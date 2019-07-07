krspb001:
— Я уже вижу, как это было: Сутормин в Казани ставит подпись в контракте с «Рубином», но внезапно оказывается, что это контракт с «Зенитом». Затем ему ставят укол со снотворным, и из последних сил он видит, как человек из «Рубина» снимает маску, под которой оказывается Рибалта.
Ракитич: перед матчем с Россией смотрел, как Рокки дрался с Иваном Драго
pesokot:
— Кокорин: перед встречей с Паком смотрел фильм «12 стульев».
8 июля Сутормин пройдёт медобследование для «Зенита»
witality:
— 7 июля 23:00: «Сутормин перешел в «Зенит». 7 июля 23:30: „Сутормин: счастлив быть в «Зените». 8 июля 8:30: “ Завтра Сутормин пройдет медобследование для «Оренбурга».
«Рубин» объявил о заключении контракта с Кварацхелией
nyx1an:
— А у «Зенита» разрешения спросили?))
«Сочи» объявил о переходе Полоза
nvankvo:
— Переполз.
«Зенит» объявил об уходе Маркизио
fairplay:
— Ушла эпоха. Терри, Маркизио...
Маркизио попрощался с «Зенитом»
zizuizpitera:
— Мы ждём тебя в гости (поликлиника Петроградского района)
«Тоттенхэм» подписал первого игрока за полтора года и сразу же сдал его в аренду
okazaki:
— Испугались собственной дерзости.
Заболотный отказывается переходить в «Сочи» из-за понижения зарплаты
marty-mcfly:
— Сочинские манекены облегченно выдохнули.
«Локомотив» впервые в истории сыграет товарищеский матч с болельщиками
camous:
— Кикнадзе слишком близко воспринял критику болельщиков?)
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