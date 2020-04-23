«Посмотрите, как «Спартак» работает с судьями!» Грандиозный скандал в дерби двух столиц

Сегодня «Спартак» и «Зенит» должны были сыграть в Кубке – впервые за 13 лет. Где бы прошёл этот полуфинал – в Москве или в Санкт-Петербурге, – тема для отдельного разговора. До того как коронавирус прервал сезон, дискуссия по этому поводу только разгоралась. «Зенит», проведший в розыгрыше больше гостевых матчей, чем соперник, резонно рассчитывал принять дерби двух столиц на своей арене (гендиректор клуба Александр Медведев: «Не вижу другого варианта, кроме проведения матча в Санкт-Петербурге»). «Спартак» парировал: в регламенте по этому поводу ничего не сказано – даёшь жеребьёвку! Если (когда) сезон вернётся – продолжится и этот спор.

Ну а пока предлагаю вернуться в 2007 год и вспомнить последнюю кубковую зарубу «Спартака» и «Зенита». Потому что это был – Огонь! Быстров со сломанным носом, забивающие за «Спартак» Дзюба и Прудников (представьте себе — перспективы последнего в большом футболе в то время расценивались выше), Погребняк с критикой судей и штрафом на четверть миллиона, Аршавин, уже тогда нарушающий карантин… В дерби двух столиц состоялся грандиозный скандал.

Болельщики «Спартака» Фото: «Чемпионат»

Аршавин доставляет еду, а Дзюба бьётся со «Спартаком». Как «Зенит» живёт на карантине Петербургский клуб улучшил свои показатели в соцсетях, несмотря на остановку сезона.

Цепочка Ребко, «Обуйся-Оденься» в атаке, «Быстров – свинья и предатель»

Первый матч. 4 апреля 2007 года. «Зенит» — «Спартак» — 1:2



«Зенит»: Малафеев, Шкртел, Крижанац (Ли Хо, 57), Хаген, Ким Дон Чжин, Ширл (Текке, 69), Тимощук, Радимов, Максимов (Зырянов, 46), Домингес, Погребняк.



«Спартак»: Плетикоса, Шишкин, Жедер, Штранцль, Кудряшов, Моцарт, Титов, Калиниченко, Торбинский (Ребко, 74), Быстров (Дзюба, 46), Овусу-Абейе (Бояринцев, 70).



Голы: Моцарт, 45 – с пенальти (0:1). Дзюба, 70 (0:2). Погребняк, 71 (1:2).



Предупреждения: Радимов, 1. Ким Дон Чжин, 8. Штранцль, 25. Крижанац, 27. Торбинский, 33. Титов, 70. Домингес, 84.



Санкт-Петербург. «Петровский». 19 500 зрителей. Судья: А. Гвардис (Калининград).



Это была вторая очная встреча команд всего за 5 дней. 31 марта «Спартак» в 3-м туре чемпионата – и тоже в Санкт-Петербурге – уверенно выиграл 3:1.



Красно-белые уже к 37-й минуте громили хозяев — 3:0 (голы — Титов, Штранцль и Быстров с пенальти). «Зенит» впервые в истории чемпионатов России проиграл первую половину домашнего матча с крупным счетом.



Весь второй тайм «Спартак» провёл вдесятером – глупое удаление на 40-й минуте заработал Алексей Ребко (первое предупреждение судья Игорь Егоров показал ему за то, что 20-летний полузащитник гостей не снял цепочку с крестиком, второе – за то, что мешал ввести мяч в игру). Но всё, что зенитовцы смогли сделать в большинстве, – забить гол престижа. В самой концовке точным ударом отметился воспитанник «Спартака» Павел Погребняк, впервые отличившийся за «Зенит». И он же был удалён в компенсированное время за вторую жёлтую карточку (комментарий форварда: «Просто Штранцль проявил себя прекрасным актёром, и арбитр ему поверил»).



Многие считают, что это был лучший матч «Спартака» при Владимире Федотове, который возглавил команду весной 2006-го, после отставки Александра Старкова. И это при том, что москвичи испытывали колоссальные проблемы с составом — дуэт опорников в отсутствие дисквалифицированного Моцарта и травмированного Ковача составили молодые Ребко и Сабитов, а на позиции форварда играл ганец Квинси Овусу-Абейе, прозванный болельщиками «Обуйся-Оденься».

Быстров пинал Квинси, Кебе бегал с ножом. Как футболисты устраивали драки на тренировке По мотивам стычки в «Баварии».

Очередной отличный матч против родной команды провёл Владимир Быстров (в предыдущей игре с «Зенитом» он забил единственный мяч на 2-й добавленной минуте, а на этот раз заработал пенальти – и сам же его реализовал), который потом признается: «Я слышал, как с трибун меня называли свиньёй и предателем».



В символическую сборную тура по версии «Спорт-экспресса», помимо Быстрова вошли ещё четыре спартаковца – Йиранек, Штранцль, Сабитов и Титов.

Егор Титов и Вячеслав Малафеев Фото: «Чемпионат»

А «Зенит» впервые потерпел домашнее поражение под руководством Дика Адвоката. Самый дорогой игрок сине-бело-голубых Анатолий Тимощук (в феврале 2007-го «Зенит» купил его у «Шахтёра» за рекордные $ 20 млн) пообещал: «В среду постараемся доказать: произошло недоразумение».

Нервы Адвоката, Анюков на майке, гол Дзюбы

Да, игра чемпионата была в субботу, а уже в среду команды снова встретились на «Петровском» — уже в Кубке.



В день матча все разговоры были только об одном. По решению Адвоката лидеры команды – её капитан Андрей Аршавин, Александр Анюков и Игорь Денисов, самовольно покинувшие гостиницу перед матчем чемпионата со «Спартаком», и вернувшиеся в свои номера лишь под утро, — были выведены из состава.

Дик Адвокат Фото: РИА Новости

Тимощук вспоминал: «Команда высказалась, что, может быть, не стоит накануне такой важной игры так поступать. Но тренер был непреклонен, сказав в ответ: «Примите это как должное: вы не можете повлиять на то, чтобы я поменял своё решение».



Так в основе питерцев появился 20-летний Илья Максимов. Но своим шансом атакующий полузащитник воспользоваться не сможет – уже в перерыве его заменит Константин Зырянов.



«Спартак» тоже ротирует состав – второй матч в основе красно-белых проведёт 19-летний защитник Фёдор Кудряшов.



Страсти начнут закипать едва ли не со стартовым свистком – уже на 1-й минуте Быстров (разумеется, встреченный трибунами дружным «Бу-у-у!») выйдет из единоборства с Ким Дон Чжином с разбитым в кровь носом. Главный рефери Александр Гвардис уже к 33-й минуте покажет соперникам 5 жёлтых карточек (три – игрокам «Зенита»).



Быстров же станет главным действующим лицом атаки, которая позволит «Спартаку» открыть счёт. В самой концовке первого тайма злой гений «Зенита» обыграет в штрафной всё того же Кима и вынудит корейца фолить. Моцарт, вернувшийся в состав, уверенно реализует пенальти. Быстров после гола повернётся к бровке и, задрав футболку, продемонстрирует – видимо, Адвокату — портрет опального друга Анюкова на нижней майке. Когда Гвардис даст свисток на перерыв, голландец рванёт к судье с требованием вынести полузащитнику «Спартака» предупреждение.

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На 63-й минуте «Зенит» сравняет счёт – Зырянов первым успеет на добивание после того, как мяч попадёт в штангу. Питерцы торжествующе вскинут руки, но боковой судья поднимет флажок. И Гвардис абсолютно по делу отменит гол из-за вне игры. Возмущению зенитовцев не будет предела.



А потом забьёт «Спартак» — и чисто. Будущий кумир Санкт-Петербурга Артём Дзюба выйдет на второй тайм вместо Быстрова, которого заменят с подозрением на перелом носа. И на 69-й минуте, получив мяч на линии офсайда после тонкой передачи Овусу-Абейе, 18-летний форвард точно пробьёт в дальний угол, отметившись своим вторым голом за родной клуб (первый случился в февральском кубковом матче 1/8 финала с «Сибирью»).

Этому голу суждено будет стать победным. «Зенит» снова хватит лишь на один ответный мяч – и его снова забьёт Погребняк (дисквалификация, заработанная в чемпионате, на матчи Кубка не распространялась).



2:1 – «Спартак» в четвёртый раз подряд победил «Зенит», продлив беспроигрышную серию в матчах с питерцами до 6 матчей (4 победы и 2 ничьи).



1:2 — Адвокат потерпел второе домашнее поражение в «Зените». Причём подряд — и от одного и того же соперника.



На следующий день голландец амнистирует Аршавина и компанию (изначально будет объявлено, что они наказаны до понедельника). Главный тренер «Зенита» назначит на пятницу дополнительную тренировку и отправит опальное трио заниматься в компании тех футболистов, которые против «Спартака» провели неполный матч.

Миллер был готов уволить Адвоката уже весной 2007-го

Ответный матч. 18 апреля. «Спартак» — «Зенит» — 1:1



«Спартак»: Плетикоса, Шишкин, Жедер, Штранцль, Кудряшов, Моцарт, Сабитов, Титов (Калиниченко, 25), Динеев (Бояринцев, 85), Овусу-Абейе (Ребко, 67), Прудников.



«Зенит»: Малафеев, Анюков (Крижанац, 81), Шкртел, Хаген, Ли Хо (Риксен, 46), Тимощук, Горшков, Ширл, Зырянов (Максимов, 87), Аршавин, Погребняк.



Голы: Прудников, 19 (1:0). Погребняк, 52 (1:1).



Нереализованный пенальти: Моцарт, 60 (перекладина).



Предупреждения: Динеев, 15. Ширл, 29. Шкртел, 56. Малафеев, 59. Аршавин, 60.



Москва. «Лужники». 32 000 зрителей. Судья: С.Сухина (Малаховка).



Все прогнозы, естественно, сводились к одному – сможет ли «Зенит» одержать долгожданную победу?



В Москву, поддерживаемые двумя тысячами болельщиков, зенитовцы приехали после разгрома «Динамо» в чемпионате (3:0). За этой игрой 14 апреля с трибуны «Петровского» следил лично председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Ходили разговоры, что в случае очередной осечки (питерцы не могли выиграть три матча) Адвоката ждала бы немедленная отставка. Но «Зенит» выиграл. И, выдохнув, отправился в столицу – брать реванш у «Спартака».

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Федотов перед игрой шутил: «У «Зенита» выздоровели трое хороших игроков». И слал предупреждение своим футболистам: «Исход противостояния ни в коем случае не решён!»

Владимир Федотов Фото: РИА Новости

В итоге из реабилитированный троицы на синтетике «Лужников» сыграют только Аршавин и Анюков – Денисов до конца не оправится от травмы и останется дома.



А вот «Спартак» на этот раз недосчитается Быстрова – травма носа, полученная в первом матче, вывела его из строя на три недели.



Вообще, потери обеих команд были значительными — среди травмированных и дисквалифицированных значились: у «Спартака» — Быстров, Павлюченко, Йиранек, Ковач, Торбинский, Ковальчук, Баженов, у «Зенита» — Денисов, Радимов, Домингес, Фатих Текке, Ким Дон Чжин, Спивак. «Зениту» даже не хватило футболистов, чтобы заполнить все строчки стартового протокола.



А вот Федотов сделал ставку на молодёжь. После игры «Спорт-экспресс» выйдет с заголовком: «Пионерский марш за кубком». Отсыл к стартовому составу «Спартака», в котором нашлось место – 21-летнему Сабитову, 20-летнему Шишкину, 20-летнему Кудряшову (он отпраздновал день рождения между двумя матчами – 5 апреля), 19-летнему Динееву (первый матч за «Спартак» вообще) и 18-летнему Прудникову.

Ход Слоном и напалм от Погребняка

Именно Прудников по прозвищу Слон, который при Федотове получит свой шанс в атаке «Спартака», откроет счёт. 8 апреля лидер юношеской сборной России, чемпиона Европы-2006, дебютирует в основном составе красно-белых, выйдя на замену в матче чемпионата с «Лучом-Энергией», и забьёт в той игре победный мяч. А через 10 дней, сыграв на добивании как опытный форвард, огорчит и «Зенит». Что любопытно — голевая атака начнётся со штрафного, который будет исполнять… другой дебютант Динеев!

Футболист дважды не забил с метра! А ведь Прудникова считали талантливее Дзюбы. Видео Он говорил Артёму, что будет играть в Европе. И играет в Армении.

В середине первого тайма «Спартак» понесёт ещё одну потерю. Да какую! Из-за травмы с поля вынужден будет уйти Титов.



Но и без своего капитана красно-белые справятся. Более того – на 60-й минуте «Спартак» должен был забивать второй гол, после того как Прудников в борьбе со Шкртелом заработал пенальти. Но Моцарт на этот раз решил «исполнить Зидана» — и пижонский парашют, посланный штатным пенальтистом «Спартака», угодил в перекладину.

К тому времени счёт был уже 1:1. В начале второго тайма единственный гол «Зенита» забил, естественно, Погребняк, для которого красно-белая форма соперника была что тряпка для быка.



«Зенит» будет играть сверхагрессивно (4 предупреждения), о чём после матча скажет Федотов: «Мне показалось, они очень обижены двумя поражениями и очень настроены на игру. Об этом говорит и количество грубости в матче». Но грубость и свист Адвоката с бровки гостям не помогут. Аршавин отметится только одним опасным ударом (ещё в первом тайме) и карточкой.



А Погребняк все бурлившие в нём эмоции выплеснет в послематчевом общении с прессой. Таком коротком, но беспрецедентно откровенном. «Вы посмотрите, как, *****, «Спартак» работает с судьями, ****! Он переплюнул нас только в одном, *****, он отлично, *****, с судьями работает! Как судил Егоров, *****, как сейчас Сухина. Это просто ******!» – заявит в сердцах форвард, проданный «Спартаком» в 2006 году в «Томь». А до этого ещё трижды («Балтика», «Химки», «Шинник») его отдавали в аренду.

Стипе Плетикоса и Павел Погребняк Фото: «Чемпионат»

Павел Погребняк превзошёл Роналду в его челлендже. Видео

В итоге по решению Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Погребняк будет оштрафован на 250 тыс. рублей и дисквалифицирован на 4 игры Кубка России за «использование ненормативной лексики и публичные оскорбительные высказывания». Зато все раз и навсегда поняли, какой «любовью» пылает форвард к своему бывшему клубу.



Тимощук затронет тему судейства, но в гораздо более выдержанном тоне: «Когда сейчас в раздевалке мы посмотрели видеозапись игры, я лишний раз убедился: пенальти в наши ворота не было. И хотя на ход игры это не повлияло, факт остаётся фактом. Что же касается работы «Спартака» с судьями, могу лишь привести такой факт: посчитайте, сколько 11-метровых было назначено в ворота соперников «Спартака». По-моему, не меньше пяти или шести».



Федотов о судействе говорить не станет — после матча он поздравит болельщиков «Спартака» с праздником: «Сегодня исполнилось 85 лет «Спартаку», и мы, надеюсь, сделали подарок к этой дате. У «Спартака» сейчас большие кадровые проблемы. Но мы ставим молодёжь, и, если Динеев играет в первый раз и дважды бьёт с 35 метров, значит, всё будет нормально».



Адвокат отдаст должное сопернику: «Я бы не хотел сейчас давать волю эмоциям, чтобы не оказаться недостаточно объективным. Но по итогам двух игр вперёд совершенно заслуженно идёт «Спартак».



С цифрами не поспоришь — 1:1 и 3:2 в пользу «Спартака» по сумме двух игр. И свою беспроигрышную серию в матчах с «Зенитом» красно-белые продлят уже до 7 матчей (в итоге она составит рекордные 4 года и 9 игр и прервётся только в ноябре 2008 года, когда победным дублем за «Зенит» отличится его новый герой – Мигель Данни).



Но то, что у федотовского пионеротряда получилось в матчах с «Зенитом», не сработает в полуфинале с «Локомотивом» – более опытные «железнодорожники» Анатолия Бышовца (будущие победители турнира) дважды возьмут верх – 3:0 и 2:1 (по два гола забьют Гари О’Коннор и экс-спартаковец Дмитрий Сычёв). И уже июне после серии неудачных матчей Федотов будет вынужден подать в отставку.



«Спартак» примет спортивный директор Станислав Черчесов, и при нём красно-белые до самого финиша будут вести борьбу за золото чемпионата, но уступят всё тому же «Зениту» 2 очка. В 2007-м сине-бело-голубые впервые станут чемпионами России.

«Спартак» — «Зенит»: ответный матч в Кубке России Фото: «Чемпионат»

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«Спартак»



Владимир Федотов



Умер в 2009 году в 66 лет. По словам супруги, причиной смерти стала тяжёлая депрессия после увольнения из «Спартака» и «Москвы», где он работал спортивным директором.



Владимир Быстров



36 лет. Тренер юношеской сборной России 2001 года рождения (помогает Александру Кержакову). Штатный эксперт «Матч ТВ».



Александр Прудников



31 год. За карьеру сменил 14 (!) команд. В последние годы открывает для себя чемпионаты бывших советских республик – «Спартак» Латвия, «Алашкерт» Армения, «Витебск» Беларусь. Сейчас – свободный агент.



Фёдор Кудряшов



33 года. Защитник турецкого «Антальяспора» и сборной России. Заслуженный мастер спорта. На ЧМ-2018 принял участие в четырех из пяти матчей.



Олег Динеев



32 года. Профессиональную карьеру завершил ещё в 2011-м в белгородском «Салюте». Официальная причина — травмы.



Ренат Сабитов



34 года. С июля 2019-го – защитник ФК «Долгопрудный» (выступает в группе «Запад» первенства ПФЛ).



Роман Шишкин



33 года. В феврале вернулся в «Спартак», подписав контракт до конца сезона. Пока выступал только за «Спартак-2».

Егор Титов



43 года. Тренер. Помогал Дмитрию Аленичеву в «Спартаке» и «Енисее». Сейчас без работы.



Сантос Моцарт



40 лет. Помощник главного тренера в «Куритибе» (бразильская Серия А). Владелец фабрики по производству кашасы – бразильского рома.



Квинси Овусу-Абейе



34 года. Завершил карьеру в 2016-м. Профессионально занимается рэпом. Псевдоним BLOW.



Артём Дзюба



31 год. Нападающий «Зенита». Капитан сборной России.

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«Зенит»

Дик Адвокат



72 года. Главный тренер «Фейеноорда». 21 апреля продлил контракт с клубом до конца сезона-2020/2021.



Павел Погребняк



36 лет. Нападающий «Урала».



Анатолий Тимощук



41 год. Помощник главного тренера «Зенита».



Александр Анюков



37 лет. Защитник «Крыльев Советов».



Андрей Аршавин



38 лет. Ведущий «Матч ТВ».