И здесь допинг? Сборную России могут не допустить до ЧМ-2022

Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов сезона-2020/21
Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов сезона-2020/21, сообщает пресс-служба УЕФА. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Газпром Арена», который является домашней ареной петербургского «Зенита».
Вместимость стадиона в Санкт-Петербурге составляет 68 тыс. зрителей. Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение финала турнира на стадионе «Газпром Арена» в феврале текущего года. Основным конкурентом российской стороны был домашний стадион мюнхенской «Баварии» — «Альянц-Арена».
Напомним, Россия принимала финал Лиги чемпионов в 2008 году. Тогда решающий матч турнира прошёл в Москве, на стадионе «Лужники». В финале «Манчестер Юнайтед» обыграл лондонский «Челси» в серии пенальти.
УЕФА объявил о запуске Лиги конференций в 2021 году
С 2021 года УЕФА запустит третий еврокубковый клубный турнир, который получил название Лига конференций, сообщается в официальном «твиттере» УЕФА.
Турнир создан, чтобы дать возможность большему количеству клубов участвовать в европейском футболе. Лига конференций будет 3-м по значимости европейским клубным соревнованием.
Ранее сообщалось, что формат проведения соревнований, возможно, будет похож на формат Лиги чемпионов — 32 команды будут разбиты на 8 групп. Лидеры групп будут напрямую выходить в стадию 1/8 финала Лиги конференций, а команды, занявшие вторые места, будут соперничать с третьими командами из квартетов Лиги Европы за выход в стадию плей-офф турнира. Победитель Лиги конференций выйдет в следующий розыгрыш Лиги Европы.
Сборную России могут не допустить до ЧМ-2022 из-за допингового скандала
Сборная России рискует из-за допингового скандала пропустить ближайший чемпионат мира, который состоится в 2022 году в Катаре, сообщает The Telegraph.
По информации издания, национальную команду, весьма вероятно, не допустят до мундиаля, если Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) утвердит санкции в отношении российского спорта.
Напомним, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может в скором времени быть признано несоответствующим кодексу ВАДА в связи с несоответствием между данными Московской лаборатории, переданными Россией экспертам ВАДА в январе 2019 года, и информацией из базы LIMS, имеющейся в распоряжении агентства. ВАДА дало российской стороне три недели, чтобы предоставить объяснения предполагаемых нарушений.
Дубль и голевая передача Головина принесли победу «Монако» в матче с «Ниццей»
В матче 7-го тура чемпионата Франции «Монако» победил «Ниццу» со счётом 3:1.
Счёт был открыт на 29-й минуте. Автором гола стал бывший полузащитник ЦСКА Александр Головин, которому ассистировал Сеск Фабрегас.
В начале второго тайма равновесие восстановил Патрик Бюрнер. На 74-й минуте Головин вновь вывел «Монако» вперёд, отличившись с передачи Ислама Слимани. Окончательный счёт установил Виссам Бен-Йеддер, которому ассистировал Головин.
Для Головина этот гол стал первым в сезоне в шести матчах.
Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА. Сумма трансфера составила € 30 млн. В прошлом сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 30 матчах французского национального чемпионата (27 — в основном составе), в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.
«Барселона» обыграла «Вильярреал» благодаря голам Гризманна и Артура
В матче 6-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Вильярреал». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 6-й минуте счёт в матче открыл французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн. Через 9 минут преимущество хозяев в счёте упрочил полузащитник Артур Рамос. В конце первого тайма, на 44-й минуте, хавбек «Вильярреала» Санти Касорла сократил отставание в счёте.
«Барселона» набрала 10 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Вильярреал» (8) — на 8-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Гранада», набравшая 11 очков в 6 матчах.
- 25 сентября 2019
-
01:32
-
01:23
-
00:55
-
00:48
-
00:42
-
00:38
-
00:31
-
00:18
-
00:03
- 24 сентября 2019
-
23:58
-
23:54
-
23:49
-
23:40
-
23:37
-
23:32
-
23:23
-
23:00
-
22:53
-
22:41
-
22:32
-
22:29
-
22:02
-
22:02
-
21:52
-
21:51
-
21:33
-
21:27
-
21:17
-
21:12
-
21:08
-
21:00
-
20:57
-
20:22
-
20:22
-
20:15