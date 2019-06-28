Последний шанс Моуринью. Сможет ли португалец доказать, что он не сбитый лётчик?

Футбольное межсезонье в самом разгаре, а это, как известно, время трансферов и тренерских назначений. В клубах происходят перестановки самого разного масштаба, и наблюдать за ними чрезвычайно интересно. Чем выше статус игрока, менеджера или команды, вовлечённых в этот человеко-денежный круговорот, тем, естественно, больше к ним внимания. Поэтому неудивительно, что сейчас возникает определённый ажиотаж вокруг одного из самых титулованных и эпатажных тренеров современности — Жозе Моуринью.



Португальский специалист находится в творческом отпуске с декабря 2018, когда был уволен из «Манчестер Юнайтед». С тех пор прошло уже полгода, и, возможно, настало время вернуться к работе. Будет ли это клуб или сборная, пока неизвестно. Но ясно одно: куда бы ни отправился Особенный, ему придётся доказывать, что он не выпал из обоймы и по-прежнему топ. Пусть даже по собственной версии он первый после бога.

Его карьера в качестве главного тренера началась в 2000 году. Конечно, она имеет свои взлёты и падения. Тем не менее вплоть до настоящего момента в ней прослеживаются две главные тенденции: стремительное движение вверх и поступательный обратный процесс. При этом дело далеко не только в количестве выигранных титулов за определённый отрезок времени. Работа наставника слишком многокомпонентна, чтобы оценивать её лишь по одному критерию. А раз так, значит, есть что-то ещё очень важное, почему Жозе Моуринью постепенно перестал считаться самым сильным коучем современного футбола.

15 известных тренеров, которые сейчас без работы Среди них есть очень крутые.

Моуринью «выжигает» свои команды

Клубы и их настоящие болельщики – явление долговременное, а тренеры приходят и уходят. Победы для них, безусловно, являются неотъемлемым фактором личного успеха. Однако, независимо от достигнутого результата, важно ведь ещё и то, в каком состоянии остаётся команда после того, как наставник её покидает. Преемнику может достаться крепкий, боеспособный коллектив, а вполне может и расшатанный, потерявший свою цельность набор футболистов.



По этому поводу в 2015 году (во время второго пришествия Жозе в «Челси») Фабио Капелло высказался так: «Моуринью – великий тренер, но за полтора года он сжигает своих игроков. Они морально больше не могут делать то, что он от них требует. Во всех его командах цикл продолжался примерно столько. Максимум – два года. Так было, когда он тренировал «Реал», и так случилось сейчас в Лондоне. Может быть, он просто слишком многого от них требует и они больше не в состоянии идти за ним». В словах бывшего тренера сборной России есть правда. И если бросить ретроспективный взгляд на результаты работы Моуринью, то с ним во многом можно согласиться, даже если такое мнение кому-то представляется лишь оценочным суждением.



Так был ли какой-то переломный момент, поделивший карьеру Жозе на пресловутые «до» и «после»? И как получилось так, что португалец превратил своё имя в бренд, ценность которого взлетела до небес, а потом начала падать?

Игроки «МЮ» слили одного тренера и обожают другого. Попробуйте их отличить Большой тест по высказываниям Моуринью и Сульшера по ходу прошедшего сезона.

Моуринью стал слишком медийным

За годы своей тренерской деятельности португалец добился невероятных результатов. Он покорил Лигу чемпионов с абсолютно беззвёздным «Порту», выиграл с лондонским «Челси» первый за 50 лет титул чемпиона Англии, а после перешёл в «Интер» и подарил трофей нерадзурри.

Золотой требл. Всё это сделал живой человек, из крови и плоти. Но мне кажется, что как раз тогда Особенный и достиг какой-то невидимой личной вершины, где его реальность начала переставать быть объективной. В мадридский «Реал» переходил уже не просто титулованный специалист экстра-класса, знающий цену своим способностям, но медиаперсона с уверенностью в собственной звёздности. Умалять заслуги Моуринью никто не собирается, но нужно помнить, что ни один тренер в своих результатах не может быть самодостаточным. За любой победой стоит большое количество людей: от футболистов, выходящих на поле, до ассистентов и физиотерапевтов. Моуринью же стал превращаться в медийную чёрную дыру, поглощающую весь свет фото- и видеокамер. Его интервью становились всё более провокационными, а поведение вызывающим. Он конфликтовал с игроками и лез пальцем в глаз Виланове. Он был больше похож на скандальную рок-звезду, чем на солидного футбольного тренера.

Ошибки Моуринью на хоккее. Его падение не случайность Жозе стал легендой КХЛ.

Конечно, с «Реалом» Жозе добился многого: выиграл Кубок и чемпионат Испании с рекордными 100 очками за сезон, доходил до 1/2 финала Лиги чемпионов и показал всем, как можно обыгрывать «Барселону». Факты остаются фактами. Но с другой стороны, это лишь подтверждает правоту Капелло: Моуринью выжал из «сливочных» всё, что только мог, за два успешных года, а уже в третьем команда мучилась внутренними конфликтами и раздорами, завершив сезон на втором месте с отставанием от каталонцев на 15 очков. На этом история Особенного и «Королевского клуба» подошла к концу.

В Сеть попал отчёт Моуринью по «Барсе» из 2006 года. Жозе опередил время Увидеть разбор соперника от топ-тренера – большая удача.

Спад результатов

Потом было возвращение в «Челси», где он сменил своего старого знакомого Рафу Бенитеса. Жозе снова чувствовал обожание и любовь. Первый сезон стал своего рода разгоночным, а во втором лондонцы взяли чемпионат Англии и Кубок лиги. Третий же вышел провальным. В 16 первых матчах «аристократы» проиграли 9 раз, и в результате в декабре 2015 года Моуринью был отправлен в отставку. Однако в данной ситуации главное, пожалуй, не в том, что Special One терпел поражения (в конце концов, любой гранд может оказаться в кризисе), но в том, как он это делал. Португалец ругался со всеми, каждый раз находя виноватых. Он критиковал судей, персонал и игроков, а его команда смотрелась откровенно плохо. И пусть коллектив «Челси» уже давно имеет репутацию не самого этичного, прежде всего именно он выглядел человеком, не способным адекватно реагировать на возникшие неудачи.



По сути дела, тенденция не поменялась и в его следующем клубе. Она, пожалуй, лишь усугубилась. В свой первый сезон при Моуринью «Манчестер» выиграл Кубок футбольной лиги и Лигу Европы, но при этом в АПЛ финишировал лишь шестым. Второй сезон не стал более успешным – «манки» остались без трофеев. В принципе, это можно понять – на тот момент равных «Ман Сити» просто не было. Плохо же то, что команда начала деградировать. Моуринью оказался неспособен задать новый вектор для её развития. Его и без того оборонительный футбол, некогда возведённый в культ, теперь стал скорее просто безыдейным. «Манчестер» смотрелся откровенным середняком, вязким, тяжёлым и неинтересным, в то время как сам Жозе продолжал искать виноватых. 18 декабря 2018 года он был уволен.

France Football составил рейтинг 50 лучших тренеров в истории. Рейтинг странный Первая десятка вас удивит.

Варианты для Моуринью

В нынешнее межсезонье в прессе широко обсуждается место будущей работы Жозе Моуринью. Он отдохнул, восстановил силы и, кажется, должен быть готов к новым вызовам. После того как стало известно о том, что «Ньюкасл» и Рафаэль Бенитес не договорились о продлении контракта, появились слухи о том, что именно португалец (а ему не привыкать) займёт его место у руля «сорок». Однако сам он косвенно дал понять, что такой вариант его не устроит.

«Ньюкасл» ждут тяжёлые времена. Бенитес был его спасителем Во всём виноват жадный владелец клуба.

«У меня есть чёткое ощущение, что я должен играть на победу. «Не хочу, чтобы было иначе. Если я не побеждаю, это для меня проблема, а также проблема для игроков, клуба и всей структуры. Поэтому мне нужен проект, где у меня будет ощущение, что я играю на победу. Если кто-нибудь предложит мне отличный 10-летний контракт и поставит задачу занимать примерно седьмое-восьмое места, то это не для меня. У меня другая природа. Моя цель — биться ради победы».



Можно только предполагать, что португальский специалист рассчитывает на работу если не в топ-клубе, то в сборной. И, учитывая это, довольно непросто сказать, кого конкретно он мог бы возглавить, точнее даже так – кто бы мог его пригласить. Тем не менее, где бы он ни оказался, сейчас или через год, это, возможно, станет для него последним большим шансом доказать, что он по-прежнему топ. В противном случае Жозе выйдет в тираж намного раньше, чем сам на это рассчитывал. В конце концов, Особенный – лишь самоопределение.