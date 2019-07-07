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Сутормин, Зенит, Кокорин, Заболотный – комментарии читателей

Комментарии читателей
Андрей Панков
«Кокорин: перед встречей с Паком смотрел фильм «12 стульев»
Сутормин переходит в «Зенит», а Маркизио уходит. Трансферы «Сочи». Очередная подборка лучших комментариев читателей.
Футбол 0

Сутормин перейдёт в «Зенит»

krspb001:
— Я уже вижу, как это было: Сутормин в Казани ставит подпись в контракте с «Рубином», но внезапно оказывается, что это контракт с «Зенитом». Затем ему ставят укол со снотворным, и из последних сил он видит, как человек из «Рубина» снимает маску, под которой оказывается Рибалта.

Ракитич: перед матчем с Россией смотрел, как Рокки дрался с Иваном Драго

pesokot:
— Кокорин: перед встречей с Паком смотрел фильм «12 стульев».

8 июля Сутормин пройдёт медобследование для «Зенита»

witality:
— 7 июля 23:00: «Сутормин перешел в «Зенит». 7 июля 23:30: „Сутормин: счастлив быть в «Зените». 8 июля 8:30: “ Завтра Сутормин пройдет медобследование для «Оренбурга».

«Рубин» объявил о заключении контракта с Кварацхелией

nyx1an:
— А у «Зенита» разрешения спросили?))

«Сочи» объявил о переходе Полоза

nvankvo:
— Переполз.

«Зенит» объявил об уходе Маркизио

fairplay:
— Ушла эпоха. Терри, Маркизио...

Маркизио попрощался с «Зенитом»

zizuizpitera:
— Мы ждём тебя в гости (поликлиника Петроградского района)

«Тоттенхэм» подписал первого игрока за полтора года и сразу же сдал его в аренду

okazaki:
— Испугались собственной дерзости.

Заболотный отказывается переходить в «Сочи» из-за понижения зарплаты

marty-mcfly:
— Сочинские манекены облегченно выдохнули.

«Локомотив» впервые в истории сыграет товарищеский матч с болельщиками

camous:
— Кикнадзе слишком близко воспринял критику болельщиков?)

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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