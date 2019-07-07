Сутормин перейдёт в «Зенит»

krspb001:

— Я уже вижу, как это было: Сутормин в Казани ставит подпись в контракте с «Рубином», но внезапно оказывается, что это контракт с «Зенитом». Затем ему ставят укол со снотворным, и из последних сил он видит, как человек из «Рубина» снимает маску, под которой оказывается Рибалта.



Ракитич: перед матчем с Россией смотрел, как Рокки дрался с Иваном Драго



pesokot:

— Кокорин: перед встречей с Паком смотрел фильм «12 стульев».

8 июля Сутормин пройдёт медобследование для «Зенита»



witality:

— 7 июля 23:00: «Сутормин перешел в «Зенит». 7 июля 23:30: „Сутормин: счастлив быть в «Зените». 8 июля 8:30: “ Завтра Сутормин пройдет медобследование для «Оренбурга».



«Рубин» объявил о заключении контракта с Кварацхелией



nyx1an:

— А у «Зенита» разрешения спросили?))



«Сочи» объявил о переходе Полоза



nvankvo:

— Переполз.



«Зенит» объявил об уходе Маркизио



fairplay:

— Ушла эпоха. Терри, Маркизио...



Маркизио попрощался с «Зенитом»



zizuizpitera:

— Мы ждём тебя в гости (поликлиника Петроградского района)



«Тоттенхэм» подписал первого игрока за полтора года и сразу же сдал его в аренду



okazaki:

— Испугались собственной дерзости.



Заболотный отказывается переходить в «Сочи» из-за понижения зарплаты



marty-mcfly:

— Сочинские манекены облегченно выдохнули.



«Локомотив» впервые в истории сыграет товарищеский матч с болельщиками



camous:

— Кикнадзе слишком близко воспринял критику болельщиков?)