И здесь допинг? Сборную России могут не допустить до ЧМ-2022

Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов сезона-2020/21



Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов сезона-2020/21, сообщает пресс-служба УЕФА. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Газпром Арена», который является домашней ареной петербургского «Зенита».



Вместимость стадиона в Санкт-Петербурге составляет 68 тыс. зрителей. Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение финала турнира на стадионе «Газпром Арена» в феврале текущего года. Основным конкурентом российской стороны был домашний стадион мюнхенской «Баварии» — «Альянц-Арена».

Напомним, Россия принимала финал Лиги чемпионов в 2008 году. Тогда решающий матч турнира прошёл в Москве, на стадионе «Лужники». В финале «Манчестер Юнайтед» обыграл лондонский «Челси» в серии пенальти.

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УЕФА объявил о запуске Лиги конференций в 2021 году



С 2021 года УЕФА запустит третий еврокубковый клубный турнир, который получил название Лига конференций, сообщается в официальном «твиттере» УЕФА.



Турнир создан, чтобы дать возможность большему количеству клубов участвовать в европейском футболе. Лига конференций будет 3-м по значимости европейским клубным соревнованием.



Ранее сообщалось, что формат проведения соревнований, возможно, будет похож на формат Лиги чемпионов — 32 команды будут разбиты на 8 групп. Лидеры групп будут напрямую выходить в стадию 1/8 финала Лиги конференций, а команды, занявшие вторые места, будут соперничать с третьими командами из квартетов Лиги Европы за выход в стадию плей-офф турнира. Победитель Лиги конференций выйдет в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Сборную России могут не допустить до ЧМ-2022 из-за допингового скандала



Сборная России рискует из-за допингового скандала пропустить ближайший чемпионат мира, который состоится в 2022 году в Катаре, сообщает The Telegraph.



По информации издания, национальную команду, весьма вероятно, не допустят до мундиаля, если Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) утвердит санкции в отношении российского спорта.



Напомним, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может в скором времени быть признано несоответствующим кодексу ВАДА в связи с несоответствием между данными Московской лаборатории, переданными Россией экспертам ВАДА в январе 2019 года, и информацией из базы LIMS, имеющейся в распоряжении агентства. ВАДА дало российской стороне три недели, чтобы предоставить объяснения предполагаемых нарушений.

Дубль и голевая передача Головина принесли победу «Монако» в матче с «Ниццей»

В матче 7-го тура чемпионата Франции «Монако» победил «Ниццу» со счётом 3:1.



Счёт был открыт на 29-й минуте. Автором гола стал бывший полузащитник ЦСКА Александр Головин, которому ассистировал Сеск Фабрегас.

В начале второго тайма равновесие восстановил Патрик Бюрнер. На 74-й минуте Головин вновь вывел «Монако» вперёд, отличившись с передачи Ислама Слимани. Окончательный счёт установил Виссам Бен-Йеддер, которому ассистировал Головин.

Для Головина этот гол стал первым в сезоне в шести матчах.

Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА. Сумма трансфера составила € 30 млн. В прошлом сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 30 матчах французского национального чемпионата (27 — в основном составе), в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Головин оформил дубль и сделал голевую передачу. Это его лучший матч во Франции! Первый гол с левой ноги в ближнюю девятку – загляденье!

«Барселона» обыграла «Вильярреал» благодаря голам Гризманна и Артура

В матче 6-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Вильярреал». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



На 6-й минуте счёт в матче открыл французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн. Через 9 минут преимущество хозяев в счёте упрочил полузащитник Артур Рамос. В конце первого тайма, на 44-й минуте, хавбек «Вильярреала» Санти Касорла сократил отставание в счёте.



«Барселона» набрала 10 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Вильярреал» (8) — на 8-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Гранада», набравшая 11 очков в 6 матчах.