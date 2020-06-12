Клубы РПЛ, которым будет сложнее всех в оставшейся части сезона. И их главные трудности

На следующей неделе возобновится чемпионат России. Рассказываем о клубах, которым в июне будет особенно тяжело решить свои задачи.

ЦСКА

Текущее место: 5-е

Притязания: прямая путёвка в ЛЧ

Почему будет сложно: слишком маленькая обойма



«Армейцы» жаждали продолжения сезона: им, умеющим считать деньги и жить по средствам, необходимо попадание в Лигу чемпионов, а текущее 5-е место – это почти катастрофа для клубного бюджета. Короткую весеннюю часть команда напрочь провалила: ноль побед в чемпионате при двух домашних ничьих с «Уралом» и «Уфой» и поражении от прямого конкурента «Ростова», а также досрочный вылет из Кубка после дерби со «Спартаком».

Казалось бы, длительная пауза могла оказаться на руку, но, если вдуматься, сложности никуда не исчезли. Времени для тренировок и отработки командных взаимодействий – мало, а обойма как была короткой и молодой, так и осталась. Сложностей стало даже больше, поскольку из строя выбыли два потенциально основных футболиста, Дзагоев и Ахметов, и один просто опытный – Щенников. Теперь в центральной зоне, похоже, придётся использовать неизменный треугольник из Бистровича, Облякова и Влашича. Эпизодически могут выходить Марадишвили и Бийол, но они в уровне партнёрам пока уступают.



Турнирный график насыщенный, времени между матчами в обрез – на первый план постепенно выйдут глубина и качество обоймы. А так же её суммарный опыт, умение игроков добывать результат в сложных условиях. Ни первого, ни второго, ни третьего у ЦСКА нет. Остаётся верить в новый тренерский прорыв Гончаренко.

«Локомотив»

Текущее место: 2-е

Притязания: прямая путёвка в ЛЧ

Почему будет сложно: прошедшая революция, давление на тренерский штаб, дефицит игроков на ряде позиций



«Железнодорожники» надеялись, что сезон прервётся досрочно и команда отправится в Лигу чемпионов на багаже изгнанного Юрия Сёмина. Но РФС рассудил иначе: право играть в главном европейском турнире «Локомотиву» придётся завоёвывать с Марко Николичем и в условиях чрезвычайно стрессовой обстановки.

«Николич пришёл на живое место. Это была проверка на порядочность» Приходить на живое место — что это вообще означает? И насколько это страшный грех? Разбираемся с негласным футбольном табу.

Успеет ли Николич адаптироваться в новой лиге в кратчайшие сроки? Хватит ли ему глубины состава «Локомотива»? Как затыкать дыры в линии нападения, где по-прежнему бегает одинокий Эдер? Что с мотивацией у футболистов, которые не были согласны с уходом Сёмина? Вопросов очень много, а добавляется к ним ещё и ненависть собственных болельщиков к руководству и новому тренеру. Давление будет колоссальным – как бы клуб не отправился ко дну.

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«Оренбург»

Текущее место: 13-е

Притязания: сохранение места в РПЛ

Почему будет сложно: прошедшая революция, потеря главного тренера и лучшего нападающего



У «Оренбурга» в конце 2019 года была крепкая команда, которая наверняка бы спокойно решила задачу и осталась в РПЛ, но за последние несколько месяцев она пережила несколько потрясений. Теперь у клуба нет ни отличного тренера Владимира Федотова, ни даже его преемника, сносно отработавшего зимние сборы и первые весенние туры Константина Емельянова. И даже лучшего бомбардира и капитана Деспотовича «Оренбург» умудрился потерять.

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Есть подозрение, что команда попросту становится незначимой и ненужной – в том числе для курирующего её «Газпрома». Если это так, то её дни в РПЛ сочтены.

«Рубин»

Текущее место: 14-е

Притязания: сохранение места в РПЛ

Почему будет сложно: молодость и разбалансированность команды, отсутствие специфичного опыта у главного тренера, сложный график



Казанский клуб был активен на трансферном рынке зимой и взял на должность главного тренера самого Леонида Слуцкого, только в стартовые весенние туры «Рубин» был ничем не лучше команды-предшественницы. Блеклая ничья с «Тамбовом», поражение от «Крыльев» в родных стенах, чудом добытая победа над «Арсеналом» и россыпь проблем – скорее всего в июне казанцы тоже будут болтаться из стороны в сторону и отчаянно цепляться за спасительную строчку.

Слуцкий уверенно движется навстречу ФНЛ. Пока его «Рубин» ничем не лучше старого Первые официальные матчи сразу же проявили все проблемы, задуматься о которых следовало ещё на зимних сборах.

Главные сложности «Рубина» — как игровые (в команде нет баланса между обороной и атакой, очень уязвимая центральная зона), так и психологические (молодой состав, которому сложно играть под давлением, плюс отсутствие у Леонида Слуцкого специфичного опыта в борьбе за выживание – это совсем другой род задачи, нежели битва за чемпионство). Шансы «Рубина» выше, чем у «Оренбурга» и «Ахмата», но в напряжении придётся находиться скорее всего до самого финиша. Кстати, график тоже очень сложный. Например, в последних четырёх турах придётся подряд играть с «Краснодаром», ЦСКА, «Ростовом» и «Спартаком».

«Ахмат»

Текущее место: 16-е

Притязания: сохранение места в РПЛ

Почему будет сложно: всеобщий хейт, плохая работа главного тренера, чрезвычайно сложный график



Безобразный сезон «Ахмата» близится к логичному завершению. Команда не побеждала весной, а её главный тренер Игорь Шалимов сделал всё возможное не только для падения на последнее место, но и для того, чтобы грозненский клуб ненавидела общественность. Выступления Шалимова в СМИ во время пандемии навлекли гнев не только на него лично, но и ударили по «Ахмату».

Удастся ли ему спасти клуб? Есть очень большие сомнения. График тоже не на стороне грозненцев: в пяти последних турах – ЦСКА, «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Неизвестно, сколько точно команд покинет РПЛ – две или одна (пока с «Химками» нет конкретики), но шансы «Ахмата» видятся низкими, примерно на одном уровне с «Оренбургом».