Вопрос дня. Что вы первым делом сделаете после самоизоляции?

В некоторых странах началось постепенное послабление режима самоизоляции. Люди, просидевшие дома больше месяца, уже начинают задумываться: чем же заняться, когда наконец-то мир станет прежним? Мы узнали, какие планы у людей из российского футбола.
Роман Павлюченко, экс-нападающий «Спартака»:
— Сходим с семьёй в кино или ресторан. А с друзьями — на какие-то интересные квесты.
Дмитрий Радченко, бывший нападающий «Зенита» и «Спартака», работает в академии клуба.
— Сразу же повидаюсь с близкими. Хочется поговорить вживую, а не только по телефону. А потом работать – очень по скучаю по детишкам!
Борис Игнатьев, бывший главный тренер сборной России:
— Я побегу на футбол! Без него вообще нет выхода адреналина, жить без спорта очень сложно.
Александр Самедов, бывший полузащитник «Спартака»:
— Этим вопросом вы меня прямо в ступор ввели! Мы же уже столько времени дома сидим… Но я знаю, что сделаю – вывезу детей на прогулку!
Руслан Нигматуллин, экс-вратарь «Локомотива»:
— Одна из моих профессий — телеведущий, поэтому очень скучаю по своей программе! Так что первым делом поеду на работу. А ещё жду момента, когда смогу выйти на поле и поехать к родителям в Казань.
Игорь Гамула, бывший тренер «Ростова», работает с молодёжным составом команды.
— Сразу же поеду к маме! А потом работать.
Юрий Сёмин, главный тренер «Локомотива»:
— Побыстрее вернуться к тренировкам – вот самое главное!
Динияр Билялетдинов, экс-полузащитник «Локомотива» и «Спартака»:
— Когда всё закончится, я просто пойду гулять по улицам города, куда глаза глядят.
Михаил Ефремов, актёр и болельщик «Спартака»:
— Я бы первым делом сходил на футбол, естественно, на игру «Спартака»!
Михаил Грушевский, актёр, болельщик ЦСКА:
— Я пойду на футбол! Даже если футбол не начнётся, я всё равно на него пойду, ведь вируса бояться – в России не жить!
Сергей Хусаинов, бывший арбитр ФИФА:
— Первым делом пойду в лес погулять. Хочу соприкоснуться с природой, надо бы погулять в лесу. Наедине с собой-то мы побыли, так что надо будет прочувствовать, как прекрасен этот мир.
Шандор Варга, известный футбольный агент:
— Ждём не дождёмся, когда снимут ограничения, чтобы поехать к детям и внукам. Страшно соскучились! Они сейчас в Лондоне, а мы с супругой Ларисой — она, кстати, москвичка — в Будапеште.
Валерий Шмаров, автор золотого гола «Спартака» в сезоне-1989:
— Первое желание — поиграть в футбол. А потом — баня с пивом!
Дмитрий Кузнецов, экс-капитан ЦСКА, чемпион СССР:
— Мы, люди футбольные, не можем без мяча. Поэтому первым делом пойду играть в футбол с друзьями. И начну тренировать свою команду – «Гераклион», мы только-только заявились на КФК.
Александр Мостовой, легенда испанской «Сельты» и московского «Спартака»:
— Я последние три года постоянно играю в хоккей. С друзьями шутим, что, как только объявят, что можно выходить, я надену хоккейную форму прямо ночью! Буду лежать в коньках, чтобы побыстрее на лёд выйти. Никто меня с площадки не выгонит, буду до потери пульса кататься! Лёд и поле буду целовать, как в фильмах комических!
Егор Титов, бывший капитан московского «Спартака»:
— Поеду к маме! Она за углом живёт, но ведь самоизоляция!
Роман Широков, бывший капитан сборной России:
— С удовольствием бы поиграл в хоккей!
Георгий Мелкадзе, нападающий «Тамбова»:
— Сразу поеду к друзьям, мы сейчас совсем не видимся.
Илья Геркус, бывший генеральный директор московского «Локомотива»:
— Хочется проехать на машине по Золотому кольцу: Суздаль, Кострома, Ярославль…
Александр Кержаков, лучший бомбардир в истории сборной России:
— Повезу сына на тренировку! Если они возобновятся, конечно.
Андрей Талалаев, бывший главный тренер «Химок»:
— Встречусь с родственниками и друзьями, надо отметить дни рождения близких за этот период! Ну и снова жду футбола, чтобы найти себе применение.
Джефферсон Фарфан, нападающий «Локомотива» и сборной Перу:
— Пойду в ресторан, чтобы увидеться с людьми. Посмотрим, выжил ли кто-нибудь.
Егор Сорокин, защитник «Краснодара»:
— Первым делом пойду на прогулку со своей семьёй по городу. После неё — в ресторан. Буду смотреть, как всё на улице налаживается, и наслаждаться.
Кристиян Бистрович, полузащитник ЦСКА:
— Я пойду к парикмахеру! Потом уже пообедаю с друзьями, и, может быть, схожу пошопиться.
Николай Комличенко, нападающий «Динамо» и сборной России:
— Наконец-то полечу в Москву к коллективу!
Рифат Жемалетдинов, полузащитник «Локомотива»:
— Сначала поеду в парикмахерскую, а после с семьёй пойду в ресторан.
Дмитрий Баринов, полузащитник «Локомотива» и сборной России:
— Как только разрешат тренироваться – примчу в Баковку!
- 29 апреля 2020
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