победный гол «Лестеру» Компани забил от злости, что ему указывают, что делать. Чемпионский гол забил Лапорт: месяц назад он подвёл команду, а теперь он герой. Вот он, весь этот сезон в одной фразе.

Когда через много лет мы будем рассказывать про этот сезон детям/внукам/домашним животным, важно не забыть про детали. Не только камбэк «Ливерпуля», не только «Аякс». Великим этот сезон сделали в том числе такие истории, как голы Компани и Лапорта. Личные драмы. Детали.

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