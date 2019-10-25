«Непонятно какой „Спартак“, ничего у него не поменялось». Прогнозы на 14-й тур

И 13-й тур нашего конкурса вышел не слишком убедительным. Зато таблица теперь смотрится очень красиво.

Дмитрий Булыкин угадал счёт матча «Тамбов» — «Урал» и исход встречи «Ахмат» — «Локомотив». Это 6 очков.

Андрей Савельев из Костромы предсказал счёт матча «Уфа» — ЦСКА, разницу в игре «Спартак» — «Рубин» и исход встречи «Зенит» — «Ростов». Сумма — 9 очков.



Корреспондент «Чемпионата» Глеб Ярославцев угадал счёт матчей «Ахмат» — «Локомотив» и «Тамбов» — «Урал», а также разницу в игре «Оренбург» — «Крылья Советов». Это 13 баллов.

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Таблица после 13-го тура

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Прогноз специалистов

Сергей Силкин, бывший тренер московского «Динамо»:

«Рубин» — «Урал» — 1:1

У «Рубина» чередуются провальные игры с неплохими. Учитывая то, что команды рядом и всем нужны очки, они их поделят между собой.



«Тамбов» — «Уфа» — 1:1

Тренер сменился, и «Тамбов» может дать бой, будет ничья. Бывают у «Уфы» игры зубастые, где команда бьётся, но им не особо хватает мастерства, только борьба приносит им хороший результат.



«Ахмат» — «Арсенал» — 1:2

У «Ахмата» есть большие проблемы в этом году, а «Арсенал» неплохо выглядит. Первую игру с новым тренером «Ахмат» выиграл, потом проблемы опять появились. Они же никуда не исчезают. Нужно время для того, чтобы поменять команду.



«Ростов» — «Сочи» — 1:0

После игры с «Зенитом» «Ростову» надо обязательно выиграть этот матч. Непростая будет игра, потому что «Сочи» играет на контратаках, и «Ростов» любит вторым номером врываться в свободные зоны. Но дончане играют дома, поэтому победа будет за хозяевами.



«Крылья Советов» — «Зенит» — 1:3

У «Зенита», с одной стороны, эйфория после игры с «Ростовом», а с другой проигрыш в Лиге чемпионов от «Лейпцига». «Зенит» не будет недооценивать «Крылья Советов». Питерцы — команда, которая хорошо укомплектована, но захочет выиграть и сэкономить силы. Если они с таким настроем выйдут в Самаре, то могут потерять очки, но в целом команда Семака должна выигрывать этот матч.

Одно решение Нагельсмана — и «Зенит» пропал. Анализ матча в Лейпциге Большой текст о том, как менялась игра в Германии.

ЦСКА — «Динамо» — 1:1

«Динамо» чаще выигрывает в этом дерби, это очень неудобный соперник для ЦСКА. Плюс «Динамо» сейчас срочно нужны очки. Со стороны бело-голубых будет игра вторым номером. Хотелось бы, чтобы «Динамо» не проиграло.



«Локомотив» — «Спартак» — 2:1

Новый тренер в первой игре ничего не поменял. Был непонятно какой «Спартак», так что при всех вводных в этой встрече должны победить «железнодорожники».

«Один в караоке поёт, другой любовью занимается. Сборы». Интервью легенды «Локо» Дмитрий Сенников, каким вы не видите его на ТВ.

«Краснодар» — «Оренбург» — 3:0

«Краснодар» потерял очки в последнем матче, и за них они будут бороться. «Быки» дома не раздают очки просто так.

На этой неделе победил только «Краснодар». В Турции было тяжело, но выстояли Берг, Вильена и Сафонов затащили.

Прогноз читателей

Алексей Хасанов (Москва):

«Рубин» — «Урал» — 1:2

«Рубин» сейчас находится в непонятном состоянии. По предыдущему матчу со «Спартаком» команда выглядела увереннее на фоне соперника, но класса не хватило. «Урал» способен победить в этой игре, потому что команда Парфёнова более сыгранная и трезво оценивает свои возможности.



«Тамбов» — «Уфа» — 0:2

У «Тамбова» сменился тренер, но команда очень нестабильна. Проблемы и с новым тренером останутся. «Уфа» — очень боевая команда что на выезде, что дома, поэтому победа будет за гостями.



«Ахмат» — «Арсенал» — 1:0

В «Ахмате» под руководством Шалимова должно сейчас всё наладиться, а вот «Арсенал» в небольшом кризисе, тем более что ничья в прошлом туре воспринялась игроками как поражение. Не без удачи «Ахмат» победит дома.



«Ростов» — «Сочи» — 3:0

«Ростов» после поражения от «Зенита» захочет исправиться перед своими болельщиками. «Сочи» в последнее время прибавил, но «Ростов» боевая банда, которая снесёт команду Точилина на своём поле.

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«Крылья Советов» — «Зенит» — 1:1

«Крылья Советов» в этом матче будут без главного тренера, а это очень важный фактор для этой команды. «Зенит» после поражения от «РБ Лейпциг» будет не в лучшей форме, ведь игра была на высоких скоростях. Как итог обе команды поделят очки.



ЦСКА – «Динамо» — 2:2

После серии неудачных игр ЦСКА захочет победить в этом матче и доказать, что никаких проблем нет, но «Динамо» после ничьей с «Краснодаром» почувствовало, что игра у них идёт. Команда Новикова создаст проблемы «армейцам».

«Локомотив» – «Спартак» — 0:1

«Локомотив» после матча с «Ювентусом» будет уставшим, тем более много травмированных игроков. «Спартак» с новым тренером захочет порадовать своих болельщиков и покажет хороший результат, который позволит Тедеско работать с командой в правильном направлении.



«Краснодар» – «Оренбург» — 3:2

«Краснодар» после ничьей с «Динамо» захочет забрать три очка. «Оренбург» плохо начал сезон, но сейчас показывает слаженную игру как в обороне, так и в атаке. Матч должен быть результативным, но победа будет за быками.

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Прогноз журналистов

Антон Третяк, обозреватель «Чемпионата»:

«Рубин» — «Урал» — 2:1

У «Рубина» снова удачная полоса, три матча без поражений с одним пропущенным голом. «Урал», наоборот, пропускает много — 7 голов в тех же трёх играх.

«Тамбов» — «Уфа» — 1:1

«Уфа» не выигрывает в гостях, но ничьи цепляет часто. Ну а «Тамбов» очки берёт по очень большим праздникам и обязательно пропускает. Пусть в Тамбове будет маленький праздник.

«Ахмат» — «Арсенал» — 1:0

«Ахмат» на 14-м месте, «Арсенал» на — 11-м, но разделяет их всего 3 очка. У «Арсенала» 6 матчей без побед, так что в Грозном должны побеждать хозяева.

«Ростов» — «Сочи» — 2:0

Этот «Ростов», в отличие от прошлогоднего, умеет дома брать очки у более слабых соперников.

«Крылья Советов» — «Зенит» — 1:2

У «Зенита» достаточно длинная «скамейка», чтобы спокойно играть на два фронта.

ЦСКА — «Динамо» — 2:1

Обе команды в последнее время не побеждают, но «армейцы» сильнее в целом и злее на данный момент. Неудача с «Ференцварошем» была очень обидной, играл ЦСКА неплохо и моменты создавал.

«Локомотив» — «Спартак» — 2:0

Тедеско нужно время, а «Локомотив» в хорошей форме, спокоен и уверен в своих силах.

«Краснодар» — «Оренбург» — 2:0

«Краснодар» идёт в чемпионате очень уверенно плюс хорошее настроение после победы в Лиге Европы. Про класс команд в этой паре я вообще молчу.