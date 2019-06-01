Пути «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» к финалу – самые крутые в истории Лиги чемпионов

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» объединяет не только национальная принадлежность. Их пути к финалу тоже удивительно схожи. Настолько, что можно заподозрить две английские команды в сговоре. Сначала они дружно висели на волоске во время группового этапа, вытащив счастливый билет лишь в заключительные минуты, а потом выдали сумасшедшие камбэки в плей-офф – один другого краше.



Вспоминаем, как это было.

Групповой этап

«Ливерпуль» — невероятное спасение Алисона

Юрген Клопп сидел в зале для пресс-конференций, широко улыбался и привычно развлекал публику яркими фразами.



— Салах забил невероятный мяч! – подводил итоги немецкий тренер. — А Алисон… Я понятия не имею, как он умудрился сделать такой сэйв. Это было просто потрясающе. Мы могли забить больше, но, к счастью, промахи не сказались на нашем турнирном положении. В УЕФА, наверное, думали, что смогут продолжить турнир без «Ливерпуля». Но пока нет!



В тот момент Клопп просто пылал эмоциями, и это было объяснимо. Только что его команда чудом спасла путёвку в плей-офф. Она вела в домашнем матче с «Наполи» – 1:0, и лишь победа выводила её из группы со второго места. При равенстве очков (по девять) красные были впереди по дополнительным показателям.

«Ливерпуль» вроде бы контролировал игру, но упорно транжирил моменты и сохранял интригу. На 92-й минуте расплата почти пришла: после подачи с фланга мяч оказался на линии вратарской у польского форварда «Наполи» Милика. Перед ним были все ворота. Он неплохо принял мяч, быстро сориентировался, пробил. Это должен был быть гол. Но Алисон продемонстрировал нечеловеческую реакцию и умудрился бедром отразить сложнейший удар.

Фото: Alex Livesey — Danehouse/Getty Images

Спасение бразильского голкипера позволило «Ливерпулю» вползти в плей-офф, несмотря на не самое сильное выступление в групповом этапе. Конкретно слабость накрывала команду Клоппа во время выездных матчей – она проиграла и «Наполи» в Италии (0:1), и «ПСЖ» во Франции (1:2) и даже «Црвене Звезде» в Сербии (0:2), что, конечно же, стало полным безобразием. Дома, напротив, всё было отлично: магия «Энфилда» помогла добиться максимального результата, в том числе в мощной по драматизму игре одолеть на последних секундах «ПСЖ» в первом туре 3:2.



Но главный момент для «Ливерпуля» на групповой стадии – это именно то самое спасение Алиссона.

«Тоттенхэм» — проход, в который не верил даже главный тренер

— Наш путь в Лиге чемпионов почти завершён, — грустно говорил журналистам Почеттино. – Если не побеждать в таких матчах, сложно рассчитывать на выход в плей-офф. А победу мы не заслужили.



Только что «Тоттенхэм» в третьем туре сыграл вничью с ПСВ. Лондонская команда вела со счётом 2:1, но на 79-й минуте случилось удаление вратаря Льориса за фол последней надежды, и в концовке голландцы забили второй. Для «шпор» это стало настоящей катастрофой. Позади у них уже было два поражения от «Интера» (1:2 в гостях) и «Барселоны» (2:4 дома). В таблице они с одним очком делили последнее место с ПСВ, тогда как каталонцы набрали на том же отрезке 9 баллов, а «Интер» — 6.



Шансы на проход были действительно призрачными. В какой-то момент в успех, как видим, перестал верить даже главный тренер. Однако «Тоттенхэм» собрался с силами и сотворил своё первое чудо в этой Лиге чемпионов. Сначала он в крайне трудном ответном матче с ПСВ добился волевой победы – благодаря голам Кейна на 78 и 89-й минутах 0:1 превратились в 2:1. Потом лондонцы с минимальным счётом обыграли «Интер» (1:0), вновь забив в концовке.



И всё равно перед решающим туром положение оказалось крайне сложным – пусть в таблице «Тоттенхэм» был вровень по очкам с «Интером» (по семь) и выше по дополнительным показателям, но англичанам-то предстоял выезд на «Ноу Камп», тогда как итальянцам – проходная, казалось бы, игра с ПСВ.

Однако судьба любит тех, кто никогда не опускает рук. Всё сложилось для «шпор» удивительно благополучно: «Интер» провалился и сыграл вничью. А команда Почеттино выцарапала одно очко у резервного состава «Барселоны». Решающий гол – и снова в заключительную десятиминутку! – забил тот самый Лукас Моура, которому судьба уготовила ещё несколько подвигов в этой Лиге чемпионов.

1/8 финала

«Ливерпуль» — «Бавария» — 0:0, 3:1. Мастер-класс на «Алльянц Арене»

Трудно было выделить в этой паре фаворита. С одной стороны, «Бавария» тяжеловато вкатывалась в сезон с новым главным тренером Нико Ковачем и к середине декабря оказалась в таблице чемпионата Германии на 9 очков позади дортмундской «Боруссии».Тогда как «Ливерпуль» по ранней зиме, наоборот, сверкал и в одну калитку переигрывал «Манчестер Сити» в чемпионской гонке. Однако к февралю «Бавария» всё же пришла в себя, и позиции соперников смотрелись абсолютно равными.



Когда «Ливерпуль» в первом матче на «Энфилде» не смог не забить ни гола (0:0), казалось, что теперь красным придётся совсем тяжко. Но игру в Германию они провели просто образцово: минимизировали атакующие порывы соперника, засушили игру при 1:1, а во втором тайме начали взрываться контрвыпадами. Итог – 3:1 с дублем Мане и отличным голом ван Дайка после углового.

Тактический мастер-класс от Клоппа. «Ливерпуль» идёт дальше Главный тренер красных снова сыграл от обороны – и не прогадал. «Бавария» повержена.

«Тоттенхэм» — «Боруссия» — 3:0, 1:0. Катком по Дортмунду

Котировки букмекеров были плюс-минус равными, все ждали очень увлекательного противостояния. «Боруссия» осенью и ранней зимой смотрелось весело и организованно, много забивала, лидировала в бундеслиге. К февралю, правда, дела пошли похуже, но и «Тоттенхэм» не отличался стабильностью. Он уже начал испытывать кадровую нехватку из-за отсутствия новичков и травм. К 1/8 финала Лиги чемпионов команда подошла без двух лидеров – Кейна и Алли…



Но даже при всех трудностях «шпоры» оказались выше на голову. В первом матче они разгромили соперника, забив два «гвоздя» в последнюю десятиминутку, а в ответном, спокойно выбрав игру вторым номером, сохранили ворота в неприкосновенности (спасибо Льорису за пару спасений) и реализовали одну из немногих контратак.

1/4 финала

«Ливерпуль» — «Порту» — 2:0, 4:1. В эконом-режиме

Если у «Тоттенхэма» единственное относительно спокойное противостояние в плей-офф пришлось на 1/8 финала, то у «Ливерпуля» — на четвертьфинал. «Порту» на предыдущем этапе одолел «Рому», но было понятно, что конкуренцию англичанам он составить, скорее всего, не сможет. Итоговый счёт в противостоянии мог получиться не таким разгромным, окажись на стороне португальцев чуть больше везения. Но свои моменты они растранжирили и на «Энфилде», и дома, тогда как «Ливерпуль» большую часть реализовал.

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» — 1:0, 3:4. Чудесное спасение от VAR

Никто не понимал, что происходит. Шла только 11-я минута ответного матча, а на табло уже горел счёт 2:2. Камера выхватила крупным планом Почеттино, который раскрыл глаза от изумления и качал головой. Игра сразу же пошла по сумасшедшему сценарию, и ей суждено было закончиться именно так, как она закончилась, — с голливудской сверхдраматичной развязкой.

Эти фото разделяет 30 секунд. И в них трагедия великого тренера Гвардиолы Его команда снова вылетела задолго до финала.

93-я минута. 4:3. Счёт, устраивающий «Тоттенхэм». Команда отбивается, находясь всем составом возле своей штрафной. Отбирает мяч, пытается выйти в атаку, но умница Эриксен зачем-то пасует назад и допускает ошибку. Мяч оказывается у Стерлинга, который забивает пятый гол. «Сити» — в полуфинале! Гвардиола прыгает от счастья, бежит к угловому флажку, а на игроков и тренера «шпор» просто больно смотреть.

Но внезапно, когда уже утихли бурные празднования, на помощь «Тоттенхэму» приходит VAR. Система видеоповторов усматривает офсайд у Агуэро в голевой атаке и безжалостно обнуляет старания Стерлинга. Успев пройти несколько кругов ада за пару минут, «шпоры» всё-таки попадают в полуфинал.

Четыре гола за 10 минут и два важных решения VAR! Как Гвардиола выбыл из ЛЧ Вот это матч был в Манчестере! Кто ещё скажет, что видеоповторы убивают эмоции в футболе?

Конечно же, все заслуги нельзя отдавать VAR. «Тоттенхэм» на этой стадии был прекрасен. Команда уже две недели играла без травмированного Кейна, однако даже в обескровленном составе выдала феноменальный футбол против мощнейшего соперника. Главным героем стали Сон Хын Мин, забивший три гола из четырёх, и, конечно же, Почеттино, отменно подготовивший игроков тактически к обоим матчам.

1/2 финала

«Барселона» — «Ливерпуль» — 3:0, 0:4. Никогда не сдавайся!

Когда Месси на «Камп Ноу» фантастическим ударом со штрафного забил третий гол, «Ливерпуль» стало жалко. Как можно вообще играть против этого гения?! И ведь не сказать, что команда Клоппа провалила матч. Ни в коем случае! Она показывала неплохой футбол, тоже создавала моменты, на разгром не набегала точно. Но у одних залетело всё, а у других – ничего.



Шансы перед ответной игрой были лишь теоретическими, тем более «Ливерпуль» лишился одновременно Салаха и Фирмино, из-за чего пришлось бросать в бой Ориги и Шакири. Наверное, в таких условиях сдались бы многие. Но только не «Ливерпуль» и не «Энфилд». Игра прошла под лозунгом «Nevergiveup» («Никогда не сдавайся»), написанном на футболке Салаха.

«После четвёртого гола «Ливерпуля» меня выключило. Будто я умер и попал в рай» Илья Геркус побывал на историческом полуфинале Лиги чемпионов и делится эмоциями.

В первом тайме красные открыли счёт и намекнули, что невозможное возможно, но главные чудеса произошли во втором тайме. Вышедший на замену Вейналдум оформил прекрасный дубль, а потом Алекс Арнольд и Ориги разыграли угловой, уже вошедший в историю.



«Барселона» была унижена. Второй год подряд. А «Ливерпуль» на своём примере доказал всему миру, что не бывает безвыходных ситуаций.

Этот сезон изменил футбол. Победа «Ливерпуля» — последнее доказательство Как-то многовато чудес в Лиге чемпионов, вам не кажется?

«Тоттенхэм» — «Аякс» — 0:1, 3:2. Так не бывает!

После сумасшедшего вторничного полуфинала «Ливерпуля» и «Барселоны» казалось, что круче ничего уже быть не может. И поначалу, когда «Аякс» повёл в счёте 2:0 (и 3:0 по итогам двухраундового противостояния), сюжет игры действительно смотрелся спокойным и классическим. Кто-то, возможно, успел отправиться спать – преимущество голландцев, смелых и прекрасных, было незыблемым.



А во втором тайме случилось невообразимое. Почеттино выпустил на поле Льоренте – и «Тоттенхэм» пошёл ва-банк, полетел вперёд, попытался задавить молодой «Аякс» забросами и мощью. И ведь получилось! На 55-й минуте Лукас Моура забил первый гол, на 59-й – второй, и интрига была реанимирована.

Ещё один невероятный камбэк в Лиге чемпионов! Моура круче Месси и Роналду Хет-трик бразильца за тайм вывел «Тоттенхэм» в финал.

Дальше мы увидели настоящие качели. «Аякс» понял, что дело плохо, и попытался вернуть свою фирменную игру – грозно пошёл на чужую штрафную, создал два убойных момента, разок сотряс штангу. Он не отбивался, не выстраивал крепость, не отказывался от философии даже в самый сложный момент – и за это заслужил бурных оваций.



Однако «Тоттенхэм» в этот вечер всё-таки был круче и настойчивее. На 96-й минуте всё тот же невероятный Лукас Моура забил третий гол и поверг Амстердам в шок. Футболисты «Аякса» от бессилия повалились на газон – им оставалось отразить всего лишь одну атаку, и прозвучал бы финальный свисток…

Фото: Dan Mullan/Getty Images

Но такой уж получилась эта Лига чемпионов – сумасшедшей, с лихими сюжетами, которые сложно было придумать даже в самой больной голове, и с двумя героическими командами, преодолевшими огромное количество трудностей и становившимися на пути к финалу сильнее и сильнее. Они точно стоят друг друга. И сегодня, будем верить, выдадут ещё один невероятный спектакль.